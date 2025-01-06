Onca zenginlik varken... Annesi onu mecburen evinin banyosunda doÄŸurdu... Ertesi gÃ¼n de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±

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Ã–zel hemÅŸireler, onlara Ã¶zel menÃ¼ler... KÄ±sacasÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihtimam yerinde...

Peki ya bÃ¶ylesine bir aileye mensup bir kadÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini, evinin banyosunda doÄŸurduÄŸundan haberiniz var mÄ±?

Ama Ã¶yle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi sÄ±rf bebeÄŸini evinin sÄ±cak ve alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k ortamÄ±nda dÃ¼nyaya getirmek istediÄŸi iÃ§in deÄŸil, mecburen ilk uygun yerde doÄŸum yapmasÄ±ndan sÃ¶z ediyoruz.

Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir doÄŸum tecrÃ¼besi olan tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir kiÅŸi evinin banyosunda dÃ¼nyaya getirdiÄŸi Ã§ocuÄŸuyla birlikte bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±..

Tabii ki o gÃ¼n aceleci davranan bebeÄŸi bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ, artÄ±k elinden tutup yÃ¼rÃ¼yebileceÄŸi hale bile gelmiÅŸti.. O sarÄ±ÅŸÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun nasÄ±l dÃ¼nyaya geldiÄŸini bilenlerin de ilgi odaÄŸÄ± oldu.

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Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ°N PARLAK YÃœZLERÄ°NDEN

Bu ilginÃ§ doÄŸum hikayesinin kahramanlarÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerinden Zara Tindall ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu Lucasâ€¦

Eski bir rugby oyuncusu olan Mike Tindall ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Zara, Ä°ngiltere kralÄ± Charles'Ä±n yeÄŸeni. Yani tek kÄ±z kardeÅŸi Prenses Anne'in kÄ±zÄ±.. Prens William ile Prens Harry'nin de halasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±.

AslÄ±nda hakkÄ± olmasÄ±na raÄŸmen herhangi bir soyluluk unvanÄ± taÅŸÄ±mayan, sadece gerektiÄŸi zaman ailesiyle birlikte bazÄ± etkinliklere katÄ±lan Zara geÃ§tiÄŸimiz hafta Cheltenham'daki at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± izlemeye gitti.

Kendisi de bir binici olan Zara Tindall'a o gÃ¼n kocasÄ± Mike'Ä±n yanÄ± sÄ±ra en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ve tek oÄŸlu olan Lucas da eÅŸlik etti.

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk, etkinlik alanÄ±na anne ve babasÄ±nÄ±n elinden tutarak gitti. Sempatik tavÄ±rlarÄ±yla da bÃ¼tÃ¼n bir etkinlik boyunca dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±.

MECBUREN EVÄ°NÄ°N BANYOSUNDA DÃœNYAYA GETÄ°RDÄ°

BugÃ¼n artÄ±k bÃ¼yÃ¼yÃ¼p serpilen, anne ve babasÄ±yla gezmeye baÅŸlayan Lucas'Ä±n dÃ¼nyaya gelme Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ise oldukÃ§a ilginÃ§.



Anne tarafÄ±ndan zaten varlÄ±klÄ± bir aileye sahip olan Lucas'Ä±n babasÄ± da kendi kariyeri boyunca hem epey sÃ¼kse yaptÄ± hem de para kazandÄ±.



Ama buna raÄŸmen Lucas, kendisinden bÃ¼yÃ¼k kÄ±z kardeÅŸleri 10 yaÅŸÄ±ndaki Mia ve 6 yaÅŸÄ±ndaki Lena gibi bir hastanede dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§madÄ±. Annesi Zara onu mecburen evinin banyosunda doÄŸurdu.

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KraliÃ§e 2. Elizabeth ile eÅŸi Prens Philip'in torunu Zara Tindall, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda evinin banyosunda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi.

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OLUP BÄ°TENÄ° KOCASI ANLATMIÅžTI

KraliÃ§e ile Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± olan Prenses Anne'in kÄ±zÄ± Zara Tindall'Ä±n, aile iÃ§inde pek rastlanmayan bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen doÄŸumunu da eski bir rugby oyuncusu olan eÅŸi Mike Tindall, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir online sohbet programÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±.

Zara Tindall ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlÄ± spor sohbet programÄ±na konuk oldu.

O hafta sonu oynanan rugby maÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendiren 42 yaÅŸÄ±ndaki Mike Tindall, pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n cumartesi gÃ¼nÃ¼nden daha iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyip "Ã‡Ã¼nkÃ¼ evime kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlum geldi" dedi.

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SPOR SALONUNA KOÅžUP YOGA MATI GETÄ°RDÄ°

Tindall, o sÄ±rada 39 yaÅŸÄ±nda olan eÅŸi Zara Tindall'Ä±n doÄŸum yapmasÄ±ndan bir gece Ã¶nce bazÄ± belirtiler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu yÃ¼zden de bir gÃ¼n sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kÄ±zlarÄ± iMia veÂ Lena'nÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in organizasyon yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Fakat erkek olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸin doÄŸumu onlarÄ±n beklediÄŸinden erken gerÃ§ekleÅŸti Tindall'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

EÅŸinin doÄŸuma Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada diÄŸer iki kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda da Zara Tindall'Ä±n yanÄ±nda olan arkadaÅŸÄ± Dolly Maude'un yine kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Mike Tindall.



SÃ¶ylediÄŸineÂ gÃ¶re Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matÄ±nÄ± ve havlularÄ± getirdi.

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ERTESÄ° SABAH BÄ°RLÄ°KTE YÃœRÃœYÃœÅžE Ã‡IKTILAR

DoÄŸum iÃ§in Tindall Ã§iftiyle hastanede buluÅŸmasÄ± planlanan ebe de yakÄ±nlarda olduÄŸu iÃ§in hemen aracÄ±yla anne adayÄ±nÄ±n evine gitti. Onun ardÄ±ndan ikinci ebe de Ã§iftin evine yetiÅŸti.

BÃ¶ylece Zara Tindall, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini kendi evinin banyosunda dÃ¼nyaya getirmiÅŸ oldu.

EÅŸi Zara Tindall'Ä± "bir savaÅŸÃ§Ä±" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gÃ¼n de bebeÄŸi alÄ±p birlikte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Daha sonra Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tindall Ã§iftinin bebeklerine Lucas Philip adÄ±nÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu yeni bebek KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun Ã§ocuÄŸu. Tindall Ã§iftinin oÄŸlu, taht iÃ§in de 22'nci sÄ±rada.