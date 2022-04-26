Oğulcan Engin ,Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in nikahında neden yoktu? Detaylar ortaya çıktı!

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Nikâhı Beşiktaş Belediyesi Nikâh Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzalıydı. Balayını bayram tatilinde Paris’te geçirecek olan çiftin sonrasında Ökten’in Mersin’de yaşayan ailesini ziyaret edeceği öğrenildi.

Seda Sayan , dün sabah yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıktı. Sanatçı, nikâhın neden Prag’da olmadığını esprili şekilde açıkladı:

“Arkadaşlarımızın vize sorunu oldu. Safiye de gelemeyecekti, beddua etmiş tuttu.”

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Çağlar Ökten de hislerini “Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum” sözleriyle dile getirdi. Seda Sayan, annesi ve ablasının rahatsızlıkları nedeniyle nikâha katılamadığını, yeğeninin yanında olduğunu söyledi. Ancak oğlu Oğulcan Engin’den bahsetmedi.

Damattan 3 yaş küçük olan Engin’in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edildi. Çağlar Ökten’in anne babası ile Seda Sayan’ın annesi, yayına videolu mesajlar göndererek çifte mutluluklar diledi.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

Sürpriz nikâh Twitter’da gündem oldu, yorum yağdı:



* Aile cüzdanını niye damat tutmuş?

* Seda Sayan 7. kez evlenerek bekâr genç kızların hakkını yiyor.

* 6 şampiyonluğu olan Trabzonspor’un sayıları eşitlemesi bekleniyor.

ÇİKOLATA SAFİYE

SAFİYE Soyman, kıyafeti ve ellerinin duruşuyla Sayan’dan çok dikkat çekti:

* Safiye Soyman, Seda’yı gölgede bırakmış.

* Seda’nın kaçıncı nikâhı diye hesap yapıyor.

* Safiye’nin kıyafet çikolata kâğıdı gibi.

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6 KEZ EVLENDİ!

59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı.



Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.



Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.



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Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.



Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.



Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.