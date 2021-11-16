Her şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler bir anda uçtu gitti

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FOTOĞRAFÇILAR O ANLARI KAÇIRMADI

Ama bazen onlar da boş bulunabiliyor. Ya da her adımlarını takip eden fotoğrafçılar bir anlık farklı görüntülerini "zamanda hapsedebiliyor." O zaman da ortaya böyle ilginç görüntüler çıkıyor. İşte dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyelerinin, belki birkaç saniye süren ama fotoğrafçılar tarafından kaçırılmayan o ilginç anları.

O YÜZ İFADESİ BÖYLE YAKALANDI

Geçen pazar Londra'da yapılan geleneksel Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerinden ilginç bir an. Birinci Dünya Savaşı sırasında orduda hizmet edenler anısına düzenlenen tören 11 Kasım'da gerçekleşti. Sağlık nedenleriyle katılamayan Kralice 2. Elizabeth dışında tüm İngiliz kraliyet ailesi de oradaydı. Askeri unvanları bulunan, kendisi de orduda hizmet etmiş olan Prens William da törende görev üstlendi. Genellikle görevlerini büyük bir ciddiyetle gerçekleştiren ve en ufak bir hata yapmayan Prens William'ın bir anlık yüz hareketi, objektiflere takıldı. Uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi ve unutulmaz görüntülerden biri olarak hafızalara kazındı.

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ÇOCUKLARLA KONUŞUYORDU

Gelelim William'ın eşi Kate Middleton'a... Aileye evlilik yoluyla katılmış olmasına rağmen bir yandan gördüğü eğitim, bir yandan da kendi çabasıyla en kusursuz görünen üyelerden biri Cambridge Düşesi. Ama o da bazen böyle ilginç görüntüler verebiliyor. Katıldığı etkinliklerde geniş gülümsemesi, bazen abartılı yüz hareketleriyle bilinen Middleton, yöneticisi olduğu bir kurumun etkinliğinde kendisine çiçek veren küçük çocuklarla konuşurken bir anda böyle görüntülendi.

MASKEYLE İMTİHAN

Şu an dünyanın "en yaşlı" veliahtı unvanını elinden bulunduran Prens Charles'ın maskeyle imtihanı. Bu yıl Royal Ascot etkinliklerine katılan Charles, maskesini takmaya çalıştı. İlk anda başarılı olamayınca da ortaya böyle bir görüntü çıktı. Prens, bu andan sonra da gülüp bu kez maske takmaya çalışan eşine yardım etti.

YARDIM ELİ

Camilla Parker Bowles'un da kendisi gibi maske kazasına uğramasını istemeyen Prens Charles, ona yardımcı oldu.

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HARARETLİ SOHBET

Yüz ifadesi açısından İngiliz kraliyet ailesinin en renkli kişilerinden biri Prenses Diana'ydı. Kimi zaman bu yüzden eleştirilse de huyundan hiç vazgeçmedi. Yıllar önce bir etkinlikte aktör Tom Selleck ile konuşurken sohbete kendisini öyle kaptırmıştı ki, ortaya böyle ilginç bir görüntü çıktı.

BU KEZ GÜLMEDİ

Dünyanın en güler yüzlü kraliyet ailesi üyelerinden biri Hollanda Kraliçesi Maxima. İddialı giyimiyle de dikkat çeken Kraliçe, eşiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte izlediklerine kendini fazla kaptırınca bu ilginç yüz ifadesiyle objektiflere yakalandı.

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ANNESİ SAKİNLEŞTİRDİ

Dadılar, özel eğitmenlerle büyüse de sonuçta bir çocuk Prenses Charlotte. Tüm ailesiyle katıldığı bir etkinlikte, kendini tutamayıp gazetecilere dil çıkardığında onu annesi Kate sakinleştirdi. Hemen oradan alıp büyükanne ve büyükbabasının yanına götürdü. Charlotte, kardeşi Louis'in vaftiz töreninde de bir yandan babasının elinden tutup yürürken, bir yandan da gazetecilere "Bundan sonrasına siz gelmiyorsunuz" demişti.

FARKINA VARDI AMA GEÇ KALDI

Bundan dört yıl önce Danimarka Kraliçesi 2. Margarethe, doğum gününde halkı selamladı. O sırada bütün ailesi, oğulları, torunları ve gelinleri de yanındaydı. İşte tam Kraliçe halkı selamlarken hemen önünde duran iki küçük torunu olup biteni umursamadan oyuna dalmıştı. Her ne kadar Prenses Mary onlara dikkatle bakıp uyarsa da onlar keyiflerini bozmadı. Ortaya da bu ilginç görüntü çıktı.

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TERS IŞIK KURBANI OLDU

İsveç'in veliaht prensesi Victoria da güler yüzüyle biliniyor. Ama bir açık hava etkinliğinde gözüne giren güneş ışınlarının kurbanı olunca ortaya bu ilginç görüntü çıktı.