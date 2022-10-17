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Nurgül Yeşilçay mutfağa girdi! 'Malatyalı kadınlardan ders aldım'

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#Nurgül Yeşilçay#Mahalleden Arkadaşlar#Selçuk Aydemir
Nurgül Yeşilçay mutfağa girdi Malatyalı kadınlardan ders aldım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 07:53

Nurgül Yeşilçay, “Mahalleden Arkadaşlar” filminde baklava hamuru açtığı sahne için iki Malatyalı kadından ders aldığını söyledi.

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HAMUR AÇMAK USTA İŞİ

Nurgül Yeşilçay, “Mahalleden Arkadaşlar” filminin çekimlerinde mutfaktaki marifetlerini sergiledi. Yemek pişirmekle arasının hep iyi olduğunu söyleyen oyuncu, “Mutfakla aram iyi ama usta işi hamur açmak bambaşka bir şey. Hele ki konu baklava açmak ise.

Bu sahnelerin görsel şova dönüşmesi için iki dünya güzeli Malatyalı kadından ders aldım. Sağ olsunlar, oyuncu koçluğumu onlar yaptı. Ayrıca baklava açmayı, baklava yemekten daha çok severim” dedi.

Nurgül Yeşilçay mutfağa girdi Malatyalı kadınlardan ders aldım

90’LAR NOSTALJİSİ

‘İlknur’ karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, Selçuk Aydemir’in aynı adlı kitabından uyarlanan film için şunları söyledi: “Kadınların altın gününe gittiği, çocukların sokakta saatlerce oynadığı, teknolojinin nimetlerinden henüz faydalanılmadığı 90’lar yaşamını genç nesle aktarmak ve bizlere tekrar çocukluğumuzu anımsatmak için harika bir fırsat oldu bu proje.” “Mahalleden Arkadaşlar”, 4 Kasım’da vizyona girecek.

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Nurgül Yeşilçay mutfağa girdi Malatyalı kadınlardan ders aldım

 

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#Nurgül Yeşilçay#Mahalleden Arkadaşlar#Selçuk Aydemir

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