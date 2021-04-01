Nurgül Yeşilçay'dan samimi itiraflar: İşte en büyük pişmanlığım!

* Babamla gurur duyardım. O dönem anlamayıp eleştirdiğim şeyler vardı, sonra anladıkça babamın çok haklı olduğunu fark ettim. Öyle biriyle büyüdüğüm için çok şanslıyım.

'EVDEN KAÇTIM'

* Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım. İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim. İzmir'i de ailem orda yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım. Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok'. Sağolsunlar onlar harç harcımı yatırdı. Bir şeyi istiyorsanız, size iyi geldiğini düşünüyorsanız yürüyün. Eskişehir'e geldim. Birilerinin yanında kaldım. O yüzden Nuri Bilge'nin Uzak filmini çok severim. Eskişehir'de çok az parayla idare edebiliyorsun.

* İlk İstanbul'a geldim. Beyoğlu'na... İnsanlar birbirine çarpıyor, özür de dilemiyor. İzmir o kadar yavaştır ki, hesap istersin 45 dakika sürer. İstanbul'a bir geldim. Herkes iş bitirici. İstanbul bana o kadar büyük geldi ki... Bir de aynı şeyi New York'ta yaşadım.

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOTOKS'

* Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks.

* Sokakta kavga sesi duyunca cama koşarım, laf atar saklanırım. Evimiz eskiden kuytu bir sokaktaydı. Kavga vardı. Adamın biri 'silahım nerde benim' diye bağırıyordu, cama çıktım 'Nereye koyduysan ordadır' dedim, saklandım.

'ESKİDEN SEVDİĞİM İÇİN SAVAŞIRDIM'

* Sevdiğim biri haksızlığa uğrasa onun için savaşırdım eskiden. Artık hiçbir şey yapmam. Çünkü seni ilk o satıyor.

* Normalde çok iyi sır tutarım. Sen şimdi bana bir sırrını verdin, iki gün sonra bana yanlış yaptın. Ne yapacağım? Ben senin sırrını mı tutacağım?

* Batıl inancım var. Mesela hiçbir şeyi ters giymem. Kişisel gelişme asla inanmıyorum.

'ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM'

* Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim.

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