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Oscar mutfağının Türk lezzetleri

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#Wolfgang Puck#Oscar Töreni#Türk Yemekleri
Oscar mutfağının Türk lezzetleri
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 08:11

95. Oscar Ödülleri yarın gece Los Angeles’ta sahiplerini bulacak. Dünya yıldızlarını buluşturacak törende misafirlere Türk yemekleri de ikram edilecek. Oscar mutfağının 29 yıllık şefi Wolfgang Puck, o lezzetleri Barbaros Tapan’a anlattı.

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“İlk kez Türk yemekleri servis etmeye başladıktan sonra farklı lezzetler tatmak insanların hoşuna gitti. Senin ve sevgili Demet Sabancı’nın ülkenizin mutfağını tanıtmakta emeği çok. İnsanlar beğendi, ben de ikram etmeye devam ediyorum.”

“Bu sene de menüde Türk lezzetlerinden asma yaprağıyla sarma ve pide olacak. Ben pideye ‘Türk pizzası’ diyorum. Ve tabii baklava da var. Tatlılar arasında ayrıca Türk fındıklarıyla yaptığımız Paris-İstanbul tatlımız ve içine krema doldurduğumuz Türk kayısıları ikram edilecek.”

Oscar mutfağının Türk lezzetleri

Depremzedeler için Oscar yemeği

“Depremi duyunca çok üzüldüm. İstanbul Spago’daki müdürüm Deniz Zengin ‘Yardım yemeği düzenleyelim’ dedi. Yakında İstanbul’a geleceğim. Geldiğimde depremzedelere yardım toplamak için ‘Oscar yemeği’ yardım gecesi düzenleyeceğim. Dualarım sizinle.”

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Oscar mutfağının Türk lezzetleri

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#Wolfgang Puck#Oscar Töreni#Türk Yemekleri

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