Önce kitap sonra deniz! Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Haberin Devamı

Önce kitap sonra deniz

Oyuncu Damla Sönmez, önceki gün Bodrum Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Sönmez, uzun süre şezlongda uzanıp kitap okudu. Oyuncu ardından denize girdi.

Fakat Sönmez suyu soğuk bulunca hızlıca şezlonguna geri döndü. Oyuncu, kaldığı yerden kitabını okumaya devam edip denizi izledi. Çift renkli bikini giymeyi tercih eden oyuncunun fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı. (Kamil SÜMER)

Yarışmayı eşine feda etti

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, joker hakkını kullanan yarışmacı Osman Çalış eşini arattı. 30 saniyede sorusunu sorması gereken Çalış, bu süreyi eşine “Seni seviyorum” demek için kullandı. Çalış, “Eşimi arama sebebim ona sevgimi milyonların önünde söylemek” dedi. Çalış yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı. (İsmail BAYRAK)

Haberin Devamı

Seremoniye çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında geçtiğimiz gün Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maçı Tülin Şahin de kızı Siena’yla birlikte izledi.

Siena, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide İrfan Can Kahveci’nin kucağında sahaya çıktı. Tülin Şahin kızının fotoğrafını şu notla paylaştı: “Siena’nın ilk maçı çok havalı oldu. Çıkınca dedi ki; ‘Anne bir daha gelelim, Fenerbahçe çok güzel’.”

Dansa davet

Defne Samyeli, yaza yeni şarkısı “Abidin” ile veda ediyor. Sözü Sibel Algan’a, müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli’nin imzasını taşıyor. Defne Samyeli, şarkısı için “Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım diyenleri bu şarkıyla dansa davet ediyorum. Tek bildiğim şey de şu ki; bizi müzik kurtaracak” dedi.

Haberin Devamı

Çikolata ve tavuk

Defne Samyeli klibinde çikolata ve kızarmış tavuk yedi: “Her şey üstümüze gelir ya bazen. Ben o noktadayken ne yapıyorsam bu klipte de o var. Çikolata da, kızarmış tavuk da, ağlama da, eğlence de; hepsi gerçek.”

Kavanoz kapaklarını iyi açıyorsun

Eski futbolcu Volkan Demirel, UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimi sırasında topların azizliğine uğradı. Kurada çıkan topu açamayan Demirel, Giorgio Marchetti’den “Don’t open” (Açılmıyor) diyerek yardım istedi.

Futbolcunun eşi Zeynep Demirel ise esprili bir şekilde “Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa” diye yorum yaptı. Demirel de şu karşılığı verdi: “Heyecanlandım.” Futbolcunun bu anı sosyal medyada da birçok yorum aldı: “Sabri’nin kafasını tutar gibi tutarsan tabii açamazsın. Adam senelerce tutmaya çalıştı topları. Açamaması normal.”