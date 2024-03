SinemanÄ±n bÃ¼yÃ¼k gecesinde geri sayÄ±m TÃ¼rk yÃ¶netmen de Oscar yarÄ±ÅŸÄ±nda

Haberin Devamı

Törenin ana sunuculuğunu bu yıl da Jimmy Kimmel üstleniyor. Her zaman olduğu gibi bu kez de ünlü yıldızlar ödül dağıtımı sırasında sahnede Kimmel'ın yanı sıra sunuculuk yapacak ve ödüle uzananları açıklayacak.

Hollywood bu gecenin heyecanını birkaç gün önceden yaşamaya başladı. Birbiri ardına Oscar öncesi partiler düzenlendi. Ünlü yıldızlar özel olarak hazırlanan kıyafetleriyle bu partilerde boy gösterdi. Ama bütün bu koşturmacanın zirvesi ise bu gece..



Hollywood yıldızları tören öncesinde hafta sonunu birbiri ardına düzenlenen Oscar partilerinde geçirdi. Kendisi de Oscar mutluluğunu yaşayan Julia Roberts ile kocası Danny Moder da bunlar arasındaydı. Çift, Beverly Hills'teki bir parti sırasında bir ara açık havaya çıkıp romantik anlar yaşadı. Roberts ile Moder'ın o anları da objektiflere böyle yakalandı...

Haberin Devamı

Madem Oscar gecesi geldi çattı, bu yılın adaylarını bir kez daha hatırlayalım istedik...

Bu arada Almanya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen İlker Çatak The Teacher's Lounge (Öğretmenler Odası) adlı filmle en iyi uluslararası film dalında Oscar yarışında.

Şimdi gelelim bu yılın adaylarına...

OPPENHEIMER ADAYLIK REKORUNU ELE GEÇİRDİ

Bu yıl Oscar adaylıklarına Oppenheimer damgasını vurdu. Film, 13 dalda ödüle aday oldu. Onu 11 dalda adaylıkla Poor Things izliyor. Sezon içinde Oppenheimer'ın en yakın rakibi olan Barbie ise 8 adaylıkla yetindi.

Bu yıl en iyi yönetmen dalında sadece bir tane kadın yönetmen yer alıyor.

2024 Oscar adaylıklarıyla ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntı da Kuzuların Sessizliği ve Sanık filmleriyle daha önce iki kez Oscar kazanan Jodie Foster'ın bu yıl da yardımcı kadın oyuncu adayları arasında yer alması...

Bu yıl da Jimmy Kimmel'ın sunacağı tören 10 Mart'ta ünlü Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Haberin Devamı

Bu yılın en iyi uluslararası film dalında Almanya'da doğup büyüyen Türk asıllı yönetmen İlker Çatak'ın The Teachers's Lounge (Öğretmenler Odası) adlı filmi de yer alıyor.

İlker Çatak, filminin yıldızıyla birlikte Oscar adaylıklarının açıklanmasından sonra düzenlenen bir partiye de katıldı.

İŞTE BU YIL ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK FİLMLER VE YILDIZLAR





En iyi film

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Haberin Devamı

En iyi yönetmen

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Annette Bening (Nyad)Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)Carey Mulligan (Maestro)Emma Stone (Poor Things)

En iyi erkek oyuncu

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Filmdeki rolü uğruna çöktü: Aylarca günde bir tane badem yiyebildi





Haberin Devamı

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Jodie Foster (Nyad)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Sokakta görseniz ünlü demezsiniz: Büyük oğlum yıllarca benim inşaat işçisi olduğumu sandı





En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mark Ruffalo (Poor Things)

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert DeNiro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Tam öpecektim bir anda paniğe kapıldım: Onun için çok mu yaşlıyım!





En iyi uyarlama senaryo

Barbie

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Barbie bebeğin güzel yüzünün ardındaki karanlık sır.... En çılgın fantezilerini böyle hayata geçirdi: Sevgililerinin ona benzemesi için ameliyata zorlardı

En iyi özgün senaryo

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Haberin Devamı

En iyi uluslararası film

Io Capitano (İtalya)

Perfect Days (Japonya)

Society of the Snow (İspanya)

The Teachers’ Lounge (Almanya)

The Zone of Interest (İngiltere)

En iyi özgün şarkı

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Killers of the Flower Moon)

What Was I Made For? (Barbie)

En iyi kostüm tasarımı

Killers of the Flower Moon

Barbie

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

En iyi kısa animasyon

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

En iyi görüntü yönetimi

Maestro

El Conde

Dolunay Katiller

Oppenheimer

Poor Things

En iyi orijinal film müziği

American Fiction

Indiana Jones: Kader Kadranı

Dolunay Katiller

Oppenheimer

En iyi ses

The Creator

Maestro

Mission Impossible 7

Oppenheimer

The Zone of Interest

En iyi belgesel

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

En iyi kısa belgesel

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair ShoP

Nǎi Nai & Wài Pó

En iyi kurgu

Anatomy of a Fall

Te Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things