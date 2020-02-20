O iddia sosyeteyi karıştırdı! İşte olayın perde arkası...

Üç aylık hamile Elaine Fonseca'nın bebeğinin babasının Mehmet Dereli olmadığı iddia edildi.

"Mehmet Dereli, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini ‘Bu yaştan sonra sorumluluk alamam’ diyerek reddetti. Ancak Dereli, sevgilisinin bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin verdi." haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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"Bebek sperm bankasından değil"

'Sevgilisi hamile ama kendisinden değil' haberi yalanlandı. 61 yaşındaki iş adamı Mehmet Dereli, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddettiği ve Fonseca’nın bir sperm bankasına başvurup hamile kaldığı haberi yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Sperm bankası değil kendi spermi

Sevgilisinin çocuk sahibi olma istediğini geri çevirmeyen Mehmet Bey, yaşının ilerlemesi ve doğal yoldan hamileliğin zor olması nedeniyle tüp bebek tekniğini seçti. Daha önce verdiği sperm örnekleri ile dışarıdan dölleme sayesinde üçüncü kez baba oluyor.

İş adamı Mehmet Dereli geçtiğimiz günlerde sevgilisinin hamileliği nedeniyle Amerika’ya yanına gitmişti. Kız çocuğu bekleyen çift doğum Amerika değil Türkiye’de olacağını söylemişti. Sevgilisi Elaine Fonseca ile bir süre Amerika’da kaldıktan sonra ülkeye dönmeye planlayan çift, çıkan haberler nedeniyle büyük şok yaşadı. Dereli’nin yakın dostları çıkan haberler nedeniyle rahatsız olduğunu ve haberi asılsız olduğunu belirtiyor. Dereli bu haber nedeniyle yasal haklarını arayacağı dostları aracılığı ile paylaştı. Bakalım haberlerin sonu nasıl sonuçlanacak.

Eski eşlerinden iki oğlu olan Mehmet Dereli üçüncü çocuk heyecanı sarmıştı.

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