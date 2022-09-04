Oyun değil evleniyoruz!

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Oyuncu Orçun Kaptan uzun zamandır aşk yaşadığı Damla Cercisoğlu nikah masasına oturuyor.

Ekranların sevilen ismi Orçun Kaptan gönlünü meslektaşı Damla Cercisoğlu’na kaptırmıştı. Uzun zamandır aşk yaşayan çift evlilik kararı aldı.

10 Eylül'de nikah masasına oturmaya hazırlanan mutlu çiftin düğün davetiyesi büyük ilgi gördü.

Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşıp güzel haberi duyura Kaptan altına şu notu düştü:

"Elbette "sahne dünyanın aynasıdır" ve elbette " pıtrak gibi çoğalmalıdır" Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin iki oyuncu, üstelik biri yazar ve yönetmen, diğeri de eşine nazaran yazma gayreti gösteren (ki bu ben oluyorum) bir oyuncu... Böyle iki insanın davetiyesi bizce böyle olmalıydı. Oyun sananlar olmuş. Bakınız; İlk cümle. Sanmayanlar için bakınız. İkinci cümle."

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Ünlülerin düğünleri, gelinlikleri derken son zamanlarda davetiyeleri de merak konusu oldu. Kimi karikatürünü çizdirdi, kiminin de tercihi sadelikten yana oldu! İşte ünlü isimlerin düğün davetiyeleri...

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç

Yılın düğünü olarak lanse edilen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ünlü isimlerin akın ettiği bir törenle nikah masasına oturdu. Demet Özdemir düğünde üç farklı gelinlik giydi. Günlerce konuşulan gecenin davetiyesi de dikkat çekiciydi. Çift silüetlerinin yer aldığı bir davetiye tercih etti.

Hakan Baş - Bensu Soral

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş’ın düğünü, 2018’in Eylül ayında yapılmıştı. Bensu Soral; Tuvanam imzalı gelinliği, saçı ve makyajı ile modacılardan tam puan almıştı! Çiftin düğününe yaklaşık 500 kişi katılmıştı.

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Düğün mekanı olarak oteli tercih etmişlerdi. Konuklarını ise bu mekana gayet sade bir davetiye ile çağırmışlardı. Davetiyelerinin üzerindeki cümlede bile sadelikten yana oldular. Üst kısımdaki renkli B & H harfleri de davetiyeye daha modern bir görüntü kazandırmıştı.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in görkemli düğünü günlerce konuşulmuştu. Çift, 2017 senesinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmişti. Fahriye Evcen’in kendisinden daha önce evlenen Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzer bir model giymesi de tartışmalara yol açmıştı.

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Çift, düğün davetiyesi olarak sade bir model seçmişlerdi. Davetiyenin üst kısmındaki “Love is all” cümlesi de dikkat çekici detaylardan biri olmuştu.

Ali Atay - Hazal Kaya

2019 yılının başında gerçekleşen ve magazin dünyasına damga vuran bir düğün olmuştu onlarınki! Hazal Kaya’nın gelinliği, Ali Atay’ın dansı derken günlerce bu ünlü çiftin evliliği konuşulmuştu.

Çift, düğünlerini otelde yapmıştı. Davetiye seçimleri de otelin sadeliği ve şıklığıyla bir bütün oluşturmuştu. Davetiyenin üzerindeki geometrik çizgilerin de trendler arasında yer aldığını buraya not düşelim.

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Emre Yetkin - Burcu Biricik

Son yılların en sempatik çiftlerinden birinden bahsedeceğiz şimdi. Burcu ve Emre çifti, düğün boyunca bitmeyen enerjileri ve güler yüzleri ile 2016 senesinin en keyifli düğünlerinden birini düzenlemişlerdi.

Oyuncu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, kır düğünü yapmışlardı. Balonlar, çiçekler, fotoğraf köşeleri… Düğün mekanı çiftin tarzını bu kadar yansıtırken, davetiyenin de esprili bir havası olmalıydı.

Ünlü çift, “50 İlk Öpücük” filminin afişini kendilerine uyarlayıp, ortaya müthiş bir davetiye modeli çıkarmışlardı...

Atakan Koru - Azra Akın

Azra Akın ve Atakan Koru, Edirne’deki bir kır lokantasının bahçesinde, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı mütevazı bir düğün yapmışlardı. Trakya’ya özgü konsepte sahip olan düğünde bolca dans edilmişti!

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Ünlü çift, davetlileri adına Darüşşafaka’ya bağış yapmışlardı. Davetiyelerinde de bunu belirtmeleri, konuklarının duyarlılığını arttırmıştı.

Timur Acar - Eda Özerkan

Ünlü oyuncular Timur Acar ve Eda Özerkan, 2016 yılında Çubuklu Hayal Kahvesi’nde evlenmişlerdi. Çiftin kendine özel dansı ve güzel enerjisi sayesinde keyifli bir organizasyon olmuştu.

Çift, davetiyelerinde kendi karikatürlerine yer vermişlerdi. Davetiyelerindeki şu cümleler de dikkat çekiciydi: "Yol arkadaşınızı seçebildiyseniz, sevincinizi tüm sevdiklerinizle paylaşmak istersiniz. Yanımızda olmak ya da olmamak... İşte bütün mesele bu!"

Anıl Altan - Pelin Akil

Pelin ve Anıl çifti, 2016 senesinde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girmişlerdi. Davetlilerinin büyük bir kısmını nikah dairesine davet etmişlerdi. Sonraki günlerde de sadece yakın çevrelerini davet ettikleri bir eğlence düzenlemişlerdi.

Ünlü çift, davetiyelerinde çocukluk fotoğraflarına yer vermişlerdi. Çift şimdi iki kızıyla mutlu bir hayat sürüyor.