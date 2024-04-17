Nikahta bayılan gelin hamile kaldı! Damat düşmesini son anda önlemişti

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Çünkü takvimler 2023 yılının mayıs ayını gösterirken bir evlilik töreni yapıldı. Yüzlerce konuğun önünde gerçekleşen o törende gelin öylesine büyük bir heyecana kapıldı ki sevdiğine "ölüm onları ayırıncaya kadar seninleyim" derken bir anda kendinden geçti.

Heyecan ve mutluluktan bayıldığı söylenen genç gelinin yere düşmesini de son anda damat onu tutarak önledi.

İşte tam da evleneceği gün böylesine beklenmedik bir olay yaşayan o genç gelinden haber geldi: Nikahta bayılan genç kadın hamile, hatta bebeğini dünyaya getirmesine de sayılı aylar kaldı. Mutlu çiftin ilk bebeği önümüzdeki yaz dünyaya gözlerini açacak.

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GEÇEN YIL EVLİLİK TÖRENLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bu ilginç olayın kahramanları geçen yıl 20 Mayıs'ta hayatlarını birleştiren Bavyera Prensi Ludwig ile 2022 yılında nişanlandığı Sophie Evekink.

Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Evekink nikahında mutluluk ve heyecandan bayılmıştı. O olay da uzun süre gündemde kalmıştı.

Son gelen habere göre Ludwig ile Sophie, önümüzdeki yaz ilk bebeklerini kucaklarına alacak. Bebek haberini Ludwig'in bağlı olduğu Bavyera Prensliği resmi bir açıklamayla duyurdu. Eğer bebek erkek olursa babasının ardından Bavyera Prensi unvanını alacak.

Tabii bu arada bütün bu unvanların sadece sembolik olduğunu ama yire de ailenin bu sembolik unvanlara uygun varlıklı bir hayat sürdürdüğünü hatırlatalım.

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SOPHIE NİKAHTA KENDİNDEN GEÇTİ

Sophie ile Ludwig, geçen yıl Münih'te gelinin bayılmasının damga vurduğu bir törenle evlendi. O gün yaşanan bu gelişme uzun süre de sadece yerel basının değil dünya basınının da dilinden düşmedi.

O gün törenin davetlileri arasında bulunan kraliyet yazarı Christine Quinns, olup biteni sosyal medya sayfasından paylaştı.

Onun anlattığına göre Sophie nikah töreni sırasında fenalaşıp bayıldı. Hemen olay yerine sağlık görevlileri geldi. Onların müdahalesinden sonra Sophie kendine geldi ve tören kaldığı yerden devam etti.

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KAYINPEDER, ŞEKERLİ İÇECEK VERDİ

Yazarın anlattığına göre gelin Sophie, tören sırasında geriye doğru dengesini kaybetti. Damat Ludwig, onun yere düşmesini önlemek için hemen tuttu. Tıbbi görevliler Sophie'ye müdahale etti. Bu müdahalenin ardından Sophie kendini iyi hissetmeye başladı.

Damadın babası kendinden geçen geline bir parça şekerli içecek verdi. Sophie'nin kan şekeri düştüğü için bayıldığı belirtiliyor.

Bu arada Prens Ludwig ile Sophie Evekink'in düğün töreni canlı olarak bölgesel Bavyera TV'sinde ekrana geliyordu. Fakat gelinin bayıldığı anda yaşananlar ekrana getirilmedi.





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DÜĞÜNLERDE RASTLANAN BİR DURUM: Gelin Sophie Evekink'in düğünde bayılmasının, kan şekeri düşmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Öte yandan uzmanlara göre bu tür kısa baygınlıkların düğünlerde yaşanması normal ve yüzde 90 büyük bir sağlık sorununun habercisi değil. Bazen düğünlerde, heyecan, gerilim ve korku yüzünden tansiyon düşmesi ve bayılmalar görülebiliyor.





DAMADIN BÜYÜKANNESİNİN TACI

Bu küçük talihsizliği anlattıktan sonra dönelim 34 yaşındaki gelin Sophie Evekink ile 40 yaşındaki Bavyera Prensi Leopol'ün düğün törenine.

Oxford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Sophie Evekink, nikahın kıyılacağı kiliseye babası Dorus Evekink'in kolunda gitti. Tören için Reem Acra tasarımı bir gelinlik giydi.

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Duvağını ise üzerinde mavi taşlar bulunan çiçek motifli bir taçla başının üzerine yerleştirdi. Bu arada söz konusu tacın, damadın büyük annesi Prenses Irmingard'a ait olduğunu ve onun da kendi düğününde kullandığını not düşelim.

TAÇ BENZERLİĞİ: Sophie'nin tacı akıllara, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Galler Prensesi Catherine'in, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde kullandığı tacı geçirdi. Her ne kadar iki taç birbirine benziyor olsa da Kate'in tacı tören için özel olarak hazırlanmıştı. Sophie'nin tacı ise kocasının büyükannesine aitti, yani bir aile yadigarıydı.





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2022'NİN AĞUSTOS AYINDA NİŞANLANDILAR

Evlendikten sonra "prenses" unvanını alan Sophie Evekink ile Prens Ludwig, geçen yılın ağustos ayında nişanlandıklarını duyurdu. O açıklama sırasında bu yılın mayıs ayında evleneceklerini de belirtmişlerdi.

Bundan böyle Prenses Sophie olarak anılacak olan Sophie Evekink, Hollanda ve Kanada vatandaşlığına sahip.

University Collage of London ve Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Sophie, daha önce sağlık ve insan hakları konusunda Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışmıştı. Şu sıralarda da hukuk alanında Oxford Üniversitesi'nde doktora yapıyor.

Damat Prens Ludwig de Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. İnsan hakları ve uluslararası insan hakları hukuku alanında uzmanlaştı. Prens, son 10 yılda Kenya'nın kırsal alanlarında hayır kurumlarıyla birlikte birçok çalışmaya imza attı.

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NEDİMELER DE GELİN VE DAMAT KADAR DİKKAT ÇEKTİ

Düğünün yıldızı elbette gelin Sophie oldu. Moda eleştirmenleri tarafından genel olarak beğenilen gelinliği Reem Acra imzalı. Dikişi ise Bavyeralı yerel terziler tarafından gerçekleştirildi. Sophie'nin duvağı ise Ukrayna markası olan Wona'dan seçildi.

Düğünde en az gelin ve damat kadar dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Nedimelik görevi üstlenen kız ve erkek çocuklar. Saçları çiçeklerden yapılmış taçlarla süslenen kız çocukları tepeden tırnağa beyaz giyindi.

Erkek çocuklar da diz altında biten mavi pantolon, beyaz çorap ve beyaz gömlekle geline eşlik etti. Onların kıyafetindeki renkler Bavyera bölgesinin geleneksel renkleriydi. Kıyafetlerinin kesimi de aynı bölgenin yerel giyiminden esin kaynağını aldı. Nedime kıyafetleri, yine Bavyeralı bir terzinin elinden çıktı.

GELİNİNE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI: Bu arada damat Prens Ludwig'in babası Bavyera Prensi Leopold da düğün öncesi Alman Bild gazetesine verdiği demeçte gelinine övgüler yağdırmıştı: "Ludwig iyi bir seçim yaptı" diyen Leopold sözlerini şöyle sürdürmüştü "Gelinim çok akıllı ve eğitimli bir kadın. Umarım yakında ailelerini genişletirler."