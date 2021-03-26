MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNuri Alço taburcu oldu
GeriMagazin Nuri Alço taburcu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
İdris TİFTİKCİ (DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Nuri Alço taburcu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuri Alço taburcu oldu

Koronavisürse yakalanan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.

Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Taburcu edilen Nuri Alço hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.

Nuri Alço taburcu oldu

BABA OLMAK İSTİYOR

Nuri Alço (69) kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Alço (36) ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Baba olmak istediğini söyleyen Alço, “Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi