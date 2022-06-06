Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Okan Bayülgen ile Şirin Ediger'in kızları İstanbul büyüdü

#Şirin Ediger#Okan Bayülgen#İstanbul
Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü
Mehmet Üstündağ

Sokak giyimin lüks adresi Les Benjamins, Bağdat Caddesi’nde ‘amiral gemisi’ mağazasını eğlenceli bir davetle açtı.

Haberin Devamı

Üçüncü mağaza Bağdat Caddesi’nde

Les Benjamins, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Anadolu Yakası’nda Bağdat Caddesi’nde açtı. Açılış davetine ortaklardan Fethi Sabancı Kamışlı’nın yanı sıra Elif Boyner, Şirin Ediger, Allie Levi, Eva Dedova, Duygu Özaslan, Selin Yağcıoğlu ve Roman Neustädter gibi moda, tasarım ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Erhan Kamışlı - Fethi Sabancı Kamışlı 

Açılışta Fethi Sabancı Kamışlı ile sohbet etme imkanı buldum. Binanın, Les Benjamins’in uzun süreli mimari ortağı Food NYC’den Dong-Ping Wong ile birlikte tasarlandığını anlattı. Hammaddesi ham beton olan cesur, yapısal olarak yenilikçi formlar taşıyan mimari göz alıcı. Bu arada, markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’ın ofisi, stüdyosu ve atölyesi de mağazanın en üst katında olacakmış...

Haberin Devamı

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Fethi Sabancı Kamışlı - Emine Sabancı Kamışlı

İSTANBUL BÜYÜDÜ

Okan Bayülgen’in kızı İstanbul da annesi Şirin Ediger ile birlikte açılış davetindeydi. İstanbul’u görünce gözlerime inanamadım! 13 yaşındaki İstanbul, güzelliğini annesinden sıra dışı stilini babasından almış belli ki…

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Spor ve iş dünyası açılışta buluştu

Önceki gün Bağdat Caddesi’nde bir açılış daha vardı… Türkiye’nin en büyük yerel sermayeli aktif spor şirketi Sportive’in yeni binası için Sportive CEO’su Zeynep Selgur ev sahipliğinde bir davet verildi. Davete spor ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Günümüz ve geleceğin spor mağazacılığı konseptini Bağdat Caddesi’nde hayata geçiren Sportive’in Suadiye’deki binası, Londra merkezli uluslararası deneyim tasarımı ajansı I-AM tarafından projelendirildi.

Haberin Devamı

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Cihan Şensözlü - Ekinsu Şen - Yağmur Kalyoncu

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Erkan Yalçın - Zeynep Selgur

Güzellik daveti

Vepa Group’un Türkiye’ye getirdiği kozmetik markası Nars, yeni serisi Light Reflecting Foundation’ı, Aslı Şen ve Serhat Şen ev sahipliğinde İstinyePark’da gerçekleşen özel bir davetle tanıttı. Makyajtrendi.com’un kurucusu Selin Öztarhan’ın da hazır bulunduğu davete, Pınar Altuğ Atacan, Deren Talu, Hande Gülşen, Melisa Döngel, Derya Tuna, Ayla Çelik, Pelin Kaya, Züleha Kuru’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Haberin Devamı

Serhat Şen - Derya Tuna - Aslı Şen 

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Selin Öztarhan

Okan Bayülgen ile Şirin Edigerin kızları İstanbul büyüdü

Melisa Döngel

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şirin Ediger#Okan Bayülgen#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere