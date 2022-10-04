Haluk levent, müzisyen Onur Şener ve kızı için söyledi

Haberin Devamı

Hayranlarını enerjisiyle büyüleyen Levent, unutulmaz bir konsere daha imza attı. Yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden ünlü sanatçı, hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’in ölümüne sessiz kalmadı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle elde ettiği gelirin tamamını Şener’in kızının eğitimine bağışladı.



Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent, sahnesinde duygulandıran haberi sevenleriyle paylaştı. Hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener’in küçük kızına sahip çıkan Levent, “Bu konserin büyük bir anlamı var. Amaç farkındalık yaratmak ve duyarlı olmak. Konserin kalan gelirinin tamamını müzisyen Onur kardeşimizin kızına harcadık.” sözleriyle her zamanki gibi umut ışığı için ilk farkındalık hareketini başlattı. ‘’Şehit’’ şarkısını müzisyen Onur Şener’e armağan eden Haluk Levent, müzikseverleri duygulandırdı.



Haberin Devamı

1993 yılında çıkış yaptığı ‘’Yollarda’’ albümünden bu yana güçlü sesi, farklı yorumu, dillerden düşmeyen sayısız şarkılarıyla gönüllere taht kuran Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgisi üzerine dördüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerle bir araya geldi. Anadolu rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Haluk Levent, ‘‘Sevenler Ağlarmış’tan, Elfida’ya, Akdeniz Akşamları’ndan, Zor Aşk’a’’ uzanan birçok şarkısıyla duygulara tercüman oldu. Repertuvarında kendi şarkılarının yanı sıra oyun havalarına ve türkülere de yer veren ünlü sanatçı, sevenlerine tam anlamıyla müzik şöleni yaşattı. Haluk Levent, performansının yanı sıra bitmeyen enerjisi, hikayeleri ve samimi sohbetiyle sevenlerini kahkahaya boğdu.



Ara ara tempoyu arttıran Türk rock müziğinin güçlü sesi, hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Hareketli şarkılarla yerinde duramayan binlerce dinleyici saatlerce dans etti. Konserinde zaman zaman sahneden inen Haluk Levent, soluğu seyircilerin arasında aldı. Gönülden gönüle uzanan şarkılarını müzikseverlerin arasında seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarının kalbini fethetti. Sevenleriyle ‘’Drama Köprüsü’’ şarkısı eşliğinde mini bir klip çeken Haluk Levent, jestiyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisini mest etti.Uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir geceye imza atan ünlü sanatçı, 2 saat süren konserinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.