Onun arabası var... Mustafa Sandal ve eşi yemekte!

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Spor giyimleriyle dikkat çeken çift, çıkışta sahilde yürüyüş yaptı.

1 saatlik yürüyüşün ardından geri dönen Sandal çifti, yeni aldıkları yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki Porsche Taycan’a bindi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Melisa’nın eğlence günü

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, geçen gün Metropol İstanbul’da kızı Melisa ile görüntülendi. Anne-kız, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’ndeki oyunu alanını deneyimleyerek keyifli bir gün geçirdi. Muhabirlerin ricası üzerine kızıyla poz veren Subaşı, “Bugün Melisa’nın günü, onunla eğlenmeye geldik” dedi.

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Mısır’a gittiler

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, aralarında Ayça Ayşin Turan’ın da bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte Mısır’a gitti. Seyahate oğulları Marsel’le birlikte çıkan çift, eğlenceli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Kulis ziyareti

Burcu Güneş, önceki akşam başrollerini Elçin Sangu ve Hayko Cepkin’in üstlendiği “Jekyll & Hyde” müzikalini izledi. Kulisi ziyaret edip oyuncularla sohbet eden Güneş, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Sangu ve Cepkin’in performanslarına övgüler yağdırdı.

Avusturya’dan Bodrum’a

Kanal D’nin oyunculuk sektörüne yeni yetenekler kazandıracak “Yıldız De Bana” adlı yarışmasında jüri koltuğuna oturan Büşra Pekin, program öncesinde “Sporvizörüm” dediği Sonay Ölçücüer’le birlikte sağlık ve yoga kampına gitti. Daha önce Avusturya’nın dünyaca ünlü detoks kliniği Viva Mayr’a giden ikili, bu kez Bodrum Vitalica’yı tercih etti.

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Fransızca düet

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, Fransa’da düzenleyecekleri yardım gecesinde şarkı söyleyecek.

Fransız sanatçıların katılımıyla 3 Nisan’da La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak.

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, gecede okuyacakları Fransızca şarkı için önceki gün prova yaptı. Çelik, o anları Instagram sayfasında paylaştı.