Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif

Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.
4 karatlık yüzük
Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.
Savaş Özbey yazdı: Sürprizi kalmayan sürprizOğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Sevgililer Günü’nde evlenme teklif edeceği 1 hafta öncesinden yazılıp çizilmeye başlamıştı zaten. Yani teklifin bir sürprizi kalmamıştı aslında. Ama yaşadıkları ayrılığın mutlu sona kavuşması güzel. Böylesine tam da “kıymet anlama küslüğü” denir.