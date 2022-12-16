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Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Selda Bağcan
Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:54

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçen akşam Salt Kuruçeşme’deydi.

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Çıkışta yeni projelerinden bahseden Koç, “Cuma günü yeni şarkım çıkıyor. Klibini izledik burada da. Demet’e izlettim” dedi. Muhabirlerin “Klibi Demet Hanım’ın onayına göre mi yayınlayacaktınız?” sorusu, ünlü şarkıcıyı güldürdü: “Hanımın onayını aldım!” (Sayit DURMAZ)

 Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ALEYNA'YA 1 HAFTA KONUŞMA YASAĞI

ALEYNA Tilki, hastalığı nedeniyle sahne çalışmalarına ara verdiğini açıkladı. Sosyal medyada eski konserlerinden görüntüler yayınlayan genç şarkıcı, yazdığı mesajda ses tellerinin yırtıldığını belirtti: “Geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip, sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum.” Grip ve ses kısıklığı nedeniyle hastaneye başvuran Aleyna Tilki’nin ses tellerinde kanama olduğu tespit edildi. Tedavisine başlanan Aleyna Tilki’ye doktorlarının 1 hafta boyunca yüksek sesle konuşmasını yasakladığı öğrenildi. Şarkıcının sahnelere ne zaman döneceğine tedavi sürecine göre karar verilecek.

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Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Hakkımı helal etmiyorum

Aleyna Tilki ilginç bir paylaşım yaptı: “Sahnelerimi elimden alan kimseye hakkımı helal etmiyorum. Çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip, şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin.”

1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

“ÖYLE Bir Geçer Zaman ki” dizisiyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles’in 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Uzun süre Kerem Göğüş’le aşk yaşayan, bu birlikteliğinden de Milat ve Melodi adlarında ikiz çocukları bulunan 36 yaşındaki oyuncu, İzmir’de avukat Mehmet Şah Çelik’le nikâh masasına oturdu. 20 kişilik merasimde Elles’in çocukları da hazır bulundu.

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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Selda Bağcan, 74’üncü yaşını önceki akşam yakın arkadaşı Seyyal Taner’le kutladı.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Bebek Oteli’nden çıkarken görüntülenen sanatçı, “Bugün doğum günümdü, Seyyal Hanım’la buluşup yemek yedik. Şimdi de evimize gidiyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

SEZEN İMZALI

Merve Özbey, yeni şarkısı “Haram”ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Geçtiğimiz eylül ayında oğlu Emir’i kucağına alan ve 3 aylık aradan sonra sahnelere dönen Merve Özbey, 2022’ye yeni şarkısıyla veda ediyor. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Haram”ın düzenlemesine Okay Barış imza attı. Bugün DMC etiketiyle çıkacak şarkının klibi ise Omid Saghafi yönetmenliğinde İstanbul’da çekildi.

 AŞKI ARIYOR

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Pelin Öztekin, “Kızı Kazan Aşk” adlı yeni filmin başrolünü üstlendi.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Oyuncu, yapımcılığını Öğden Film’in, yönetmenliğini Onur Öğden’in yaptığı filmin çekimleri için Ayvalık’a gitti. Tuan Tunalı ile kamera karşısına geçen Öztekin, ‘Özge’ adında gerçek aşkı arayan genç bir kadını canlandıracak.

2023'TEN AKIL SAĞLIĞI DİLİYORUM

Aynur Aydın önceki gün Güngören’deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, yeni yıl dileği sorulunca “Para, aşk, güzellik hepsi bende var. Yeni yıldan sadece akıl sağlığı diliyorum” dedi. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “2023’te bol bol üretip şarkı söylemek istiyorum. Turne programım hazırlanıyor, benim için yoğun bir yıl olacak. Bu seneden tek dileğim ise akıl sağlığı. Allah hepimize akıl sağlığımızı koruma gücü versin.”

REKORU KIRDIM

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Murat Evgin, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Ünlü besteci, “Arka Sokaklar dizisinin müziklerini ilk bölümünden beri siz mi yapıyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İlk bölümünden beri aralıksız ben yapıyorum. 17 yıl, 638 bölüm. Dünyada örneği var mı bilmiyorum ama Türkiye’de en uzun süre bir dizinin müziğini yapan besteci olma rekoruna eriştim.”

MÜZİK ALBÜMÜ YAYINDA

BAŞROLLERİNİ Ecem Erkek ve Ahmet Kural’ın üstlendiği “Müjdemi İsterim” filminin müzik albümü çıktı.

Oğuzhan Koç: Hanımın onayını aldım

Özgür Buldum, Aytaç Bayladı ve Oğuz Yılmaz’ın imza attığı “Müjdemi İsterim (Orijinal Film Müzikleri)” albümü, TMC Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Üç müzisyen, film için müzik hazırlarken çok eğlendiklerini söyledi: “Bir insan aynı sahneye en fazla kaç kez gülebilir? Biz üç müzisyen, birlikte ve ayrı ayrı çalıştığımız sahnelere onlarca kez güldük. Üstüne sinemada izleyip bir daha güldük. Gülmeye çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde ilaç gibi bir komedi, parçası olmaktan gurur duyduğumuz bir film. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Selda Bağcan

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