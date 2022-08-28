Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Önce kitap sonra deniz! Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Güncelleme Tarihi:

#Damla Sönmez#Volkan Demirel#Defne Samyeli
Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 13:18

Yazın bitmesine sayılı günler kaldı... Tatil beldelerini mesken tutan ünlüler şehre dönmek için gün sayıyor... İşte tatilin son günlerinde objektiflere takılanlar!

Haberin Devamı

Önce kitap sonra deniz

Oyuncu Damla Sönmez, önceki gün Bodrum Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Sönmez, uzun süre şezlongda uzanıp kitap okudu. Oyuncu ardından denize girdi.

Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Fakat Sönmez suyu soğuk bulunca hızlıca şezlonguna geri döndü. Oyuncu, kaldığı yerden kitabını okumaya devam edip denizi izledi. Çift renkli bikini giymeyi tercih eden oyuncunun fit vücudu ise dikkatlerden kaçmadı. (Kamil SÜMER)

Yarışmayı eşine feda etti

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, joker hakkını kullanan yarışmacı Osman Çalış eşini arattı. 30 saniyede sorusunu sorması gereken Çalış, bu süreyi eşine “Seni seviyorum” demek için kullandı. Çalış, “Eşimi arama sebebim ona sevgimi milyonların önünde söylemek” dedi. Çalış yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı. (İsmail BAYRAK)

Haberin Devamı

Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Seremoniye çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında geçtiğimiz gün Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maçı Tülin Şahin de kızı Siena’yla birlikte izledi.

Siena, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide İrfan Can Kahveci’nin kucağında sahaya çıktı. Tülin Şahin kızının fotoğrafını şu notla paylaştı: “Siena’nın ilk maçı çok havalı oldu. Çıkınca dedi ki; ‘Anne bir daha gelelim, Fenerbahçe çok güzel’.”

Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Dansa davet

Defne Samyeli, yaza yeni şarkısı “Abidin” ile veda ediyor. Sözü Sibel Algan’a, müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli’nin imzasını taşıyor. Defne Samyeli, şarkısı için “Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım diyenleri bu şarkıyla dansa davet ediyorum. Tek bildiğim şey de şu ki; bizi müzik kurtaracak” dedi.

Haberin Devamı

Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Çikolata ve tavuk

Defne Samyeli klibinde çikolata ve kızarmış tavuk yedi: “Her şey üstümüze gelir ya bazen. Ben o noktadayken ne yapıyorsam bu klipte de o var. Çikolata da, kızarmış tavuk da, ağlama da, eğlence de; hepsi gerçek.”

Kavanoz kapaklarını iyi açıyorsun

Eski futbolcu Volkan Demirel, UEFA Konferans Ligi grup aşaması kura çekimi sırasında topların azizliğine uğradı. Kurada çıkan topu açamayan Demirel, Giorgio Marchetti’den “Don’t open” (Açılmıyor) diyerek yardım istedi.

Önce kitap sonra deniz Oyuncu Damla Sönmez tatilde...

Futbolcunun eşi Zeynep Demirel ise esprili bir şekilde “Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa” diye yorum yaptı. Demirel de şu karşılığı verdi: “Heyecanlandım.” Futbolcunun bu anı sosyal medyada da birçok yorum aldı: “Sabri’nin kafasını tutar gibi tutarsan tabii açamazsın. Adam senelerce tutmaya çalıştı topları. Açamaması normal.”

Gözden Kaçmasın

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar
#FURKAN ANDIÇ#AYBÜKE PUSAT
'Sadece arkadaşız' demişti ama... Hayranlarına yakalandılarHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Damla Sönmez#Volkan Demirel#Defne Samyeli

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens