Oğuzhan Koç'tan sevgilisine övgü: Demet'in hastasıyım

Şarkılar dışında senaryo yazdığını da söyleyen Koç, “Bir dizide yer alsanız kiminle oynamak isterdiniz?” sorusuna şu ynaıtı verdi: “Halit Ergenç’in hastasıyım, onunla oynamak isterim. Ayrıca Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz’a da hayranım.”



Bahattin-Kıymet Koç



Oyuncu, sevgilisi Demet Özdemir’e de övgüler yağdırdı: “Demet’in de oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur.”

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