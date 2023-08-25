Olay ilişkiden yeni aşka! Açelya Topaloğlu sevgilisiyle el ele...

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Ayuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz yıl Serenay Aktaş’ın sevgilisi Kenan Acar’ı elinden alınca uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Açelya Topaloğlu ve Serenay Aktaş’ın yakın arkadaş olması sosyal medyayı da sallamıştı. Serenay Aktaş, bir açıklamasında aşka inancını yitirdiğini söyleyerek Kenan Acar’a gönderme yapmıştı.

Kulisleri bir hayli oyalayan bu aşk da meğer bitmiş! Öyle bir dedikodu dolanıyordu ortalıkta ama taraflardan açıklama gelmemişti.

Güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez basının karşısına el ele çıktı. Öğrendiğime göre sevgilisi, gece hayatının tanınmış DJ’i Emre Şenol. 2 aydır birlikte olan çift, ilişkilerinden emin olunca, saklanmamaya karar vermişler.

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Açelya Topaloğlu, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşkını resmileştirdi. Sevgilisinin aldığı çiçekleri paylaşan oyuncunun bu story’sini Emre Şenol da ekleyerek, aşkını ilan etti.

Açelya Topaloğlu sevgilisi Emre Şenol’dan gelen çiçekleri sosyal medyada paylaşarak aşklarını herkese ilan etti.

Açelya Topaloğlu, arkadaşı Serenay Aktaş’ın elinden aldığı Kenan Acar’dan sessiz sedasız ayrılmış.

Evliliğe ilk adım

Cemiyetin ünlü çifti Aylin-Yalçın Kaya Yılmaz’ın kızları Ayşe Yılmaz, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yılmaz Ailesi’nin Yeniköy’deki evinde gerçekleşen törenle Ayşe Yılmaz, GrainTürk CEO’su Onur İçcan ile nişanlandı. Sade bir törenle nişan yüzükleri takan çift, sonrasında anne babaları Aylin-Yalçın Kaya Yılmaz ve Murat-Sabriye İçcan ile mutluluk pozları verdi.

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Murat İçcan - Aylin Yılmaz - Ayşe Yılmaz - Onur İçcan - Yalçın Yılmaz - Sabriye İçcan



Ayşe Yılmaz - Onur İçcan

Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) organize ettiği Merter Moda 2023 5. Tasarımcılar Yarışması önceki gün gerçekleşti. MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç’un ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Ivana Sert’in üstlendiği organizasyonda Ece Gürsel, Günay Musayeva, Şebnem Schaefer gibi ünlü modeller boy gösterdi.

Gürbüz Oruç, açılış konuşmasında şöyle dedi: “Tekstilin olmazsa olması tasarımcılar. Onları desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Onlar bize çok destek veriyor. Onların verdiği güçle bu yolda devam edeceğiz. Biz de tasarımcılarımıza destek vermeye devam edeceğiz.”

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Güzelliğini tenise borçlu

Hülya Avşar’ın ardından Aslı Turanlı da güzelliğini tenise borçlu olduğunu söyleyebilir bence. Oyuncu Aslı Turanlı, fitliği ve güzelliğiyle meşhur. Düzenli olarak spor yaptığını tahmin ediyordum, meğer tenise meraklıymış. Haftanın 2 günü 4 saat boyunca Etiler Tenis Kulübü’nde raket sallıyormuş! Bu sıcaklarda büyük başarı gerçekten…

Elini taşın altına koydu

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif İnci Aras, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporunu değerlendirdi. “Eril şiddet karşısında; yalnız değilsin kız kardeşim” şeklinde konuşan Aras, “Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinde bu cinayetleri görmezden gelen herkes sorumludur. Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Kadının maalesef toplumumuzda adı var ama yeri yok” açıklamasını yaptı.

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