Oğulcan'ın dediği oldu!

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Bana kalırsa vize mize bahane, sürpriz gelişen nikâha, çok davetli olmamasına ve diğer ayrıntılara bakıldığında Seda Sayan bu işi “patırtısız kütürtüsüz” halletmekte karar kıldı. Görünen o ki Oğulcan Engin kazandı. Doğrusu da budur.

Neresinden baksanız bir tuhaflık, bir alelacelelik, bir sessiz sedasızlık vardı bu nikâhta. O kadar sessiz “sedasız” ki... Neredeyse Seda Sayan bile katılmayacakmış...



Bir kere en anlaşılmazı şu: Koskoca Seda Sayan ve ekibi, nasıl olur da vize alamaz? Şimdi başvursalar yine yetişir vizeler...



Çünkü düğünün mayısta olacağı ilan edilmişti.



İkinci tuhaflık davetliler...



Seda çevresi çok geniş bir kadın. Birini çağırmasa öbürü bozulur. Oysa ki Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti ve Esra Özmen dışında ünlü kimse yoktu törende.



Sanki onlara da son dakika haber verilmiş. Safiye Hanım’ın saçı yetişmiş ama kıyafeti yetişmemiş gibiydi.



Adile Naşit’in çocuk taklidi yaptığı parodilerdeki ‘pijamasına’ benzer bir kıyafetle katıldı geceye.



Daha önce nikâhı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın kıyacağı duyurulmuştu. Oysa ki İstanbul’daki nikâhı ilçe nikâh dairesi başkanı kıydı. Bu da bir başka ilginçlik.



Balayı ayrıntısı ayrı bir muamma. Evlenirsin ve... Ya o gün ya da ertesi gün balayına çıkarsın değil mi? Yok, bunlar balayına 1 hafta sonra, bayramda çıkacak...



Bu nikâhta şaşırtıcı olmayan ve beklendiği gibi gelişen tek bir olay var: O da Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in katılmaması.



Oğulcan’ın bu evlilikten rahatsız olduğu, annesinden bu işi gürültü patırtı çıkarmadan halletmesini istediği sızan bilgiler arasındaydı zaten.



Bana kalırsa mevzu yaş meselesi. Yani kendinden sadece 3 yaş büyük birinin “cici babası” olması... Haklı ya da haksız. Ama Oğulcan açısından bakıldığında anlaşılabilir bir tavır.



Ama Seda Sayan ne yaptı?



Liseli âşıklar gibi düetler, medyaya “çok seviyorum” açıklamaları, Prag’da büyükelçilikli düğünler...



Neredeyse eline davul zurna aldı.



Sonuç?



Görünen o ki Oğulcan kazandı. Bana kalırsa vize mize bahane, sürpriz gelişen nikâha, çok davetli olmamasına ve diğer ayrıntılara bakıldığında Seda bu işi ‘sakin’ halletmekte karar kıldı. Doğrusu da budur.



Damat Çağlar Ökten’den zerre hazzetmediği kesin gibi.



Ama benim asıl merak ettiğim, nikâha katılmayan Oğulcan Engin’in annesiyle de küs olup olmadığı.

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NİKAHIN YANKILARI SÜRÜYOR

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikah masasına oturmasının yankıları sürüyor. Sade bir törenle 7. kez nikah masasına oturan Sayan törene sadece yakın arkadaşlarını davet etti. Çiftin nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen yaptı. Mutlu ikili balayına Paris'e gitme kararı aldı.

Dansçı kızları işten mi çıkardı?

İddiaya göre; Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah masasına oturduktan sonra programdaki dansçı kızları işten çıkardı. Eşini kıskanan Sayan, dansçı kızları programına çıkmasını istemedi

İddialara 2. Sayfa programında cevap veren Sayan şunları söyledi: 'Benim bırak Çağlar'ı dans eden kızlardan birinden kıskanmam ya da dans eden herhangi birinden kıskanmam mümkün değil. Bizim aramızda böyle bir şey yok. Kızların olmasını istemedim çünkü sanatçı arkadaşlarım vardı. Safiye, Faik Abi, Esra vardı... Ve programda evlilik için bulunan çocuklar çok şıklardı, her zaman ki eğlence değil özel bir şey 'bugün olmasalar iyi olur' dedim. Olay buralara geldiyse o kızlar ekmeğinden olur... Yapmayın böyle şeyler. Bunların hiçbiri doğru değil. Biz kıskanma olaylarını çoktan aştık. Çağlar'ın önünde Jennifer Lopez gelse dans etse dönüp bakmam 'bak ne güzel dans ediyor' derim. Kıskanma benim DNA'mda yok '