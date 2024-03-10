Dedikodular doğru çıktı... Meğer gerçekten hamileymiş! Özel gecede bebek sürprizi!

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En az ödül kazananlar kadar merak uyandıran bu bölüme bu yıl bir zamanlar rol aldığı diziyle hafızalara kazınan ünlü yıldız damgasını vurdu. Daha doğrusu gecenin sürprizi ondan geldi.

Geçen yılın ekim ayında evlenen yıldız, karnı burnunda bir şekilde kırmızı halıya çıktı. Böylece daha önce yakın çevresi dışında herkesten gizlediği hamilelik haberini de ilan etmiş oldu.

KARNI BURNUNDA KIRMIZI HALIDA

96'ncı Oscar Ödülleri gecesinin bu büyük sürprizi Vanessa Hudgens'ten geldi. İnternet üzerinden tanıştığı Cole Tucker ile geçen yılın ekim ayında evlenen 35 yaşındaki Hudgens, kırmızı halıya karnı burnunda bir şekilde çıktı.

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Hamileliğini bu şekilde herkese duyuran Hudgens'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü. Siyah dar elbisesi içinde gözler önüne serdiği karnı da doğumunun çok da uzak olmadığını gösterdi.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen High School Musical adlı yapımla tanınan Hudgens'ın hamile olduğu aslında bir süredir konuşuluyordu.

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Hatta balayına çıktıklarında da beyaz mayosu içinde karnı uzaktan bile belli oluyordu. Fakat güzel yıldız Oscar kırmızı halısına çıkana kadar bu konuda kesin konuşmamıştı. Bu özel gecede de yakında anne olacağını kırmızı halıda duyurmuş oldu.

Vanessa Hudgens, Cole Tucker ile evlenmeden önce sahip olduğu bütün servete rağmen gelinlik fiyatlarının pahalı olduğundan yakınmıştı. Hatta yıldız "en iyisi kaçarak evlenmek" bile demişti.

Vanessa Hudgens ile Cole Tucker, 2020 yılında flört etmeye başladılar. Bir sonraki yılın şubat ayında da ilişkilerini kamuoyuna duyurdular.

Cole Tucker, Vanessa Hudgens'e iki yıllık flörtün ardından evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden Hudgens mutlu haberi de yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ardından da "Daha mutlu olamazdık" diye yazdı..

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İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

Hudgens, nişanlısıyla nasıl tanıştıklarını da Today adlı programa konuk olduğunda anlatmıştı. Genç yıldız, Tucker ile ilk kez bir Zoom toplantısı sırasında tanıştıklarını söyledi.

Toplantının ardından Cole Tucker'ı Instagram'da takip etmeye başladı anlattığına göre. Tucker da boş durmamış ve hemen ona direkt mesaj göndermiş. Bu şekilde başlayan ilişkileri de bugünlere uzandı genç çiftin.

Vanessa Hudgens'a göre bu yaşadıkları "modern çağların aşk öyküsü.."

2024 Oscar gecesinin sürprizi Vanessa Hudgens'tan geldi.

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OSCAR KIRMIZI HALISINDAN YANSIYANLAR

96'ncı Oscar Ödülleri gecesinin kırmızı halısında şu ana kadar en çok konuşulan kişi Vanessa Hudgens oldu. Ama diğer konuklar da ondan hiç geri kalmadı. İşte özel gecenin kırmızı halısından objektiflere yansıyan görüntüler.

Anya Taylor Joy, tıpkı deniz kızı gibiydi.





Bu yılın büyük sükse yapan filmlerinden Barbie ile Oscar adayı olan Ryan Gosling, kırmızı halıya hayak arkadaşı Eva Mendes yerine ablası Mandi Gosling ile çıktı.





Gosling'in yanında ablasının yanı sıra annesi Donna Gosling ve babası Thomas Gosling de vardı.

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Bu yıl da adaylar arasında yer alan Bradley Cooper, törene sevgilisi Gigi Hadid yerine annesi Gloria Campano ile birlikte katıldı.





Emily Blunt geceye kocası John Krasinski ile birlikte katıldı.





Kirsten Dunst geceye kocası Jesse Plemons ile birlikte katıldı.





Emma Stone, açık renk peplum elbisesi içinde zarif görünüyordu.

Geçen yıl bütün ödül törenlerine damgasını vuran Brendan Fraser törene eşi Jeanne Moore ile birlikte katıldı.

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Çirkin Betty dizisiyle tanınan America Ferrera, gece için bedenini saran pembe bir elbise giydi.





Billie Eilish ise iş kadını görünümüyle kırmızı halıdaydı.





Hailee Steinfeld, su yeşili kıyafetiyle gecenin en şıkları arasındaydı.





Bu yıl Oscar adayları arasında yer alan Paul Giamatti ve Clara Wong kırmızı halıda uzun uzun poz verdi.





Oscar tarihine adını yazdıran Merly Streep'in kızı Grace Gummer ile damadı müzisyen Mark Ronson da gecenin konukları arasında.

İngiliz oyuncu Brittany Snow, parlak sarı elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Nikki Garcia, tercihini ten rengi kıyafetten yana kullandı.

Keltie Knight, belinden aşağısı fiyonklu pembe elbisesiyle kırmızı halıda.

Julianne Hough, Oscar gecesi için askısız bir kıyafet seçti.





Jamie Lee Curtis, her zamanki gibi sade bir şıklık içindeydi.

Nikki Novak, kat kat fırfırlı eteğiyle gecenin en gösterişli giyinen ünlülerinden biri oldu.





Erika Alexander bu kıyafetiyle bütün zamanların en kötü Oscar kıyafetlerini giyen ünlüler arasında yerini aldı.





Artık sosyal medya yıldızları da bu tür ödül törenlerinin konukları arasında yer alıyor. Bunlardan biri de Youtube videolarıyla tanınan Liza Koshy. 27 yaşındaki yıldız gece için özenle hazırlandı. Aslında elbisesi de gayet güzeldi ve o da kusursuz taşıyordu.





Ama sonra bir talihsizlik oldu ve Koshy, poz verirken bir anda kendini yerde buldu. Bu durumu gülerek geçiştirmeye çalışan Koshy'nin o anları da objektiflere böyle yansıdı.





Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle şöhretin zirvesine yerleşen, sonradan yönetmenliğe de başlayan Eva Longoria bedenini saran siyah elbisesiyle gecede yerini aldı.





Sinemanın efsane oyuncularından Rita Moreno ilerleyen yaşına rağmen Oscar gecelerini hiç kaçırmıyor.





Yıllar önce kendisi de Başka Tanrının Çocukları filmiyle Oscar heykelciğini kucaklayan Marlee Matlin, bu kez konuk olarak törene katıldı.





Dwayne Johnson iddialı takım elbisesiyle kırmızı halıdaydı.





Lupita N'yongo, kırmızı halıya yeni sevgilisi Joshua Jackson yerine rol arkadaşı Joseph Quinn ile birlikte çıktı.





Gecenin en iddialı filmlerinden Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan eşi Emma Thomas ile uyum içinde giyinmişti.





Ünlü oyuncu Ben Kingsley törene Brezilyalı bir oyuncu oyan karısı Daniela Lavender ile katıldı.