Onca zenginlik varken... Annesi onu mecburen evinin banyosunda doÄŸurdu... Ertesi gÃ¼n de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±ktÄ±

Özel hemşireler, onlara özel menüler... Kısacası her türlü ihtimam yerinde...

Peki ya böylesine bir aileye mensup bir kadının üçüncü bebeğini, evinin banyosunda doğurduğundan haberiniz var mı?

Ama öyle gösteri dünyasının ünlüleri gibi sırf bebeğini evinin sıcak ve alışıldık ortamında dünyaya getirmek istediği için değil, mecburen ilk uygun yerde doğum yapmasından söz ediyoruz.

İşte böyle bir doğum tecrübesi olan tanınmış bir kişi evinin banyosunda dünyaya getirdiği çocuğuyla birlikte bir etkinliğe katıldı..

Tabii ki o gün aceleci davranan bebeği büyümüş, artık elinden tutup yürüyebileceği hale bile gelmişti.. O sarışın küçük çocuğun nasıl dünyaya geldiğini bilenlerin de ilgi odağı oldu.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN PARLAK YÜZLERİNDEN

Bu ilginç doğum hikayesinin kahramanları İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Zara Tindall ile üçüncü çocuğu Lucas…

Eski bir rugby oyuncusu olan Mike Tindall ile mutlu bir evlilik sürdüren Zara, İngiltere kralı Charles'ın yeğeni. Yani tek kız kardeşi Prenses Anne'in kızı.. Prens William ile Prens Harry'nin de halasının kızı.

Aslında hakkı olmasına rağmen herhangi bir soyluluk unvanı taşımayan, sadece gerektiği zaman ailesiyle birlikte bazı etkinliklere katılan Zara geçtiğimiz hafta Cheltenham'daki at yarışlarını izlemeye gitti.

Kendisi de bir binici olan Zara Tindall'a o gün kocası Mike'ın yanı sıra en küçük çocuğu ve tek oğlu olan Lucas da eşlik etti.

Üç yaşındaki küçük çocuk, etkinlik alanına anne ve babasının elinden tutarak gitti. Sempatik tavırlarıyla da bütün bir etkinlik boyunca dikkatleri üzerinde topladı.

MECBUREN EVİNİN BANYOSUNDA DÜNYAYA GETİRDİ

Bugün artık büyüyüp serpilen, anne ve babasıyla gezmeye başlayan Lucas'ın dünyaya gelme öyküsü ise oldukça ilginç.



Anne tarafından zaten varlıklı bir aileye sahip olan Lucas'ın babası da kendi kariyeri boyunca hem epey sükse yaptı hem de para kazandı.



Ama buna rağmen Lucas, kendisinden büyük kız kardeşleri 10 yaşındaki Mia ve 6 yaşındaki Lena gibi bir hastanede dünyaya gözlerini açmadı. Annesi Zara onu mecburen evinin banyosunda doğurdu.

Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in torunu Zara Tindall, 2021 yılının mayıs ayında evinin banyosunda üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

OLUP BİTENİ KOCASI ANLATMIŞTI

Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın, aile içinde pek rastlanmayan bir şekilde gerçekleşen doğumunu da eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall, katıldığı bir online sohbet programında açıkladı.

Zara Tindall ile 2011 yılında evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu.

O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

SPOR SALONUNA KOŞUP YOGA MATI GETİRDİ

Tindall, o sırada 39 yaşında olan eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı.

Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları iMia ve Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı.

Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre.

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall.



Söylediğine göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi.



ERTESİ SABAH BİRLİKTE YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti.

Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu.

Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı.

Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.