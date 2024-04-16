Yatakta birbirimize bakıp gülüyoruz....Öpüşürken bile gözler tamamen açık!

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Metroda kendisinden yaşça büyük insanlara yer vermesi, birlikte çalıştığı filmin kamera arkası ekibini pahalı hediyelere boğması, ağır set ekipmanları taşınırken 'ben yıldızım' demeden yardım etmesi, ciddi hastalıklarla boğuşanlara uzattığı yardım eli, harcadığı milyon dolarlar, kendisiyle karşılaşan hayranlarına kapris yapmadan fotoğraf çektirip sohbet etmesi...

Listeyi uzatırız ama yer yetmez.

Bütün bunların yanı sıra son dönemde özellikle de sosyal medyayı çok meşgul eden başka bir ayrıntı var onunla ilgili: "Beyaz saçlı" sevgilisi...

Onunla sürdürdüğü mutlu ilişki bir yana bu ilişkiye dair konuşulan başka bir ayrıntı daha var: Ünlü oyuncunun, kameralar önünde sevgilisini öperken gözlerini hiç kapatmaması.

Buna karşılık sevgilisinin ise böyle bir durumda beklendiği gibi onu öperken gözlerini yumup kendini ana bırakması.

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İlk anda dikkat çekmese de belli ki "kartal gözlü" sosyal medya kullanıcıları bu ayrıntıya çok takıldı... Gelin biz de bakalım bu konuyla ilgili yapılan yorumlara.

ARDI ARDINA TRAJEDİLER YAŞADI

Öncelikle, sözünü ettiğimiz bu ünlü yıldızın Keanu Reeves olduğunu anladınız zaten. Yıllar önce doğmamış çocuğunu ve ardından da o bebeğin annesini kaybeden, kız kardeşini kötü hastalığın ve ölümün elinden çekip almaya destek olan Reeves, özel hayatını da meraklı gözlerden uzakta yaşardı hep.

Ta ki Alexandra Grant ile aşk yaşayıncaya kadar.

Yıllar boyunca arkadaşlık yaptığı, birlikte bazı projeler ürettiği Alexandra Grant ile 2019 yılından bu yana aşk yaşıyor Reeves.

Bu kez onunla el ele tutuşup kırmızı halıya da çıkıyor, film seti ziyaretlerinde kenarda köşede onunla romantik anlar da yaşıyor. Birlikte görüntülendiklerinde de objektiflerden kaçmıyor.

ÖPÜŞÜRKEN DAVRANIŞI YİNE DEĞİŞMEDİ

59 yaşındaki Keanu Reeves ile 54 yaşındaki Alexandra Grant geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta düzenlenen Museum of Contemporary Art (Çağdaş Sanatlar Müzesi) gala gecesine katıldı.

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Çift, kırmızı halıda yine mutluluk tablosu sergiledi. Her zaman yaptıkları gibi poz verirken birbirlerinin dudaklarına öpücükler kondurdu. İşte sosyal medyada gündem olan konu da bu ayrıntıydı. Ama aşık çiftin o anları değil, ikisinin o andaki farklı davranışlarıydı.

Haydi açık söyleyelim, Grant'ın sevgilisiyle öpüşürken gözlerini yumması, Reeves'in ise tam tersine gözlerini kapatmadan sevgilisine dikmesiydi. İşte bu durum farklı yorumlara neden oldu.

Mutlu çift geçen hafta bir galaya katıldı. Orada da birbirlerine bakarken gözlerinin içinde kıvılcımlar çakıyordu.





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GERÇEK AŞIKLAR ÖPÜŞÜRKEN GÖZLERİNİ KAPATIR MI?

Belki başkası olsa sevgilisini öperken gözlerini açık tuttuğu için ona gerçekten aşık olmadığı yorumu yapılırdı. Ama söz konusu Keanu Reeves olunca durum öyle gelişmedi.

Bir kullanıcı ünlü oyuncunun sevgilisini öperken gözlerini açık tutup ona gülümsediğini yani ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne serdiğini savundu. " Onlar için ne kadar güzel bir durum" diye sürdürdü yorumunu.

Bir başkası da Keanu Reeves'in o anlarda aklından geçenleri kendi yorumunda ifade etti: "Ne kadar şanslı bir insanım; böyle bir sevgilim var."

Keanu Reeves'in hayranı olduğunu belirten bir başka yorumcu da "Keanu Reeves beni öpse ben de gözlerimi açık tutardım" yorumunu yaptı.

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Çiftin ilişkisini değerlendirenler de oldu bu öpücük olayından yola çıkarak. Bunlardan birine göre Alexandra Grant çok saygın bir kadın. Hem Grant'in hem de Reeves'in birbirlerine yaklaşımları da gayet sağlıklı.

Bu yorumcu "Alexandra, Keanu'nun hiçbir şeyini değiştirmeye çalışmıyor. Hatta ayağından çıkarmadığı botlarını bile" diyerek görüşünü belirtti.

Keanu Reeves ile Alexandra Grant'in birbirlerine bakışlarını çok beğendiğini söyleyen birçok yorumcu çıktı.

KENDİSİYLE AYNI KUŞAKTAN BİR SEVGİLİ SEÇTİ

Aslında Reeves ile Grant'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığında herkes çok şaşırdı. Çünkü Reeves'in sevgili seçimi genel olarak diğer Hollywood ünlülerinden çok farklıydı.

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Genellikle onun yaşına gelen ünlüler kendilerinden çok daha genç sevgili edinirken Reees, kendi kuşağından bir hayat arkadaşı seçmişti.

Üstelik Grant, gösteri dünyasının genel geçer güzellik anlayışına da pek uymuyordu. Saçları griydi kırmızı halıda bile çok iddialı giyinmiyordu. Makyaj yapmak belli ki onun tarzı değildi. Yüzünde tek bir estetik dokunuş da yoktu. En azından göründüğü kadarıyla.

Fakat bu durum Reeves'in hayranlarını da sevindirdi. Onun kendi yaşına yakın bir hayat arkadaşıyla çok daha mutlu olacağına inandılar.

KENDİNE GÜVENİ TAM

Zaten Alexandra Grant da bütün bu eleştirileri umursayacak biri değil.

Grant bir süre önce People dergisiyle yaptığı röportajda özel hayatıyla ilgili nadir açıklamalarından birine imza attı.

Reeves'in hayatına ve sanatına ilham kaynağı olduğunu söyledi Grant. Sevgilisinin çok yaratıcı ve çok kibar olduğunu belirtip ardından da Reeves'in çok çalışkan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Alexandra Grant bir yetişkin olarak aşka düşmenin farklılıklarını anlattı. Grant "İlişkisi başlayıncaya kadar hayatını zaten yoluna koymuş olduğunu" söyledi.

Hem Reeves ile ilişkisinde hem de kendi hayatında kendine güveninin tam olduğunu anlattı. Bu yüzden de her yere Reeves ile birlikte gitmek zorunda hissetmediğini belirtti.

Keanu Reeves ile birbirlerine bağlı ama yine de bağımsız olduklarının altını çizdi Grant.

Bu arada Grant uzun zamandır arkadaşı olan Keanu Reeves'in kariyeri konusunda da kendisine ilham kaynağı olduğu gizlemedi. "Keanu ile ilişkimizde en sevdiğim şey yeni yollar inşa etmek için birbirimizi zorlamak. Yanındaki kişinin problemini çözdüğünü görmek ilham verici" dedi.

Alexandra Grant, Keanu Reeves ile ilişkisinin kendi sanatına da olumlu etki yaptığını söyledi. Bir sanat stüdyosunu ziyaret edip işlerini gösterdiğinde oradaki uzmanın kendisine "İşlerinin de daha mutlu bir hale geldiğini görebiliyorum" dediğini hatırlattı.

BAŞTA KEANU VE ALEXANDRA İKİ ARKADAŞTI

Keanu Reeves ile Alexandra Grant'ın aşkı aniden başlamadı. İkili, önce uzun süre iki iyi arkadaştı. Fakat sonra ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya karar verdiler.

Aşk yaşamaya başlamadan önce Reeves ve Grant, 2011 tarihli Ode to Happiness ve 2016 tarihli Shadows adlı kitapta da işbirliği yaptı.

Özel hayatını bütün meraklı gözlerden köşe bucak saklayan Keanu Reeves ile Alexandra Grant, 2019 yılında Los Angeles'ta yapılan LACMA Galası'nda ilk kez el ele kamera karşısına çıktılar.

Aslında o ana kadar da gözlerden uzak bir şekilde flört ediyorlardı. Ancak bunu gizlemeyi başardılar. Hatta Grant'in arkadaşı Jennifer Tilly, o süreçte yaşadığı bir anı Page Six'e şöyle anlatmıştı: "Hatırlıyorum da birkaç yıl önce Alexandra bana 'Keanu Reeves benim erkek arkadaşım' dedi. Ben de ona 'Bekle.. Ne!' diye yanıt verdim."

'YATAKTA BİRBİRİMİZE GÜLÜMSÜYORDUK'

Özel hayatı konusunda son derece ketum olan Reeves de bir süre önce People dergisine Grant ile hayatları konusunda bazı ipuçları vermişti.

Keanu Reeves'e "yaşadığı en son mutluluk anı" soruldu. O da bunun üzerine şunları söyledi: "Birkaç gün önce tatlı sevgilimle birlikte yataktaydık. Birbirimize gülümsüyorduk, gülüyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak gerçekten çok güzeldi."

Özel hayatıyla ilgili son derece ketum olan Keanu Reeves'in bu açıklaması hayranlarını hem şaşırttı, hem de gülümsetti.

ONUN UĞRUNA 30 YILLIK KURALINI BOZDU

Peki Keanu Reeves, neden özel hayatını bu kadar gözlerden uzak tutuyor. Bunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Filmlerde oynamak için Hollywood'a geldim. Bu fırsatı bulduğum için gerçekten minnettarım. Ama sadece özel hayatını gizli tutmak isteyen biriyim."

Reeves, 30 yılı aşkın bir süredir sinema sektöründe. Bu süre içinde kırmızı halıda sevgilisiyle el ele göründüğü neredeyse hiç olmamıştı. Fakat hayatına Alexandra Grant girince onunla el ele kırmızı halıda objektif karşısına çıktı.