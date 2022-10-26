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O benim ilk nikâh şahidimdi! Füsun Önal'dan Halit Kıvanç'a acı veda...

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#Halit Kıvanç#Füsun Önal#Bülvin Kıvanç
O benim ilk nikâh şahidimdi Füsun Önaldan Halit Kıvança acı veda...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 10:00

Türkiye radyo ve televizyon yayıncılığının duayen ismi spor spikeri, sunucu, gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında vefat etti. Acı haberi alan aile dostu Füsun Önal duygularını ve anılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yaptığı işlerin yanı sıra örnek kişiliğiyle de sevilen Halit Kıvanç 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duayen ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Sevenleri Halit Kıvanç'ı sosyal medya paylaşımlarıyla andı. Dostlukları çok eskiye dayanan Füsun Önal, acı haberi duyunca yıkıldı. Geçmiş yılları anan ünlü sanatçı Kıvanç ile yaşadıkları özel anların fotoğraflarını paylaştı.

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Duygularını dile getiren Önal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm çok... Hiç uyumadım. Ben çok sevdiğim birini kaybedince taş kesilir, donar kalırım. Daha sonra düşünmeye başlarım. Neler yaptık... Nerelere gittik... Neler paylaştık... Düşünür, düşünürüm.

Öyle hemen paylaşım falan yapamam. Fotoğraflarımızdan arayıp bulmaya çalışırım... Resimlerden bulabildiklerime baktıkça, bir bir anılar canlanır. Anılar canlandıkça, gözlerime de yaşlar dolmaya, yanaklarımda aşağı süzülmeye başlar...

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O benim ilk nikâh şahidimdi Füsun Önaldan Halit Kıvança acı veda...

O benim 'Halit abimdi.' Sevgili Kıvanç'cığımdı. O benim ilk nikâhımda nikâh şahidimdi... O pek çok konserimde, özel gecelerde, TV programlarında beni en güzel sunanımdı. "Senden Başka" ve "Oh Olsun" şarkılarımın Altın Plak ödüllerini onun söylediği güzel sözlerle, yine onun elinden almıştım... O benim "Merhaba Müzik" gösterisinde 1 sene boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Bodrum gösterilerimizde rol arkadaşımdı... O ve eşi Bülvin abla, ben ve Attila, Rıza Silahlıpoda ile o zamanki eşi Sevda Karaca, gemi ile hep birlikte Avrupa gezisi yapmıştık. Binlerce fotoğraf arşivimin arasındadır o gezi fotoğrafları. (Düğün fotolarım için annem-babam albüm yapmışlardı da onun için düğünümde çekilen Halit abimle olan fotoğrafları bulmam kolay oldu)

O benim ilk nikâh şahidimdi Füsun Önaldan Halit Kıvança acı veda...

Halit abimin ses tonu ve sunumu, nev-i şahsına münhasırdı. Kalemi de güçlüydü. Köşe yazılarını okurdum. Anlattığı maçları, futboldan anlamayanlar bile dinlerdi.

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Eczacı olan eşi Bülvin abla ile de uzun yıllardır süren mutlu bir evlilikleri vardı.

Başın sağ olsun Bülvin ablacım. Sana ve oğlunuz Ümit'e baş sağlığı diliyorum.

Halit abicim yolun ışık, mekânın cennet, rahmetin bol olsun."

O benim ilk nikâh şahidimdi Füsun Önaldan Halit Kıvança acı veda...

Füsun Önal 1975 yılında müzisyen Attila Özdemiroğlu ile nikah masasına oturmuş. Çiftin nikah şahitliğini Halit Kıvanç yapmıştı. 1.5 yıl evli kalan ikili daha sonra anlaşmalı boşanmıştı.

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#HALİT KIVANÇ#FUTBOL
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