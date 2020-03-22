Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı

Nil Karaibrahimgil, ise bestelediği yeni şarkısını "şu anki duygularım" notuyla paylaştı. Karaibrahimgil'in yeni bestesi büyük ilgi gördü.

Nasıl oldu biz de anlamadık

Birden evlerimize kapandık

Dünyayı bir virüs mü ne sarmış

Öldürürmüş hiç şakası yokmuş



Özlüyorum arkadaşlarımı

Annemi babamı özlüyorum

Sokaktan geçen yabancılara

Omuzumla çarpmayı özlüyorum



Nereye kadar bu karantina?

Sen biliyor musun Valentina?

Çiçekler açıyorlar dışarda

Baharın da hiç haberi yokmuş



Geçecek bu günler de geçecek

Her şey gibi anısı kalacak

Herkesin bir yanı güçlenecek

Herkesin bir yanı solacak



Yan yana durmayı özlüyorum

Size sarılmayı özlüyorum