Geçen yılın acısını çıkardılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyorE-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor#E-Devlet
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladıVe Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı#Milli Piyango
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
Tepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlarTepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlar! #İspanya
Şaşırtan karar Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...Şaşırtan karar! Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...#Çin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Tam sevgili olmuşlar derken bir de baktık ki evlenmişlerTam 'sevgili olmuşlar' derken bir de baktık ki evlenmişler#2021 Yılının Aşkları
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Geçen yılın acısını çıkardılar

#Kırmızı Halı#2021'De Kırmızı Halı#2021'Nin En İyi Kırmızı Halı Kıyafetleri
Geçen yılın acısını çıkardılar

Kırmızı halı  2020 yılında pandemi yüzünden ıssız kalmıştı, ama bu yıl ünlüler bunun acısını çıkardı. Belki Covid 19 öncesinde olduğu gibi çok ve sık gala, ödül töreni gibi etkinlikler düzenlenmedi ama yapılanlar da gerçekten unutulmaz anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

BAZILARI HAFIZALARA KAZINDI
Ünlüler katıldıkları etkinlikler için özel olarak hazırlanan kıyafetleri, onları tamamlayan takılarıyla kırmızı halıya çıktı yıl içinde. Aralarından bazıları hafızalardan silinmeyecek görüntüler ortaya koydu. Gelin bu yıla damgasını vuran bu kırmızı halı görüntülerini bir hatırlayalım.

Geçen yılın acısını çıkardılar

KIRMIZI HALININ ALTIN GÜZELİ
Bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid'in giydiği siyah elbise, özellikle de göz alıcı kolyesi büyük ihtimalle gösteri dünyasının tarihine çoktan yazıldı bile. Son yıllarda Cannes'ın gediklilerinden olan Hadid, bu yıla kadar da çok iddialı giysilerle çıktı kırmızı halıya. Ama bu yılki görünümü bir başkaydı.

Geçen yılın acısını çıkardılar

'GÖRÜNMEZ' OLDU
New York Metropolitan Müzesi'nin kostüm enstitüsü yararına düzenlenen gala gecesi geçen yıl iptal edilmişti, fakat bu yıl gerçekleşti. Her zaman olduğu gibi bu yıl da ünlüler iddialı kıyafetleriyle gecede boy gösterdi. Bu yılın en çok konuşulan konuklarından biri Kim Kardashian oldu. Her zamanki gibi dekolte ağırlıklı giyinmek yerine bu kez neredeyse "görünmez" oldu Kardashian.

Geçen yılın acısını çıkardılar

Haberin Devamı

KARDEŞİ ŞEFFAF GİYİNDİ
Aynı gecede kardeşi Kendall Jenner transparan elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Geçen yılın acısını çıkardılar

BU ZAMANA KADAR GÖRDÜKLERİMİZİN HİÇBİRİNE BENZEMİYOR
MET Gala'nın en gösterişli konuklarından biri de Rihanna oldu. Bu yılki seçimi moda editörleri tarafından "daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor" diye tanımlandı.

Geçen yılın acısını çıkardılar

AÇIK ARA ÖNE GEÇTİ
Zendaya ise bu yıl kırmızı halıda en yakın rakiplerini açık ara geride bıraktı. Venedik Film Festivali'nde giydiği bu ten rengi elbise ve takısı uzun uzun konuşuldu.

Geçen yılın acısını çıkardılar

KIYAFETLERİYLE ÇOK KONUŞULDU
Ama o kadarla kalmadı Zendaya. İnce bir zevkin ürünü olan, bazen iddialı ama her zaman çok iyi taşıdığı kıyafetleriyle kırmızı halıya damga vurdu.

Geçen yılın acısını çıkardılar

HAMİLE ŞIKLIĞI
Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Jennifer Lawrence, Don't Look Up filminin New York galasına bu tercihiyle damga vurdu.

Geçen yılın acısını çıkardılar

Haberin Devamı

GÜMÜŞ RENGİ ANGELINA
Angelina Jolie'nin, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin Roma Film Festivali'ndeki galasında bu gümüş rengi elbise eleştirmenlerden tam not aldı.

Geçen yılın acısını çıkardılar

BEYAZ ELBİSEYLE KIRMIZI HALIDA İLK KEZ EL ELE
The Last Duel filminin Venedik Film Festivali'ndeki gösteriminde sevgilisi Ben Affleck ile ilk kez el ele kırmızı halıya çıktı Jennifer Lopez. Üzerinde de bu iddialı beyaz elbise vardı. Bu tercihiyle moda sayfalarına sık sık konuk oldu Lopez.

Geçen yılın acısını çıkardılar

Haberin Devamı

LADY GAGA BİLDİĞİMİZ GİBİ
Lady Gaga hem sahnede hem özel hayatında iddialı ve farklı çizgiler taşıyan kıyafetleriyle tanınıyor. Önemli rollerinden birini üstlendiği House of Gucci filminin Londra'daki galasında bu kıyafetinin hem modeli hem de rengiyle ilgi odağı oldu.

Geçen yılın acısını çıkardılar

FİLMİN YILDIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI
Bu yılın en çok konuşulan kırmızı halı kıyafetlerinden birini Cambridge Düşesi Catherine giydi. Basının kullandığı adıyla Kate Middleton, James Bond No Time To Die filminin Londra galasında bu pırıltılı tercihiyle "sürekli klasik ve sönük giyiniyor" diye kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Middleton'ın elbisesi uzun süre gündemde kaldı. Düşes, filmin yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

Haberin Devamı

Geçen yılın acısını çıkardılar

RENKLİ KADİFE CEKET MODASI
Erkeklere gelecek olursak... No Time To Die filminde son kez James Bond'a hayat veren Daniel Craig (solda) Londra galasında bu pembe kadife ceketiyle Middleton'dan sonra en çok konuşulan kişi oldu. Craig'in başlattığı bu akım daha sonraki etkinliklerde kırmızı halıda büyük rağbet gördü. Birçok erkek ünlü renkli kadife ceketlerle galalara ya da etkinliklere katıldı. Bunlardan biri de Prens William oldu. (sağda) Zaten kendine özgü bir giyim tarzı olan Jared Leto da (ortada) bu yıl içinde kırmızı halıda rengarenk kadife ceketlerle boy gösterdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırmızı Halı#2021'De Kırmızı Halı#2021'Nin En İyi Kırmızı Halı Kıyafetleri

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021