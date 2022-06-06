Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in kızları İstanbul büyüdü

Üçüncü mağaza Bağdat Caddesi’nde
Les Benjamins, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi’nde açtı. Açılış davetine ortaklardan Fethi Sabancı Kamışlı’nın yanı sıra Elif Boyner, Şirin Ediger, Allie Levi, Eva Dedova, Duygu Özaslan, Selin Yağcıoğlu ve Roman Neustädter gibi moda, tasarım ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.
Erhan Kamışlı - Fethi Sabancı Kamışlı
Açılışta Fethi Sabancı Kamışlı ile sohbet etme imkanı buldum. Binanın, Les Benjamins’in uzun süreli mimari ortağı Food NYC’den Dong-Ping Wong ile birlikte tasarlandığını anlattı. Hammaddesi ham beton olan cesur, yapısal olarak yenilikçi formlar taşıyan mimari göz alıcı. Bu arada, markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’ın ofisi, stüdyosu ve atölyesi de mağazanın en üst katında olacakmış...
Fethi Sabancı Kamışlı - Emine Sabancı Kamışlı
İSTANBUL BÜYÜDÜ
Okan Bayülgen’in kızı İstanbul da annesi Şirin Ediger ile birlikte açılış davetindeydi. İstanbul’u görünce gözlerime inanamadım! 13 yaşındaki İstanbul, güzelliğini annesinden sıra dışı stilini babasından almış belli ki…
Spor ve iş dünyası açılışta buluştu
Önceki gün Bağdat Caddesi’nde bir açılış daha vardı… Türkiye’nin en büyük yerel sermayeli aktif spor şirketi Sportive’in yeni binası için Sportive CEO’su Zeynep Selgur ev sahipliğinde bir davet verildi. Davete spor ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Günümüz ve geleceğin spor mağazacılığı konseptini Bağdat Caddesi’nde hayata geçiren Sportive’in Suadiye’deki binası, Londra merkezli uluslararası deneyim tasarımı ajansı I-AM tarafından projelendirildi.
Cihan Şensözlü - Ekinsu Şen - Yağmur Kalyoncu
Erkan Yalçın - Zeynep Selgur
Güzellik daveti
Vepa Group’un Türkiye’ye getirdiği kozmetik markası Nars, yeni serisi Light Reflecting Foundation’ı, Aslı Şen ve Serhat Şen ev sahipliğinde İstinyePark’da gerçekleşen özel bir davetle tanıttı. Makyajtrendi.com’un kurucusu Selin Öztarhan’ın da hazır bulunduğu davete, Pınar Altuğ Atacan, Deren Talu, Hande Gülşen, Melisa Döngel, Derya Tuna, Ayla Çelik, Pelin Kaya, Züleha Kuru’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Serhat Şen - Derya Tuna - Aslı Şen
Selin Öztarhan
Melisa Döngel