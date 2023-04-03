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O gün heyecan yaptık!

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#Engin Öztürk#Esra Ruşan#Sarp Apak
O gün heyecan yaptık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 08:02

Geçen hafta gazetecilerden köşe bucak kaçan oyuncu Engin Öztürk ile Esra Ruşan, önceki gece Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Bu kez muhabirlerle sohbet eden ikiliden Engin Öztürk, “Biz çok iyi dost grubuyuz. O gün de kaçmadık. Yolumuzda gidiyorduk. Çıkan haberler bizi biraz üzdü” dedi.

Ruşan ise, “Haberler çıkınca çok üzüldük. Biz çok eski arkadaşız. Ben çok alışkın değilim. O gün de biraz heyecan yaptım. Kameraları nasıl karşılayacağımı bilemedim” diye konuştu.

O gün heyecan yaptık

O haberler bizi çok üzdü

Sarp Apak önceki gece Kadıköy’de eşi Bengisu Apak’la görüntülendi.

Ünlü oyuncu, eşinin geçen hafta Engin Öztürk’le aynı araçta görüntülenince yüzünü gizlemesi hakkında şöyle konuştu:

“Magazine yakalanma korkusuyla bir davranış olmuş. Dışarıdan bakıldığında evet garip duruyor. Ama aslında öyle değil. Biz de ilk başta ‘ne kadar sevimsiz bir haber’ diye baktık ama aslında hiç öyle bir şey yok. Yakın çevremiz gerçek dostluklardan kurulu. Dışarıdan bakıldığında bunun yoruma açık olabilmesi bile bizi çok üzdü”

 

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#Engin Öztürk#Esra Ruşan#Sarp Apak

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