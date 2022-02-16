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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif

#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Evlilik Teklifi
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklif
Orkun Ün

Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir’e beklenen evlilik teklifini yaptı. Gecenin detaylarını Orkun Ün yazdı.

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Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklif



SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

Çift kral dairesinde yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. “Dünyadan Uzak” adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti. İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir’e sürpriz yaptı.

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklif

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4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire kral dairesinde romantik teklif

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“Dünyadan Uzak” şarkısıyla evlilik teklifi“Dünyadan Uzak” şarkısıyla evlilik teklifiHaberi görüntüle


Savaş Özbey yazdı: Sürprizi kalmayan sürprizOğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Sevgililer Günü’nde evlenme teklif edeceği 1 hafta öncesinden yazılıp çizilmeye başlamıştı zaten. Yani teklifin bir sürprizi kalmamıştı aslında. Ama yaşadıkları ayrılığın mutlu sona kavuşması güzel. Böylesine tam da “kıymet anlama küslüğü” denir.

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Sürprizi kalmayan sürprizSürprizi kalmayan sürprizHaberi görüntüle

 

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#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Evlilik Teklifi

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