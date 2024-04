İlk kocası ölüme sürüklenmişti... Gönül ferman dinlemedi...'Şarlatan' nişanlısıyla evleniyor...Üç gün üç gece düğün

Haberin Devamı

Önümüzdeki ağustos ayında tam da böyle bir düğün gerçekleşecek. Elbette belli insanlar oraya davetli olacak ama bu tören daha şimdiden milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor.

Çünkü evlenecek olanlar "eski" bir prenses ve onun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı.

"Eski" prenses dedik çünkü gelin, her ne kadar bir kral ve kraliçenin kızı olarak dünyaya gelmiş olsa da aşkı uğruna kendi isteğiyle tacından da unvanından da vazgeçti.

Hatta kral babasının sunduğu olanakları da elinin tersiyle itti ve bambaşka bir hayat kurdu kendine. Tabii ke büyük bir aşkla bağlı olduğu nişanlısıyla birlikte.

Gelin bir bakalım kim kiminle evleniyor? Bu düğün nerede ve ne zaman olacak?

DÜNYANIN EN SIRA DIŞI PRENSESİ

Uzun süredir birlikte olduğu nişanlısıyla evlenmeye hazırlanan bu eski prenses, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı Martha Louise ile Amerikalı alternatif tıp uzmanı ve şaman nişanlısı Durek Verret...

2023 yılında nişanlandıklarını açıklayan Martha Louise ile Duret Verrett, önümüzdeki ağustos ayında bir dizi törenle hayatlarını birleştirecek.

Kral'ın kızı olarak dünyaya gelmesine rağmen, unvanından ve saray hayatından vazgeçen Martha Louise ile Verrett'in düğün töreni üç gün üç gece sürecek. Törenin başlangıç tarihi ise 29 Ağustos olarak belirlendi.

Her ne kadar kendisi ailesini temsil etme hakkını elinden kaçırmış olsa da Kral Harald ile kan bağı olan Martha Louise'in düğünü, yine de kraliyet düğünü olarak tanımlanıyor. Düğünün detaylarını Norveç'in SE og HOR adlı internet sitesi yayınladı.

FİYORDLARDA EVLENECEKLER: İLK GÜN SEKSİ VE HAVALI GİYİNMEK ŞART

Çiftin evlilik töreni, gelinin memleketi olan Norveç'in, dağlar ve fiyordlarıyla ünlü olan Gerianger kentindeki Hotel Union'da yapılacak.

UNESCO tarafından Kültür Mirası listesine alınan bölgeyi düğün için seçme nedenlerini Martha Louise sosyal medya paylaşımında şöyle açıkladı: "Burası Norveç'in kültürel ve doğal zenginliklerini temsil ediyor. Gerainger, aşkımızı kucaklamak için harika bir yer..."

Norveç sitesinin belirttiğine göre bütün konuklar düğünden iki gün önce yani 29 Ağustos'ta Gerianger'de buluşacaklar. Kutlamalar bir tanışma ve selamlaşma partisiyle başlıyor.

52 yaşındaki Martha Louise ile Durek Verrett bu gece için konuklarından "seksi ve havalı" giyinmesini istedi. Yani gecenin giyim kuralı böyle olacak.

ERTESİ GÜN ROMANTİK DOĞA GEZİSİ

30 Ağustos'ta ise konukları romantik bir dğa gezintisi bekliyor. Martha Louise ve nişanlısı Durek Verrett, düğünlerine gelenleri Gerianger'deki ünlü 7 Kız Kardeş Şelalesi'ni izleyebilecekleri bir tekne turuna çıkaracak.

Üç saat sürecek bu günün sonunda bir akşam yemeği var. O gece ise konukların rahat giysiler içinde olması bekleniyor.

31 Ağustos'ta da Martha Louise ile Durek'in birbirlerine 'sonsuza kadar birlikte kalma sözü verecekleri nikah ve ardından eğlence var.

Gelin ve damat bu gece için de giyim kuralları belirledi. Buna göre pembe renk yasak, altın rengi, siyah ve beyaz kıyafet de giyilemeyecek. Kadınların balo elbisesi, erkeklerin de smokin giymesi gerekiyor.

AYRILIK KARARI OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Durek Verrett ile 2019 yılından bu yana kamuoyu tarafından bilinen Martha Louise, 2022 yılında Norveç kraliyet ailesinden resmen ayrıldı.

Prenses Martha Louise, bundan böyle Norveç kraliyet ailesini temsil etmeyeceğini resmen duyurdu. Bu kararı almasına gerekçe olarak da üzerinde tartışılan şu cümleyi kurdu: " Benimle ve nişanlımla ilgili birçok soru nedeniyle artık aileyi temsil etmeyeceğim."

Prenses Martha Louise, Norveç sarayı tarafından yapılan açıklamada "Kraliyet ailesi için resmi görevlerde bulunmamaya karar verdiğini" belirtti. Bu kararı da babası Kral Harald ve annesi Kraliçe Sonja ile birlikte aldıklarını ekledi.

Bu ayrılığa rağmen Martha Louise, babası Kral Harald'ın isteğiyle "prenses" unvanını koruyacak. Ancak bu unvan nedeniyle koruyucusu ya da yöneticisi olarak görev yaptığı kurumlarla olan bütün ilişiği kesilecek.

'KAHİN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜNCE 'MAJESTELERİ' UNVANINI KAYBETTİ: Aslında Martha Louise'in resmi olarak açıklanan bu ayrılığı, zaman içinde adım adım gelmişti. Martha Louise, 2002 yılında, geleceği sezebilen bir kahin olarak tanınmaya başladığında, üyesi olduğu aileden kaynaklanan "majesteleri" unvanını kaybetmişti. 2019 yılında da kendi işlerinde "prenses" unvanını kullanmamayı kabul etmişti.





ŞAMAN VE ALTERNATİF TIP UZMANI OLARAK TANINIYOR

Martha Louise'in nişanlısı Durek Verrett kendini şaman ve alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıyor. Martha Louise de bir süredir alternatif tıp konusuna eğiliyor.

Sezgisel güçleri olduğunu ileri süren Martha Louise aynı zamanda "meleklerle konuşabildiğini" iddia ediyor.

Kendisi her ne kadar alternatif tıp ile ilgileniyor olsa da Martha Louise, kraliyet görevlerini bıraktığını belirten açıklamasında, Norveç'teki tıbbi hizmetlere ve bu alanda görev yapanlara büyük bir güven duygusu hissettiğini" ve bilimsel araştırmalara inandığını" ekledi.

İLK EŞİ CANINA KIYDI

Norveç Kralı'nın iki çocuğundan biri olan Prenses Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı.

Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı.

Resmi görevlerini bıraktığını açıklayan Martha Louise, yazdığ ıiki kitapla da biliniyor. İlk kitabı Why Kings and Queens Don't Wear Crowns (Krallar ve Kraliçeler Neden Taç Giymez) 2004 yılında yayınlandı. 2012 yılında da The Spiritual Password (Ruhsal Şifre) adında başka bir kitap yayınladı.

NORVEÇ BASINI 'ŞARLATAN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU: Şaman olarak bilinen Durek Verrett ya da tam adıyla as Derek David Verrett alternatif tıp konusuna yoğunlaştı uzun süredir. Bir dönem bazı televizyon programlarında da görünen Verrett, 2019 yılından bu yana Martha Louise ile birlikte. Verrett, Norveç basını tarafından "şarlatan" olarak nitelendirilip kraliyet ailesine komplo kurmakla da suçlanıyordu.





VELİAHT PRENS HAAKON'UN SEÇİMİ OLAY OLMUŞTU

Kral Harald ile Kraliçe Sonja'nın iki çocuğu bulunuyor. Kurallar gereği büyük çocukları 51 yaşındaki Martha Louise, tahtın ilk sıradaki varisi değil.

Babasından sonra tahta çıkacak olan kişi 50 yaşındaki Prens Haakon. Bu arada Norveç kralı ve kraliçesinin çocuklarının özel hayatı nedeniyle çok da sakin güler geçirmediğini hatırlatalım.

Veliaht Prens Haakon, şu anda evli olduğu Matte Marit, ilk dönemde saray tarafından sıcak bir biçimde karşılanmadı.

Marit'in halktan bir aileden gelmesi, geçmişte kötü alışkanlıkların pençesinde olması ve evlilik dışı bir çocuğu bulunması başlarda sorun oldu.

Hatta Mette Marit'in bir büyücü olduğu bile ileri sürüldü. Fakat sonunda Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Haakon'dan sonra taht için sırada kızı Prenses Ingrid Alexandra geliyor.