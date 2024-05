Daha adÄ±nÄ± bile Ã¶ÄŸrenmemiÅŸti, arkadaÅŸÄ±nÄ± arayÄ±p haber verdi: Bir adam buldum.. O zamandan bu yana 23 yÄ±l geÃ§ti

Haberin Devamı

İşte daha önce başından çok da başarılı olmayan bir evlilik geçen ünlü yıldız da şu anda tam da aradığını bulduğu eşiyle bu filmlerdeki gibi karşılaştı. Belki bir kamera olsa ve onların öyküsünü çekse çok izlenen bir romantik komedi filmi olabilirdi.

İkisi de farklı yapımlar için aydı stüdyoda bulunuyorlardı, tesadüf sonucu karşılaştılar. Çok ama çok tatlı bir sohbetin ardından da yuvalarını kurdular. Birbirinden güzel iki tane kızları oldu. Hatta bu aile geçtiğimiz gün evliliklerinde 23'üncü yılı geride bıraktı.

Tabii ki bütün bunlar hemen olmadı ama sonuç olarak onların "filmi mutlu sona ulaştı."

Haberin Devamı

EFSANE GÜZEL HAYATININ AŞKINI BÖYLE BULDU

Beklenmedik bir şekilde tanışan bu ünlü çift, sinemanın modern çağlardaki efsane güzellerinden biri olarak nitelendirilen Brooke Shields ile kocası Chris Henchy.

Bundan yıllar önce farklı projeler için bulundukları stüdyolarda tanışan Shields ile Henchy, mutlu yuvalarının 23'üncü ylını geride bıraktı.

İki genç kız annesi Shields, bu önemli günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Düğün günlerinden başlayarak Henchy ile çekilen bir dizi fotoğrafı paylaşan Shields " Bugün hayatımın aşkıyla evliliğimin 23'üncü yılını kutluyoruz. Hala sana bağlı olmak heyecan verici" diye yazdı.

Shields'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Brooke Shields, evliliğinin 23'üncü yıl dönümünü bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Gözden Kaçmasın Daha onu doğurmadan planını yapmıştı... Alkolik annem beni insanlara eğlencelik etti Haberi görüntüle





TANIŞTIKLARINDA İLK EVLİLİĞİ YENİ BİTMİŞTİ

Brooke Shields ile Chris Henchy, ilk kez 1999 yılında bir stüdyoda karşılaştılar. O sırada Shields rol aldığı Suddenly Susan adlı komedi için kamera karşısına geçiyordu. Henchy ise başka bir TV şovunun senaryo yazarı olarak oradaydı.

Haberin Devamı

O ilk karşılaşmada neler olduğunu Brooke Shields Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitabında şöyle satırlara döktü: "Onunla konuştuk ve beni çok güldürdü. O gittiğinde adını bile öğrenmemiştim."

Ama yine de Shields, bu eğlenceli sohbeti yaptığı genç adamdan öylesine etkilendi ki daha o gece bir arkadaşını arayıp "Kendime bir adam buldum" dedi.

Aslına bakılırsa Brooke Shields, o sırada herhangi biriyle flört etmeyi aklından bile geçirmiyordu. Çünkü ilk eşi Andre Agassi'den daha yeni ayrılmıştı.





ONU TANIDIKÇA FİKRİ DEĞİŞTİ

Ama sonra o gün stüdyoda tanışıp sohbet ettiği ve tabii ki sonradan adını da öğrendiği Henchy ile tanışıklığı ilerledikçe bu konudaki fikri de değişti.

Haberin Devamı

"O kadar düşünceli ve eğlenceliydi ki ona vurulmuştum" diye hislerini yıllar sonra anlattı Brooke Shields.

Zaten o ilk dönemde Brooke ile Chris arkadaş olarak görüşüyorlar ve gayet iyi vakit geçiriyorlardı.

Shields kitabında o dönemi şöyle anlatmıştı: "Benim durumumu biliyordu. Hiçbir baskı yoktu. Biz bir süre sadece arkadaş olarak kaldık. Sonunda fark ettim ki aramızda bir şeyler oluyor. Bunu daha fazla yok sayamazdım. Sonunda flört etmeye başladık."

AYRILDI AMA ONSUZ YAŞAYAMAYACAĞINI ANLADI

Bu süreçte ünlü çift kısa bir ayrılık süreci yaşadı. Bunu isteyen de Shields'in ta kendisi oldu. Ama sonra Chris Henchy olmaDan yaşayamayacağını anladı. Sonunda tekrar bir araya geldiler.

Haberin Devamı

Güzel oyuncu bir röportajında o ayrılık dönemini de Shields şu satırlarla anlatmıştı: "Onu kaybetmek istemiyordum. İlişkimi sürdürmek istediğimi fark ettim. "

Flört etmeye başladıktan bir süre sonra nişanlandılar... Evlilik teklifi de Meksika'da geldi.

Shields ile Henchy, 2000 yılında evlendiler. 2003 yılında ilk kızları Rowan dünyaya geldi. Ondan üç yıl sonra da küçük kızları Grier aralarına katıldı.

HUZURU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU: Daha bebekken bir reklam filminde rol alarak kariyerine başlayan ardından da çocuk yaşta oynadığı Pretty Baby (Güzel Bebek) Blue Lagoon (Mavi Göl) Endless Love (Sonsuz Aşk) gibi yapımlarla 80'li yıllarda zirveye yerleşen Shields, mutluluğu ikinci evliliğinde buldu.

Haberin Devamı





İKİ ÇOCUKLU VE MUTLU BİR AİLE OLDULAR

Shields ile Henchy, 2001 yılında Meksika'da evlendiler. Bundan iki yıl sonra büyük kızları Rowan, ardından da küçük kızları Grier dünyaya geldi.

Brooke Shields, hayatını paylaşmak istediği Chris Henchy ile evlendi ve anne oldu ama anlattığına göre o süreç de çok kolay geçmedi.

Shields, büyük kızını dünyaya getirdikten sonra depresyona girdiğini itiraf etmişti. İşte o dönemde de en büyük desteği kocası Chpris Henchyden buldu.

'SEVMEYİ VE SEVİLMEYİ İSTEYECEĞİM BAŞKA KİMSE YOK'

Brooke Shields geçen yıl da evlilik yıl dönümünü çok konuşulan bir sosyal medya mesajıyla kutlamıştı.

Ünlü yıldız yine kocasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşıp 'Bugün evleneli 22 yıl oldu... Bazen sonsuzluk, göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi geliyor. Çıldırtmayı isteyeceğim başka kimse yok... Ve tarafından çılgına çevrilmeyi isteyeceğim. Sevmeyi ya da sevilmeyi isteyeceğim başka birisi yok. Bu uzun sürecin içindeyim. Sen benim muhafızımsın" diye yazmıştı.

Özetle Brooke Shields ile Chris Penchy Hollywood koşullarına göre uzun sayılabilecek bir evliliği bugünlere getirdiler. Görünüşe göre daha uzun yıllar da bu şekilde kalacaklar.

Brooke Shields ilk evliliğini 1997 ile 1999 arasında dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapmıştı. Bu evliliğinin bittiği yıl da şimdiki eşi Chris Henchy ile katıldı.