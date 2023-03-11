Oscar mutfağının Türk lezzetleri

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“İlk kez Türk yemekleri servis etmeye başladıktan sonra farklı lezzetler tatmak insanların hoşuna gitti. Senin ve sevgili Demet Sabancı’nın ülkenizin mutfağını tanıtmakta emeği çok. İnsanlar beğendi, ben de ikram etmeye devam ediyorum.”



“Bu sene de menüde Türk lezzetlerinden asma yaprağıyla sarma ve pide olacak. Ben pideye ‘Türk pizzası’ diyorum. Ve tabii baklava da var. Tatlılar arasında ayrıca Türk fındıklarıyla yaptığımız Paris-İstanbul tatlımız ve içine krema doldurduğumuz Türk kayısıları ikram edilecek.”

Depremzedeler için Oscar yemeği

“Depremi duyunca çok üzüldüm. İstanbul Spago’daki müdürüm Deniz Zengin ‘Yardım yemeği düzenleyelim’ dedi. Yakında İstanbul’a geleceğim. Geldiğimde depremzedelere yardım toplamak için ‘Oscar yemeği’ yardım gecesi düzenleyeceğim. Dualarım sizinle.”

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