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'Sadece arkadaşız' demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

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#Furkan Andıç#Aybüke Pusat#Her Yerde Sen
Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 08:28

Oyuncu çiftin sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

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Hayranlarına yakalandılar

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, 2019 yılında “Her Yerde Sen” adlı dizide başrolü paylaşmıştı. İkili önceki gün hayranlarının objektiflerine takıldı.

Oyuncu çiftin, araçlarına binmeden hemen önceki sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

Andıç ve Pusat’ın bu samimi fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, hayranları tarafından havalimanında da görüntülenmişti. Aybüke Pusat, daha önce aşk söylentileri hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız.”

MEĞER SEVGİLİSİ DE ÜNLÜYMÜŞ! 

Dizide canlandırdığı karakterlere, yaşadığı aşklara hayran olduğunuz ünlü isimler gerçek hayatta kimlerle birlikte biliyor musunuz?

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Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

İLK KEZ EL ELE

Aşkları birlikte rol aldıkları “Gizli Saklı” adlı diziyle başlayan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı ilk kez el ele görüntülendi.

Ünlü çift Nişantaşı sokaklarında yürürken objektife takıldı. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncuların ilişkileri birlikte gittikleri Belgrad tatilinde ortaya çıkmıştı. (Sayit DURMAZ)

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

ALİ ATAY - HAZAL KAYA

Aşk-ı Memnu dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Hazal Kaya, yetenekli oyuncu Ali Atay ile evli. Çiftin Fikret Ali adında bir de oğlu var.

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

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GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Alparslan' karakterine hayat veriyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Arduç dizide Fahriye Evcen'in canlandırdığı 'Akça Hatun' ile aşk yaşadı. Barış Arduç, ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı Gupse Özay ile evli.

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

BİRKAN SOKULLU - EDA GÜRKAYNAK

En son Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ

Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... Uzun zamandır aşk yaşayan ikili evlenmek için gün sayıyor.

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Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN

Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik dizide Sedat ile evli.

Ünlü oyuncunun gerçek aşkı ise Emre Yetkin! İkili 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir hayat süren çift fırsat buldukça yurtdışı seyahatlerine çıkıyor.

Sadece arkadaşız demişti ama... Hayranlarına yakalandılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Furkan Andıç#Aybüke Pusat#Her Yerde Sen

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