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Onur Şener'in dostları yasta... 'Kızına aşık muhteşem bir insanı kaybettik'

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#ONUR ŞENER#ALMULA MERTER#MELTEM BANKO
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:17

Ankara’daki bir mekânda sahne alan müzisyen Onur Şener’in ‘istek şarkı’ nedeniyle tartışma yaşadığı üç kişi tarafından vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Şener’in öldürülmesi, sanat dünyasını da derinden sarstı. Ünlü isimler, tepkilerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Onur Şener'in aile dostu olan Almula Merter 'hala şoktayım' derken avukatı Meltem Banko ise 'lütfen haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayın’ dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi olan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile TAİ’de mühendis olan Semih Soyalp, Ali Gündüz’ün eşi ve bir kadın arkadaşlarıyla cumartesi gecesi Çankaya ilçesi Çayyolu semtindeki bir eğlence mekânına gitti. Grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener’den bir şarkı istedi.

Şener, istenilen şarkıyı “karaoke” şeklinde söyleyince İlker Karakaş, “Karoke yapmadan şarkıyı söyle” dedi. İddiaya göre Şener’in “İşime karışma” demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı. Tartışma kavgaya döndü. Saldırı sırasında Onur Şener’in cam kırıklarıyla boğazında, yüzünde derin kesikler oluştu. Şener yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KIZINA AŞIK BİR BABAYDI

Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi. 'Kardeşimi kaybettim' diyen Almula Merter, Onur Şener'i anlattı:

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“Ben onun ablasıyım. Benim kardeşimle çok yakın arkadaş aynı mekânda yıllarca müzik yaptılar. Onur bizim elimizde büyüdü. Cumartesi gecesi olay gerçekleşiyor. Ben Pazar akşamı kardeşimi aradım, ‘Onur’u kaybettik’ dedi. ‘Nasıl bizim Onur mu’ diye sordum inanamadım. Mükemmel bir insandı, herkese saygılıydı. O gece sabaha kadar uyuyamadım, inanmak istemedim. Çok büyük üzüntü yaşadık. Kimse hak etmiyor, Onur gerçekten o kadar iyi kalpli bir insandı.

Hep çocuğu gözümün önüne geliyor, kızıyla aralarında çok büyük bir aşk vardı. Onur herkesi, her şeyi seven. Bütün canlılara saygısı, sevgisi olan bir çocuktu.

Onur’un iki çocuğu yok bir kızı var. Ama çok sevdiği bir arkadaşı vardı, o vefat edince onun oğlunu sahiplendi. Her yerde ‘benim oğlum’ diye tanıtıyordu. Aslında arkadaşının çocuğunu sahiplendi. Çok değerli bir müzisyendi, keşke bu değerlerin kıymetini bilebilseydik. Böyle bir ölümü asla hak etmedi. Böyle bir vahşeti yapan insanlar o cezayı çekmek zorunda.”

Onur Şenerin dostları yasta... Kızına aşık muhteşem bir insanı kaybettik

MELEK KALPLİ BİR İNSANI KAYBETTİK

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2. Sayfa programına telefonla bağlanan Onur Şener’in avukatı Meltem Banko da 'Lütfen haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayın' dedi.

“Melek kalpli bir insanı kaybettik… Acımız çok büyük, tarifsiz… Hepimiz çok üzgünüz. Ölmeyi, bu şekilde ölmeyi hak etmeyen… Melek kalbi bir insanın öldürülmesi olayıyla karşı karşıyayız. Hayatta parayla-pulla derdi olmayan… İnsanları olduğu gibi kabul eden, kendiyle barışık bir insandan bahsediyoruz… Babalığın kitabını yazan, kızına aşık muhteşem bir insanı kaybettik. Bu şekilde vahşice yüzü parçalanarak öldürülmesi tarif edilemez… Lütfen haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayın. Onur’un kızı babasının vefat ettiğini bilmiyor. Bugün pedagoglar eşliğinde söylenecek.

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