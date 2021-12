Geçen yılın acısını çıkardılar

Haberin Devamı

BAZILARI HAFIZALARA KAZINDI

Ünlüler katıldıkları etkinlikler için özel olarak hazırlanan kıyafetleri, onları tamamlayan takılarıyla kırmızı halıya çıktı yıl içinde. Aralarından bazıları hafızalardan silinmeyecek görüntüler ortaya koydu. Gelin bu yıla damgasını vuran bu kırmızı halı görüntülerini bir hatırlayalım.

KIRMIZI HALININ ALTIN GÜZELİ

Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid'in giydiği siyah elbise, özellikle de göz alıcı kolyesi büyük ihtimalle gösteri dünyasının tarihine çoktan yazıldı bile. Son yıllarda Cannes'ın gediklilerinden olan Hadid, bu yıla kadar da çok iddialı giysilerle çıktı kırmızı halıya. Ama bu yılki görünümü bir başkaydı.

'GÖRÜNMEZ' OLDU

New York Metropolitan Müzesi'nin kostüm enstitüsü yararına düzenlenen gala gecesi geçen yıl iptal edilmişti, fakat bu yıl gerçekleşti. Her zaman olduğu gibi bu yıl da ünlüler iddialı kıyafetleriyle gecede boy gösterdi. Bu yılın en çok konuşulan konuklarından biri Kim Kardashian oldu. Her zamanki gibi dekolte ağırlıklı giyinmek yerine bu kez neredeyse "görünmez" oldu Kardashian.

KARDEŞİ ŞEFFAF GİYİNDİ

Aynı gecede kardeşi Kendall Jenner transparan elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

BU ZAMANA KADAR GÖRDÜKLERİMİZİN HİÇBİRİNE BENZEMİYOR

MET Gala'nın en gösterişli konuklarından biri de Rihanna oldu. Bu yılki seçimi moda editörleri tarafından "daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" diye tanımlandı.

AÇIK ARA ÖNE GEÇTİ

Zendaya ise bu yıl kırmızı halıda en yakın rakiplerini açık ara geride bıraktı. Venedik Film Festivali'nde giydiği bu ten rengi elbise ve takısı uzun uzun konuşuldu.

KIYAFETLERİYLE ÇOK KONUŞULDU

Ama o kadarla kalmadı Zendaya. İnce bir zevkin ürünü olan, bazen iddialı ama her zaman çok iyi taşıdığı kıyafetleriyle kırmızı halıya damga vurdu.

HAMİLE ŞIKLIĞI

Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Jennifer Lawrence, Don't Look Up filminin New York galasına bu tercihiyle damga vurdu.

GÜMÜŞ RENGİ ANGELINA

Angelina Jolie'nin, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin Roma Film Festivali'ndeki galasında bu gümüş rengi elbise eleştirmenlerden tam not aldı.

BEYAZ ELBİSEYLE KIRMIZI HALIDA İLK KEZ EL ELE

The Last Duel filminin Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde sevgilisi Ben Affleck ile ilk kez el ele kırmızı halıya çıktı Jennifer Lopez. Üzerinde de bu iddialı beyaz elbise vardı. Bu tercihiyle moda sayfalarına sık sık konuk oldu Lopez.

LADY GAGA BİLDİĞİMİZ GİBİ

Lady Gaga hem sahnede hem özel hayatında iddialı ve farklı çizgiler taşıyan kıyafetleriyle tanınıyor. Önemli rollerinden birini üstlendiği House of Gucci filminin Londra'daki galasında bu kıyafetinin hem modeli hem de rengiyle ilgi odağı oldu.

FİLMİN YILDIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Bu yılın en çok konuşulan kırmızı halı kıyafetlerinden birini Cambridge Düşesi Catherine giydi. Basının kullandığı adıyla Kate Middleton, James Bond No Time To Die filminin Londra galasında bu pırıltılı tercihiyle "sürekli klasik ve sönük giyiniyor" diye kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Middleton'ın elbisesi uzun süre gündemde kaldı. Düşes, filmin yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

RENKLİ KADİFE CEKET MODASI

Erkeklere gelecek olursak... No Time To Die filminde son kez James Bond'a hayat veren Daniel Craig (solda) Londra galasında bu pembe kadife ceketiyle Middleton'dan sonra en çok konuşulan kişi oldu. Craig'in başlattığı bu akım daha sonraki etkinliklerde kırmızı halıda büyük rağbet gördü. Birçok erkek ünlü renkli kadife ceketlerle galalara ya da etkinliklere katıldı. Bunlardan biri de Prens William oldu. (sağda) Zaten kendine özgü bir giyim tarzı olan Jared Leto da (ortada) bu yıl içinde kırmızı halıda rengarenk kadife ceketlerle boy gösterdi.