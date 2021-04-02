Oğuzhan Koç'tan sevgilisine övgü: Demet'in hastasıyım
Oğuzhan Koç, önceki gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç ile birlikte Etiler Elbet adlı restoranda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni film müjdesi verdi.
Şarkılar dışında senaryo yazdığını da söyleyen Koç, “Bir dizide yer alsanız kiminle oynamak isterdiniz?” sorusuna şu ynaıtı verdi: “Halit Ergenç’in hastasıyım, onunla oynamak isterim. Ayrıca Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz’a da hayranım.”
Bahattin-Kıymet Koç
Oyuncu, sevgilisi Demet Özdemir’e de övgüler yağdırdı: “Demet’in de oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur.”