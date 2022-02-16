Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e kral dairesinde romantik teklif

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Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira. Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Çift kral dairesinde yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. “Dünyadan Uzak” adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti. İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir ’e sürpriz yaptı.

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4 karatlık yüzük



Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.



Savaş Özbey yazdı: Sürprizi kalmayan sürprizOğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e Sevgililer Günü’nde evlenme teklif edeceği 1 hafta öncesinden yazılıp çizilmeye başlamıştı zaten. Yani teklifin bir sürprizi kalmamıştı aslında. Ama yaşadıkları ayrılığın mutlu sona kavuşması güzel. Böylesine tam da “kıymet anlama küslüğü” denir.