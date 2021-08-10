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GeriMagazin Oktay Kaynarca'nın büyük acısı... ‘Amcamdan ziyade abimi kaybettim’
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Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca'nın büyük acısı... ‘Amcamdan ziyade abimi kaybettim’

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oktay Kaynarca'nın büyük acısı... ‘Amcamdan ziyade abimi kaybettim’

Oyuncu Oktay Kaynarca, amcası Murat Yılmaz’ın kaybıyla sarsıldı. 61 yaşındaki Yılmaz çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yılmaz önceki gün Şakirin Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Oktay Kaynarca’yı bu acı gününde Erkan Can, Bahadır Özener gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Cenaze töreni sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaynarca, “Amcamdan ziyade abimdi benim. Aramızda 5 yaş vardı. Bir hastalık süreci vardı ama her ölüm gibi erken oldu. Allah mekânını cennet eyler inşallah” dedi.

Oktay Kaynarcanın büyük acısı... ‘Amcamdan ziyade abimi kaybettim’

Son büyüğüm

Oktay Kaynarca amcası Murat Yılmaz’la çekilen bu karesini Instagram’ına şu notla yükledi: “Uğurlar olsun amcam, son büyüğüm.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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