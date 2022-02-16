“Dünyadan Uzak” şarkısıyla evlilik teklifi

Saniyelik videolar salıyor ortaya, iki üç mimik hareketiyle süslediği ‘story’ler atıyor, az kaldı, geri sayım başladı diyor ve bir şekilde meraklandırıyor herkesi.
Bu hafta yeni şarkısı nihayet çıkıyor Tarkan’ın.
Adı, ‘Geççek’.
Alışık olmadığımız bir tartışmayı başlattı bu şarkı...
Birileri çıktı ve...
- ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur...
- Türkçeyi katletme Tarkan...
Kesin onlar için kurulmuş bir trol ordusu var. Çok ilginçtir, çift ne yapsa eleştiriliyor.
Mesela bir dergiye kapak olan Eser ve Berfu, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.
Eser Yenenler’in fotoğrafının altına korkunç yorumlar yapıldı.
Bir takipçisi diyor ki...
· “Eserrrr. O göbek ne! dikkat et artık”
Sana ne kardeşim?
Duyuyorum ki, bizim diziyi izleyen bazı ‘ünlülerimiz’ Georgina hakkında atıp tutuyormuş.
◊ ‘Kezban’ diyerek dalga geçiyorlarmış.
◊ ‘Ezik’ diyerek kahkaha atıyorlarmış.
◊ Kıyafetlerini dillerine dolamışlar, “O vücuda o elbise olur mu”, “Cahil işte, ne bilsin giyinmeyi”, “Görgüsüzlük diz boyu” falan diyorlarmış.
Hatta geçen günlerde Demet Akalın da ‘Georgina’yı hedefine aldı. “Korkunç bir kız. Ronaldo’ya acıdım” dedi.
Demet de haksız, onun yaptığı yorum da bana göre sadece ‘bıdı bıdı’ fakat ortamlarda konuşan sosyal medya ünlülerine ne demeli?
Mahkemeden önce karar gruplarda verildi.
Şunlar konuşuldu...
∆ Buse haklı. “Ben bu yası daha ne kadar tutabilirim” dedi ve pes etti.
∆ Alişan haklı. Adam “bizler göz önünde insanlarız, ünlüyüz. Kızgınlığını, kırgınlığını belli etme. Milletin gözüne sokma” dedi.
∆ Buse haklı. “Benim de çocuklarım var, onlarla hiç ilgilenmiyorsun Alişan” dedi belki ve ipleri kopardı.
∆ İki tarafın da haklı yanları var. Ama biz zaten Alişan’ın kaybı sonrası bu iş biter demiştik.
Böyle konuştu Whatsapp jürileri...
Alişan kardeşini kaybettikten sonra bizim gördüğümüz kadarıyla çok zor günler geçirdi.
Ya da sırtını dönerlerdi bir ödeme yapacakları zaman.
Yüzü kızarırdı çünkü insanların, çekinirlerdi paralarını göstermeye.
Bakın oradan ne hale geldik şimdi...
Reynmen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
O fotoğrafta pahalı bir saat ve yüzbinlerce euro’luk banknotlarını gösterdi.
Sonrasında bir fotoğraf daha attı.
“Tüccarım ben” yazıyordu o fotoğrafta.
O hikayenin çıkış noktası ‘2. Sayfa’ programını sunan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’e gelen bir istihbarattı.
İstihbarata göre ünlü bir isim, oyuncu eşini, adı ‘Gizli Kalsın’ olan mekanda aldatmış.
Müge ve Gülşen, “haberimizin arkasındayız” deyip isimleri vermediler ama sosyal medya ahalisi kısa sürede çözdü bahsi geçen isimleri.
Şimdi şunları diyenler var...
◊ Çok şaşırdım...
◊ 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi...
İşin komiği, iki isme de zerre benzemiyor. Belli ki biri bu çocuğa, “Yürü be!” demiş. “Sen ismini değiştir, biz de seni haber yapalım, 3-5 gün konuşulursun, sonra belki meşhur olursun” diye vermiş gazı.
Kimse çıkıp gerçekleri söylememiş... Ben söyleyeyim;
- Sen artık 3-5 gün büyük ‘dalga’ konususun.
- En geç hafta başı itibarıyla ismini değiştirdiğine pişman olursun.
- Kıvanç ve Burak ile yan yana gelme, tanışma hayallerini bu hareketinle çöpe attın.
Madem Türkiye’yi iyi biliyorsun, iyi tanıyorsun buradaki ünlüleri, bak mesela Bülent Serttaş’a, nasıl da benziyor George Clooney’ye...
Adamın hakkı olmasına rağmen bir gün olsun çıkıp “İsmimi George C. Serttaş yapacağım” diyor mu?
Bahsi geçen ‘ünlüler tarikatının’ kontrolünün Ankaralı bir profesörde olduğu söyleniyor.
Profesörün kendi aralarındaki ismi Baba.
Kadir Doğulu, tarikatın önde gelen isimlerinden ve ‘Baba’ tarafından ‘Derviş’lik mertebesine yükseltilmiş.
İddiaya göre Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve sunucu Tansel Öngel gibi isimler de tarikat üyeleri arasında. Murat Dalkılıç’ın tarikat adı Keremcan, Tansel Öngel’in ise Fethican.
Kadir Doğulu ise kendi ismini kullanmaya devam ediyor ama zaten ona ‘Derviş’ diye sesleniyorlar.
Hatta iddia o ki, Neslihan Atagül geçtiğimiz sene oynadığı diziyi ‘Baba’nın isteği ile bırakmış.
İş hayatına müdahale deseniz var.
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
***
Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
“Dünyadan Uzak” şarkısıyla evlilik teklifi
Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’e beklenen evlilik teklifini yaptı. Beklenen diyorum çünkü 1-2 haftadır bunun olacağı konuşuluyordu. Hatta herkes teklif gününü bile biliyordu.
O konuya biraz sonra geleceğim.
Biz şimdi evlilik teklifi yapılan akşamın detaylarına bakalım.
Oğuzhan teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.
Ama masraf bununla sınırlı kalmadı.
Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi.
Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan, sevgilisini evinden Rolls-Royce marka bir otomobille aldı.
Demet Özdemir bir şeylerden şüpheleniyordu ama detaylara hakim değildi. Onlar kral dairesinde baş başa yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. Muhtemelen tam da bu noktada Demet “bu gece o gece” diye düşündü.
“Dünyadan Uzak” adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan evlilik teklifini de o sırada etti.
İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 ortak arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet’e sürpriz yaptılar.
Evlilik teklifini bir yemekle geçiştiren, salonda dizi izlerken teklif eden, sırf farklı olur diye düşünüp uçakta, arabada ‘benimle evlenir misin’ diyen çok kişi var...
Onların yanında Oğuzhan emek vermiş, günlerce üzerine düşünmüş, detayları atlamamam lazım diye sağa sola danışmış...
E evet cevabını da hak etmiş.
Her ünlünün bir gammazcısı vardır
Şimdi gelelim konuya...
Bir süredir Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi edeceği konuşuluyordu.
Üstelik günü, saati falan her şey belliydi.
Peki nasıl?
Biz bunu neden biliyoruz mesela?
◊ Teklifi eder, sonra konuşulur...
◊ Teklif günü gelir, yapılan organizasyon konuşulur...
◊ Ertesi gün ‘aaa’ diye şaşırılır, tepki verilir...
◊ Özetle sürpriz gerçekleşir biz sonra öğreniriz...
Ama biz bu takvimi nasıl biliyoruz? İlginç değil mi bu hakimiyet?
Günümüzde A’dan Z’ye her ünlünün muhakkak bir ‘gammazcısı’ oluyor.
Kendilerine anlatılanları, özel planları falan hiç düşünmeden sızdırıyorlar.
Büyük ihtimalle Oğuzhan’ın evlilik teklifi de böyle sızdı.
E tabii bu duruma en çok canı sıkılan Oğuzhan oldu.
“Zaten sürprizin bir anlamı kalmadı, şu geceyi sağ salim atlatsak başka bir şey istemiyorum” diye düşünüp durmuştur.
Ünlü olmanın bedeli işte bu.
Eğer ‘ağzımın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey’cilerdenseniz...
◊ Etrafınızdaki gammazcıları tespit edin...
◊ Tespitin ardından ‘hadi canım hadi’ deyin...
◊ Böyle büyük planlarınızı bir kişi dışında kimseye söylemeyin...
Love’landık diyenler...
Aşko:
Genellikle ünlü olmak isteyen ama bir türlü başaramayanlar tarafından kullanılır.
Kuşko:
Ünlülerin yanındaki ‘yancı’ diye tabir edilen bireylerin dillerinden düşürmediği bir ‘sözcüktür’.
... perileri geldi:
Acıkanlar ‘tost perileri geldi’, tatile gidenler ‘Dubai perileri geldi’ falan diyor. Yani genellikle kendini sempatik göstermek isteyen, tek idealleri Instagram’da takipçi kazanmak olan kişiler tarafından kullanıyor.
Güno:
Çoğumuz bir dönem bu ‘güno’ batağına düştük. Şimdilerde ise çoğunlukla gelir düzeyi yüksek ama sosyal ortamlarında ‘arada sıkışmışlık’ içinde olanların kullandığı bir selamlama şekli ‘güno’.
Ben tüm bunların yerine, love’landık kelimesini tercih ederim. Geçen onca zaman sonrası irite edici gelmemeye başladı bana bu ‘love’landık’ kalıbı...
Hatta kendimi üç beş kere...
· “Love’landınız mı?”
· “Love’lansak mı?”
· “Onlar halen love’lanmadı mı” diye sorarken bile buldum.
İyidir iyidir... ‘Aşko’dan, ‘kuşko’dan iyidir...