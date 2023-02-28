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Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı!

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#Beşiktaş Kulübü#Deprem#Depremzede
Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 08:07

Beşiktaş Kulübü ve taraftarların depremdeze çocuklar için başlattığı “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası tüm Türkiye’ye duygusal anlar yaşattı. Sanat dünyasının ünlü isimleri hislerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Beşiktaş taraftarı takımının önceki akşam Vodafone Park’ta Antalya ile oynadığı maçta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Siyah beyazlı taraftarlar, Dolmabahçe’ye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklar için sahaya atılacak oyuncaklarla geldi. Dolmabahçe’de dakikalar 04.17’yi gösterirken bütün oyuncaklar alkışlar arasında sahaya atıldı. Sahaya atılan oyuncakları futbolcular görevliler yardımıyla topladı. Pelüş oyuncaklar daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

ÇOCUKLAR HEP GÜLSÜN

Cenk Tosun: Bugün gönül isterdi ki galip gelelim ama maalesef olmadı. Ancak, bugün futboldan çok daha öte bir gündü. Bir çocuğun yüzünde yer alacak gülümseme her şeyden daha değerli. Bütün taraftarlarımıza teşekkürler. Birlikte yaralarımızı saracağız ve güzel günleri göreceğiz.

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Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Tüm dünya görmeli

Fazıl Say: Canım memleketim. Güzel ülkem. Sevginin tohumlarını atalım. Bu büyük yaraları hep beraber saracağız. İyi olacağız. Eşsiz bir görüntü. Tüm dünya görmeli.

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Yaralar sarılmadan bahar gelmez

Eda Ece: Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Hüngür hüngür ağlamamak ne mümkün? Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş’a teşekkür ederim. Atam kurduğun ülke beraber, birlikte, bize emanet.

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Kalbinizden öperim sizin

 Mahsun Kırmızıgül: Ağlattınız... Teşekkürler... Kalbinizden öperim sizin.

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Gel de ağlama

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Nilgün Belgün: Şu manzaraya ağlamamak mümkün değil...

Kim taşıyacak bu kadar oyuncağı

Demet Akalın: Ay bu kadar oyuncağı kim taşıyacak? 

Şahanesiniz

Behzat Uygur: Şahanesiniz.Çocuklar hep gülsün...

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Bir başkadır benim memleketim 

Bengü: Bir başkadır benim memleketim.

Oyuncak yağmuru yıldızları ağlattı

Beraberken o kadar güzeliz ki 

İrem Derici: Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum. Beraberken o kadar güzeliz ki!

İyi ki varsınız

Berk Oktay: Gözleri dolan herkes... İyi ki varsınız. 

Filiz Akın: Gerçekten tarihe geçecek görüntüleri gözyaşlarıyla izledik. Çünkü dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbidir.

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Ediz Hun: Gel de bu ülkeyle gurur duyma.

Begüm Birgören: Ağlamaktan mahvoldum! Canım ülkem, canım halkım!

Açelya Akkoyun: Teşekkürler kalbi bizi iyileştirmeye atan herkese, birlikte yaralandık, birlikte iyileşeceğiz.

Hazal Kaya: Canlarım benim. Güzelliğiniz güç oldu, nefes oldu. Var olun be.

Celil Nalçakan: Ağlamamak mümkün mü? Beraber yaralandık, birlikte iyileşeceğiz!

Bige Önal: Benim ülkem böyle bir ülke. Bir başka.

Feyyaz Şerifoğlu: Duygulanmamak elde değil. Biz birlikte güzeliz. Bütün peluş oyuncaklar, depremzede çocuklara gidecek. İyi ki varsınız.

Berkay Şahin: Gönülden sevgiyle alkışlıyorum. İçim sızladı oradaki herkese. Sarılıp ağlamak istedim. Allah’ım bu acıyı bir daha yaşatmasın.

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Ece Erken: Çocuklar için binlerce oyuncak sahaya yağdı. Ah ya çocuklar çocuklarımız... Onlara bir şey olmasın hiç.

Seda Üren: Babamın saha komiserliği yaptığı yıllardan beri çocukluğum maçlarda geçti. Bu maç değildi bir başkaydı, Beşiktaş taraftarı tek yürek olup dayanışmasıyla göz pınarlarında hazır yaşlarla stadyumda 11 şehrimiz için oradaydı.

Hakan Hatipoğlu: Çocuklar hep gülsün. 

Deniz Özerman: Bir çocuğu sevindirmekten daha güzel ne olabilir. Birlikte çok güzeliz.

Pelin Uluksar: Çocuklarımız hep gülsün. Sevgi ve kardeşlik kazanacak.

 

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#Beşiktaş Kulübü#Deprem#Depremzede

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