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Haber Giriş: 02.04.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç'tan sevgilisine övgü: Demet'in hastasıyım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oğuzhan Koç'tan sevgilisine övgü: Demet'in hastasıyım

Oğuzhan Koç, önceki gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç ile birlikte Etiler Elbet adlı restoranda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni film müjdesi verdi.

Şarkılar dışında senaryo yazdığını da söyleyen Koç, “Bir dizide yer alsanız kiminle oynamak isterdiniz?” sorusuna şu ynaıtı verdi: “Halit Ergenç’in hastasıyım, onunla oynamak isterim. Ayrıca Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz’a da hayranım.”

Oğuzhan Koçtan sevgilisine övgü: Demetin hastasıyım

Bahattin-Kıymet Koç

Oyuncu, sevgilisi Demet Özdemir’e de övgüler yağdırdı: “Demet’in de oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur.” 

Oğuzhan Koçtan sevgilisine övgü: Demetin hastasıyım

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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