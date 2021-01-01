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Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Orhan Gencebay: Bu da geçer

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Orhan Gencebay: Bu da geçer
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Usta sanatçı Orhan Gencebay önceki gün seyir halindeki aracında görüntülendi.

Gencebay, 2020 yılı hakkında “Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için” dedi. Usta sanatçı ayrıca sosyal medyada kendisine edilen hakaretleri mahkemeye taşıdığını belirtti: “O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Bedelini ödeyecekler.”

Orhan Gencebay: Bu da geçer


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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