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Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı

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Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkes evine kapandı.Ünlü sanatçılar, sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral vermek için harekete geçti.

Nil Karaibrahimgil, ise bestelediği yeni şarkısını "şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Karaibrahimgil'in yeni bestesi büyük ilgi gördü.

Nasıl oldu biz de anlamadık
Birden evlerimize kapandık
Dünyayı bir virüs mü ne sarmış
Öldürürmüş hiç şakası yokmuş

Özlüyorum arkadaşlarımı
Annemi babamı özlüyorum
Sokaktan geçen yabancılara
Omuzumla çarpmayı özlüyorum

Nereye kadar bu karantina?
Sen biliyor musun Valentina?
Çiçekler açıyorlar dışarda
Baharın da hiç haberi yokmuş

Geçecek bu günler de geçecek
Her şey gibi anısı kalacak
Herkesin bir yanı güçlenecek
Herkesin bir yanı solacak

Yan yana durmayı özlüyorum
Size sarılmayı özlüyorum

 

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