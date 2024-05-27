Daha adÄ±nÄ± bile Ã¶ÄŸrenmemiÅŸti, arkadaÅŸÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi: Bir adam buldum.. O zamandan bu yana 23 yÄ±l geÃ§ti

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Ä°ÅŸte daha Ã¶nce baÅŸÄ±ndan Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± olmayan bir evlilik geÃ§en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z da ÅŸu anda tam da aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulduÄŸu eÅŸiyle bu filmlerdeki gibi karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Belki bir kamera olsa ve onlarÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§ekse Ã§ok izlenen bir romantik komedi filmi olabilirdi.

Ä°kisi de farklÄ± yapÄ±mlar iÃ§in aydÄ± stÃ¼dyoda bulunuyorlardÄ±, tesadÃ¼f sonucu karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Ã‡ok ama Ã§ok tatlÄ± bir sohbetin ardÄ±ndan da yuvalarÄ±nÄ± kurdular.Â Birbirinden gÃ¼zel iki tane kÄ±zlarÄ± oldu. Hatta bu aile geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n evliliklerinde 23'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±.

Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bunlar hemen olmadÄ± ama sonuÃ§ olarak onlarÄ±n "filmi mutlu sona ulaÅŸtÄ±."

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EFSANE GÃœZEL HAYATININ AÅžKINI BÃ–YLE BULDUÂ

Beklenmedik bir ÅŸekilde tanÄ±ÅŸan bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, sinemanÄ±n modern Ã§aÄŸlardaki efsane gÃ¼zellerinden biri olarak nitelendirilen Brooke Shields ile kocasÄ± Chris Henchy.

Bundan yÄ±llar Ã¶nce farklÄ± projeler iÃ§in bulunduklarÄ± stÃ¼dyolarda tanÄ±ÅŸan Shields ile Henchy, mutlu yuvalarÄ±nÄ±n 23'Ã¼ncÃ¼ ylÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.

Ä°ki genÃ§ kÄ±z annesi Shields, bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nlerinden baÅŸlayarak Henchy ile Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan Shields " BugÃ¼n hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±yla evliliÄŸimin 23'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± kutluyoruz. Hala sana baÄŸlÄ± olmak heyecan verici" diye yazdÄ±.

Shields'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

Brooke Shields, evliliÄŸinin 23'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ±.Â





TANIÅžTIKLARINDA Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° YENÄ° BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°Â

Brooke Shields ile Chris Henchy, ilk kez 1999 yÄ±lÄ±nda bir stÃ¼dyoda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Shields rol aldÄ±ÄŸÄ± Suddenly Susan adlÄ± komedi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu. Henchy ise baÅŸka bir TV ÅŸovunun senaryo yazarÄ± olarak oradaydÄ±.

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O ilk karÅŸÄ±laÅŸmada neler olduÄŸunu Brooke Shields Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlÄ± kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼: "Onunla konuÅŸtuk ve beni Ã§ok gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. O gittiÄŸinde adÄ±nÄ± bile Ã¶ÄŸrenmemiÅŸtim."

Ama yine de Shields, bu eÄŸlenceli sohbeti yaptÄ±ÄŸÄ± genÃ§ adamdan Ã¶ylesine etkilendi ki daha o gece bir arkadaÅŸÄ±nÄ± arayÄ±p "Kendime bir adam buldum" dedi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brooke Shields, o sÄ±rada herhangi biriyle flÃ¶rt etmeyi aklÄ±ndan bile geÃ§irmiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ilk eÅŸi Andre Agassi'den daha yeni ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





ONU TANIDIKÃ‡A FÄ°KRÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°Â

Ama sonra o gÃ¼n stÃ¼dyoda tanÄ±ÅŸÄ±p sohbet ettiÄŸi ve tabii ki sonradan adÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrendiÄŸi Henchy ile tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ilerledikÃ§e bu konudaki fikri de deÄŸiÅŸti.

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"O kadar dÃ¼ÅŸÃ¼nceli ve eÄŸlenceliydi ki ona vurulmuÅŸtum" diye hislerini yÄ±llar sonra anlattÄ± Brooke Shields.

Zaten o ilk dÃ¶nemde Brooke ile Chris arkadaÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar ve gayet iyi vakit geÃ§iriyorlardÄ±.

Shields kitabÄ±nda o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Benim durumumu biliyordu. HiÃ§bir baskÄ± yoktu. Biz bir sÃ¼re sadece arkadaÅŸ olarak kaldÄ±k. Sonunda fark ettim ki aramÄ±zda bir ÅŸeyler oluyor. Bunu daha fazla yok sayamazdÄ±m. Sonunda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±k."

AYRILDI AMA ONSUZ YAÅžAYAMAYACAÄžINI ANLADI

Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼nlÃ¼ Ã§ift kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci yaÅŸadÄ±. Bunu isteyen de Shields'in ta kendisi oldu. Ama sonra Chris Henchy olmaDan yaÅŸayamayacaÄŸÄ±nÄ± anladÄ±. Sonunda tekrar bir araya geldiler.

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GÃ¼zel oyuncu bir rÃ¶portajÄ±nda o ayrÄ±lÄ±k dÃ¶nemini de Shields ÅŸu satÄ±rlarla anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Onu kaybetmek istemiyordum. Ä°liÅŸkimi sÃ¼rdÃ¼rmek istediÄŸimi fark ettim. "

FlÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±ktan bir sÃ¼re sonra niÅŸanlandÄ±lar... Evlilik teklifi de Meksika'da geldi.

Shields ile Henchy, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler. 2003 yÄ±lÄ±nda ilk kÄ±zlarÄ± Rowan dÃ¼nyaya geldi. Ondan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Grier aralarÄ±na katÄ±ldÄ±.

HUZURU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU:Â Daha bebekken bir reklam filminde rol alarak kariyerine baÅŸlayan ardÄ±ndan da Ã§ocuk yaÅŸta oynadÄ±ÄŸÄ± Pretty Baby (GÃ¼zel Bebek) Blue Lagoon (Mavi GÃ¶l) Endless Love (Sonsuz AÅŸk) gibi yapÄ±mlarla 80'li yÄ±llarda zirveye yerleÅŸen Shields, mutluluÄŸu ikinci evliliÄŸinde buldu.

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Ä°KÄ° Ã‡OCUKLU VE MUTLU BÄ°R AÄ°LE OLDULAR

Shields ile Henchy, 2001 yÄ±lÄ±nda Meksika'da evlendiler. Bundan iki yÄ±l sonra bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Rowan, ardÄ±ndan da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Grier dÃ¼nyaya geldi.

Brooke Shields, hayatÄ±nÄ± paylaÅŸmak istediÄŸi Chris Henchy ile evlendi ve anne oldu ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sÃ¼reÃ§ de Ã§ok kolay geÃ§medi.

Shields, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdikten sonra depresyona girdiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde de en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi kocasÄ± Chpris Henchyden buldu.

'SEVMEYÄ° VE SEVÄ°LMEYÄ° Ä°STEYECEÄžÄ°M BAÅžKA KÄ°MSE YOK'

Brooke Shields geÃ§en yÄ±l da evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§ok konuÅŸulan bir sosyal medya mesajÄ±yla kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z yine kocasÄ±yla Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p 'BugÃ¼n evleneli 22 yÄ±l oldu... Bazen sonsuzluk, gÃ¶z aÃ§Ä±p kapayÄ±ncaya kadar geÃ§miÅŸ gibi geliyor. Ã‡Ä±ldÄ±rtmayÄ± isteyeceÄŸim baÅŸka kimse yok... Ve tarafÄ±ndan Ã§Ä±lgÄ±na Ã§evrilmeyi isteyeceÄŸim. Sevmeyi ya da sevilmeyi isteyeceÄŸim baÅŸka birisi yok. Bu uzun sÃ¼recin iÃ§indeyim. Sen benim muhafÄ±zÄ±msÄ±n" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–zetle Brooke Shields ile Chris Penchy Hollywood koÅŸullarÄ±na gÃ¶re uzun sayÄ±labilecek bir evliliÄŸi bugÃ¼nlere getirdiler. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha uzun yÄ±llar da bu ÅŸekilde kalacaklar.

Brooke Shields ilk evliliÄŸini 1997 ile 1999 arasÄ±nda dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu evliliÄŸinin bittiÄŸi yÄ±l da ÅŸimdiki eÅŸi Chris Henchy ile katÄ±ldÄ±.Â

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