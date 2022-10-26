Bende hakkı ve emeği sonsuz büyük ustam! Ünlü isimlerden Halit Kıvanç'a veda...

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Duayen gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acılarını sosyal medya paylaşan ünlü isimler büyük ustaya veda etti.

ESRA CEYHAN

HALİT KIVANÇ...

“Üniversitenin ikinci sınıfına giderken, bizim binanın hemen yanında açılacak olan radyo-televizyon stüdyosunun hazırlık aşamalarında birkaç arkadaşımla beraber ben de görev yaptım. Her şey bitip de sıra o akşama gelince, annemden ödünç aldığım masmavi elbise, babamın ona hediye ettiği uğur böcekli broş ile kendi kendime yaptığım saç ve makyajla kapıda konukları karşılamaya hazırdım. Daha ilk dakikaların başında, benim kuyruklu yıldızım, Halit Kıvanç kapıda belirdi. Ben öylece durmuş, gözlerimi kendisine kilitlemiş bakarken, o siyah paltosunu çıkarmaya çalışıyordu. Neden sonra beni fark etti. Heyecandan titreyen ve buz gibi olan elimi uzattığımda, güven veren, sıcacık eliyle karşılaştım. Daha ilk anda, onu, bunca yıl boşuna sevmemiş olduğumu anladım. Biraz konuştuk, ama inanın neler söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Gecenin devamında, yazı ve kelam ustası Halit Kıvanç bana, okulun yanı sıra TRT’de de çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ay bayılmamak işten değil. Aynı gece hem Halit Kıvanç’la tanışmak, hem de koskoca TRT’de çalışma teklifi almak biraz fazla geldi galiba. Korktum, altından kalkamam, beceremem diye… Telefonunu aldım, teşekkür ettim. Gecenin büyüsüyle yetinirim, dedim kendi kendime. Aradan birkaç ay geçince Halit Kıvanç TRT’de çalışan, staj yapan arkadaşlarla “Esra neden gelmiyor, gelsin çalışsın” diye haber yollayınca bir cesaret geldi üzerime. Okulla beraber 'TRT olur mu olmaz mı' kaygılarımı bir kenara attım, Halit Bey’in dediğini yaptım, TRT’ye gittim. İyi ki yapmışım bir yanda TRT okulu, diğer yanda Halit Kıvanç gibi bir USTA, ondan öğrendiklerimle bilgime bilgi kattım. Ekranın hem arkasını, mutfağını hem de önünü, heyecanını, sorumluluğunu anladım. Herkese nasip olmayacak bu büyük şansın, ekran önü için beni nasıl bilgili kıldığını, sizlerin karşısına çıkınca anladım. Halit Kıvanç çok önemli, başarısı milyonlarca malum bir meslek büyüğüm olmasının dışında, programcılık, sunuculuk, kısaca gerçek anlamda donanımlı yayıncılık adına ne varsa kendisinden öğrendiğim öğretmenim…”

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Bu satırlar “ESRA CEYHAN’la A’dan Z’ye” kitabımdan. Fotoğraf da kitabımın tanıtım kokteylinden…

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Bende hakkı ve emeği sonsuz BÜYÜK USTAMA şükran ve saygıyla…

GÜL SUNAL

Yeri asla dolmayacak bir ustayı kaybettik.

Akatlar Kültür Merkezi’nde Ustalara Saygı programında Kemal Sunal gecesi için “sunucu kim olsun “ dendi.

Hiç düşünmeden Ali Ezo ve ben Halit Kıvanç olsa dedik...

Ali gitti konuştu seve seve geleceğini söyledi ve tabii geceye büyük bir renk kattı..

Şahane Türkçesi, kültürü, insanlara bakış açısı, zarafeti ve daha bir çok muhteşem özellikleri ile hiç unutamayacağımız büyüğümüze saygılarımla...

NİLGÜN BELGÜN

Ah Halit Kıvanç… Üzgünüm çok...

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Hem tiyatro hem sunuculuk yaptığım yıllardan… Biz Ali ile Gazino Showu yaparken… Halit abi de sunuculuğunu yapıyordu çıktığımız gazinonun…

Hey yıllar…

Nur içinde uyuyun büyük usta.

Yakınlarının başı sağ olsun...

ZAFER ALGÖZ

Bursa'da heykel yanında Dilek sineması vardı gençliğimizde. Dev bir afiş gördük. "1974 Dünya Kupası dev perdede ilk defa" hemen altında kocaman bir isim. "HALİT KIVANÇ’ın sesinden” özellikle radyodan maç anlattığında zaten görmüş kadar olurduk. Halit ağabey ruhun şad, mekânın cennet olsun. Onun adını tarihe yazmak da boynumuzun borcu olsun.

DENİZ PULAS

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Bir beyefendiyi kaybettik. Hiç unutulmayacak güzel insan Halit Kıvanç. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sizi çok sevdik Halit Bey.

JESS MOLHO

Ustalar tek tek gidiyor maalesef. Mesleğe başlamamın en büyük nedenlerinden, idol, büyük usta Halit Kıvanç’a sevgi ve saygı dolu bir elveda.

MELEK BAYKAL

Bir devir daha kapandı. Büyük usta, duayen gazeteci sunucu Halit Kıvanç’ı kaybetmişiz. Nurlarda uyusun mekânı cennet olsun.

BORA GENCER

Ah Halit abi... İlk çıktığım TV programını sunan büyük gazeteci, spiker, kültürü ve kibarlığıyla bir abide ve bir duayen olan Halit Kıvanç abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Çocukluğumuzdan bir büyük parça daha koptu gitti… Nurlarda uyuyun Halit Bey…