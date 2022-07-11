Ona doÄŸru yaklaÅŸÄ±rken gergindim: ÃœnlÃ¼ oyuncu Keanu Reeves, kÃ¼Ã§Ã¼k hayranÄ±nÄ±n kalbine bÃ¶yle dokundu

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BÄ°TMEZ TÃœKENMEZ SORULARI SABIRLA YANITLADI

57 yaÅŸÄ±ndaki Keanu Reeves'in gerÃ§ekten gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi biri olduÄŸunun son Ã¶rneklerinden biri de New York'taki havalimanÄ±nda yaÅŸandÄ±. Londra'dan Ã¼lkesine dÃ¶nen Keanu Reeves'in havalimanÄ±nda bagaj beklerken 14 yaÅŸÄ±ndaki bir gencin kendisine yÃ¶nelttiÄŸi bitmez tÃ¼kenmez sorularÄ± yanÄ±tlarken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada gÃ¼ndem oldu.

SOHBETÄ° SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Onunla aynÄ± uÃ§akta seyahat eden yapÄ±mcÄ± Andrew Kimmel'da o anlarÄ± fotoÄŸraflayÄ±p 14 yaÅŸÄ±ndaki hayranÄ± Alex Katsanos ile Reeves arasÄ±nda geÃ§en bÃ¼tÃ¼n konuÅŸmayÄ± mesaj olarak yazdÄ± ve Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±m da Reeves'in hayranlarÄ±nÄ± heyecanlandÄ±rdÄ± ve mutlu etti.

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BAGAJ BEKLERKEN SOHBET ETTÄ°LER

Andrew Kimmel'Ä±n 5 Temmuz'da yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Katsanos'un bagaj beklerken Keanu Reeves'i tanÄ±yÄ±p ondan imza istemesiyle baÅŸlayan sohbet naklediliyor. Ã‡ocuÄŸun isteÄŸini kÄ±rmayÄ±p ona imza veren Reeves sonra da Katsanos'un sonu gelmeyen sorularÄ±na bÄ±kÄ±p usanmadan yanÄ±t verdi. Alex Katsanos'un Ã¼nlÃ¼ oyuncuya ilk sorusu "Neden Londra'daydÄ±nÄ±z?" oldu. Keanu Reeves buna bir belgesel Ã§ekimi iÃ§in Londra'ya gittiÄŸini sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi.

'SÄ°Z ARABA KULLANIYOR MUSUNUZ?'

Fakat Ã§ocuÄŸun sorularÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Katsanos oyuncuya "Sizi Grand Prix'de gÃ¶rdÃ¼m" dedi. Bunun Ã¼zerine Reeves de otomobil yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± izlediÄŸini sÃ¶yledi. Sonra Katsanos adlÄ± Ã§ocuk "Siz araba kullanÄ±yor musunuz?" diye sordu. Reeves de "Formula 1 deÄŸil ama motosiklet kullanÄ±yorum" diyerek yanÄ±t verdi.

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NEW YORK'TA NE YAPACAÄžINI SORDU

ArdÄ±ndan Alex Katsanos, Reeves'e New York'ta ne yapacaÄŸÄ±nÄ± sordu. Reeves de ona Broadway'de American Buffalo adlÄ± gÃ¶steriyi izleyeceÄŸini sÃ¶yledi.

O DA HAYRANINA SORULAR SORDU: Sonunda çocuÄŸun sorularÄ± bittiÄŸinde bu kez Keanu Reeves ona Avrupa'da ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hangi müzeleri ziyaret ettiÄŸini sordu. Katsanos'un sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na göre bu sohbet 10 dakika sürdü.

KENDÄ°SÄ° DE HATIRA POZU Ã‡EKTÄ°

Bu konuÅŸmayÄ± kaydedip sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Andrew Kimmel "Ã–zellikle de bir uluslararasÄ± uÃ§uÅŸun ardÄ±ndan bir insan bundan daha tatlÄ± olamazdÄ±" diye ekledi mesajÄ±na. Sonra da bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ bir insanÄ±n bÃ¶ylesine kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir hareketinin nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlere yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± belitti. Kimmel, kendisi de Reeves ile Ã§ektiÄŸi pozunu paylaÅŸmaktan geri kalmadÄ±.

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'ONU UÃ‡AÄžA BÄ°NDÄ°ÄžÄ° ANDA TANIDIM VE Ä°NTERNETTE ARAMA YAPTIM'

Bu arada Keanu Reeves'i soru yaÄŸmuruna tutan 14 yaÅŸÄ±ndaki Alex Katsanos'u Entertainment Tonight buldu ve bu sohbet hakkÄ±nda onunla konuÅŸtu. Katsanos; Reeves'i uÃ§aÄŸa bindikleri anda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonra yolculuk sÄ±rasÄ±nda onunla ilgili internet aramasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Reeves'in son olarak Grand Prix izlediÄŸini de internette Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatan Katsanos "Onun Londra'da ne yaptÄ±ÄŸÄ± ve New York'ta ne yapacaÄŸÄ± Ã§ok ilgimi Ã§ekti" dedi.

'BANA SORU SORMASI HARÄ°KAYDI'

Katsanos, bu Londra gezisinin kendisine ortaokulu bitirme hediyesi olduÄŸunu belirtip orada birÃ§ok mÃ¼zikal izlediÄŸini ve bunun da kendisine Reeves ile konuÅŸmak iÃ§in bir cesaret verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Sonra da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Onun da bana sorular sormasÄ± harikaydÄ±."

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'BUNLARA Ä°NANAMIYORUM'

KonuÅŸmak iÃ§in Keanu Reeves'e yaklaÅŸÄ±rken gergin olduÄŸunu anlatan Katsanos, sohbetin 10 dakika sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyip "Ã‡ok tatlÄ±ydÄ±, harika bir sohbet yaptÄ±k. Onu sadece gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼me deÄŸil sohbet ettiÄŸime ve imzasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±ma da inanamÄ±yorum. Bu hayatta bir kere olabilecek bir ÅŸey" dedi.

Bu Keanu Reeves'in bu tür bir olayla ilk kez gündeme geliÅŸi deÄŸil. Aktör sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m faaliyetleriyle, bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n tam tersine hayranlarÄ±yla kurduÄŸu sÄ±cak iletiÅŸimle de konuÅŸuluyor.





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Reeves bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda Matrix filminden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yÃ¼zde 70'ini kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlamasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bunun temelinde ise kÄ±z kardeÅŸinin de yÄ±llar Ã¶nce kan kanseriyle mÃ¼cadele etmesi ve hastalÄ±ÄŸÄ± yenmesi. Keanu Reeves'in kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yÃ¼zde 70'ini lÃ¶semi araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kmÄ±tÄ±. Reeves'e bu film iÃ§in Ã¶nce 10 milyon dolar Ã¶dendi, sonra da film giÅŸede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazanÄ±nca 35 milyon dolar daha ekledi kazancÄ±na. ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Reeves, bu kazancÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'ini, lÃ¶semiyle ilgili araÅŸtÄ±rmalarda harcanmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

KIZ KARDEÅžÄ° DE LÃ–SEMÄ°YLE MÃœCADELE ETTÄ°

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yÃ¼ksek baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir nedeni var. Keanu Reeves'in kÄ±z kardeÅŸi Kim, tam 10 yÄ±l boyunca lÃ¶semi tedavisi gÃ¶rdÃ¼. 1991 yÄ±lÄ±nda teÅŸhis alan Kim, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerileme sÃ¼recine girdiÄŸi 2001 yÄ±lÄ±na kadar doktorlarÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verdi. Kim Reeves, bugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda, aÄŸabeyi Keanu ise her zaman onun yanÄ±nda. KardeÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu hastalÄ±k deneyimi sÄ±rasÄ±nda Keanu Reeves, kamuoyuna Ã§ok da fazla duyurmadan bir vakÄ±f kurdu. KazanÃ§ amacÄ± gÃ¼tmeyen vakÄ±f aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da yÄ±llar boyu lÃ¶semi ile ilgili konularda ihtiyaÃ§ iÃ§inde olanlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Reeves bu vakfÄ± neden bu kadar gizli tuttuÄŸunu ise "AdÄ±mÄ± o vakÄ±fla iliÅŸkilendirmek istemedim. VakfÄ±n, yapacaklarÄ±nÄ± kendi baÅŸÄ±na yapmasÄ±nÄ± istedim" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

ONA YAKIN OLABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N EVÄ°NÄ° SATTI

Oyuncu, kardeÅŸi Kim'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± uÄŸruna tam 5 bin dolar harcadÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re. Bu arada sÄ±rf tedavisi sÄ±rasÄ±nda ona destek olabilmek iÃ§in evini satÄ±p ona yakÄ±nÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Bu Ã¶zel durum, Matrix filminin Ã§ekimlerinin ertelenmesine de neden oldu. Reeves bu durumu bir rÃ¶portajÄ±nda "Kim benim iÃ§in her zaman oradaydÄ±, ben de her zaman onun yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m" diyerek kardeÅŸi ile aralarÄ±ndaki baÄŸÄ±n ne kadar saÄŸlam olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

DUBLÖR EKÄ°BÄ°NE PAHALI HEDÄ°YE: Hollywod'un en mütevazÄ± ve yardÄ±msever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, baÅŸrolünü üstlendiÄŸi John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptÄ±.57 yaÅŸÄ±ndaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet deÄŸerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaÅŸÄ±k 86 bin TL deÄŸerinde. John Wick 4 filminde görev alan beÅŸ dublör, Reeves tarafÄ±ndan hediye edilen saatlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Saatlerin üzerinde her dublörün adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu görüldü.

Keanu Reeves geÃ§en yÄ±l da Idaho'da kanser hastasÄ± Ã§ocuklar iÃ§in faaliyet gÃ¶steren bir yaz kampÄ± olan Camp Rainbow Gold yararÄ±na online bir mÃ¼zayedeye katÄ±ldÄ±. Bunun sonucunda 19 bin dolar Ã¶deyen bir kiÅŸi Reeves ile bir online uygulama Ã¼zerinden buluÅŸtu.

Ã‡OCUKLUÄžU Ã‡OK DA KOLAY GEÃ‡MEDÄ°

Reves'in geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± trajedilerle ve zorluklarla dolu. Ä°ngiliz bir anne ile Ã‡inli- Hawaili bir babanÄ±n oÄŸlu olarak Beyrut'da doÄŸdu Reeves. O henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± aileyi terk etti.Ã–ÄŸrenciliÄŸi de zor geÃ§ti Reeves'in. Disleksi sorunu olduÄŸu iÃ§in okuma ve yazma konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Lise yÄ±llarÄ±nda da dÃ¶rt farklÄ± okula gitmek zorunda kaldÄ±.

DOÄžMAMIÅž Ã‡OCUÄžU Ã–LDÃœ

Keanu Reeves hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k trajedisi ise uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kaldÄ±. YÄ±l 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasÄ±nda genÃ§ bir kadÄ±n, kullandÄ±ÄŸÄ± jipin camÄ±ndan yola fÄ±rladÄ± ve oracÄ±kta hayatÄ±nÄ± yitirdi. Kazada Ã¶len 28 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber Ã¼zerine Matrix 2 filminin Ã§ekimlerine hazÄ±rlanan Reeves kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, adÄ±nÄ± Ava olarak belirledikleri kÄ±zlarÄ±nÄ± daha doÄŸmadan kaybetmiÅŸlerdi. Sekiz aylÄ±k hamile olan Syme, bir gÃ¼n karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmelerini hissetmediÄŸini sÃ¶yleyince Ã§ift doktora gitti. Ä°ÅŸte acÄ± gerÃ§ek o zaman ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ava, daha doÄŸmadan anne karnÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin iliÅŸkisi bozuldu.

Ã–ZEL HAYATI HEP MERAK KONUSU OLDU

Sahip olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k servete raÄŸmen, mÃ¼tevazÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yardÄ±mseverliÄŸi ile dikkat Ã§eken Reeves, son dÃ¶nemde yeni sevgilisiyle de gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Reeves, uzun bir sÃ¼re sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±llar boyunca hayatÄ±na kimseyi almayan Reeves'in 49 yaÅŸÄ±ndaki Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkiyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. YaÅŸÄ±tÄ± olan meslektaÅŸlarÄ± gibi yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ kadÄ±n yerine kendisine uygun yaÅŸta bir sevgilisi olmasÄ± gÃ¼ndemde yer tutmuÅŸtu. Reeves'in gÃ¶nÃ¼l kapÄ±sÄ±nÄ± yÄ±llar sonra aÃ§an Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaÅŸayan bir sanatÃ§Ä±. Modern sanat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Grant ile Reeves'in yÄ±llar boyunca yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Metroda kadÄ±nlara ya da yaÅŸlÄ±lara yer veriyor... HayranlarÄ±yla ya da meslektaÅŸlarÄ±yla fotoÄŸraf çektirirken onlarÄ± rahatsÄ±z etmemek için sarÄ±lÄ±yormuÅŸ gibi yapÄ±yor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öÄŸle yemeÄŸini geçiÅŸtiriyor. Set çalÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± son derece kibar ve mütevazÄ± asla kapris yapmÄ±yor. Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri içi söylense inananÄ± az olur. Ama söz konusu kiÅŸi Keanu Reeves olunca durum biraz deÄŸiÅŸiyor. Her ne kadar bazÄ± kiÅŸiler onun bu mütevazÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir tür halkla iliÅŸkiler faaliyeti olduÄŸunu ileri sürse de çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±na göre Keanu Reeves tam da göründüÄŸü gibi biri.Keanu Reeves ile 2014 yÄ±lÄ±nda John Wick adlÄ± filmde birlikte çalÄ±ÅŸan AvustralyalÄ± oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkÄ±nda bütün söylenenlerin gerçeÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Keanu Reeves'in büyük bir hayranÄ± olduÄŸunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili ÅŸehir efsanesi gibi anlatÄ±lan her ÅŸeyin yüzde 100 gerçek olduÄŸunu belirtti.

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