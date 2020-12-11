MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖykü Gürman Malezya’da yarışacak
GeriMagazin Öykü Gürman Malezya’da yarışacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öykü Gürman Malezya’da yarışacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öykü Gürman Malezya’da yarışacak
Abone Olgoogle-news

ASYA-Pasifik Yayın Birliği’nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali’nde bu yıl Türkiye’yi Öykü Gürman temsil edecek.

Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait “Bir Sözüne” şarkısıyla katılacak. Daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga’nın yarıştığı festival, pandemi nedeniyle bu yıl internet ortamında gerçekleşecek. Ülkeleri temsil eden sanatçıların hazırladığı performans ve tanıtım videoları, 14 Aralık’ta Malezya’da bulunan iki sunucunun anonslarıyla yayınlanacak.

Öykü Gürman, festival için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul’un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle