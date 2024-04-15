Sokakları süpüre süpüre evlenmişti: Annesinin eski gelinliğiyle sevdiğine kavuştu

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Tören ilk bakışta gayet sadeydi ama aslında kendi içinde büyük önem taşıyordu. Çünkü damat, günümüzün önde gelen siyasetçilerinden biri, gelin de soylu bir ailenin genç kuşak temsilcisiydi.

İşte o düğünle ilgili bazı çarpıcı ayrıntılar da sonradan ortaya çıktı.

Gelin çok konuşulan o evlilik töreniyle ilgili bu çarpıcı ayrıntılara bir göz atalım...

Geçen hafta İspanya'nın Madrid kentinde 400 konuğun önünde hayatlarını birleştiren gelin ile damat, Madrid'in 48 yaşındaki Belediye Başkanı Jose Luiz Martinez Almeida ile İki Sicilya Prensesi Teresa Bourbon'un 28 yaşındaki torunu Teresa Urquijo'ydu.

ŞİMDİDEN YILIN DÜĞÜNÜ OLDU

Gelinin sade ama şık gelinliği, damadın neşesi o güne damgasını vuran ayrıntılardı.

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Urquijo ile Martinez Almeida, o gün aşklarını resmileştirip yuvalarını kurdular. 2024 yılının ülkedeki en çok konuşulan düğünlerinden biri olarak hafızalara yerleşen törenin ayrıntıları da ilginç.

Son dönemin önde gelen politikacılarından biri olan Martinez Almeida ile Urquijo, ağızları kulaklarında evlendiler.

İlk bakışta sanki birbirlerini çok uzun zamandır tanıyor gibi de görünüyorlardı ama gerçek pek öyle değil. Çiftin tanışıklığı bir yıl öncesinden daha kısa bir zamana dayanıyor. Tanışmaları ve evlenmeleri sadece 11 ay içinde oldu.

SENİNLE HAFTANIN YEDİ GÜNÜ BULUŞURUM

Önce çiftin nasıl tanıştığına bir bakalım... Jose Luis ile Teresa'yı ortak bir arkadaşları tanıştırdı. Aralarındaki 20 yaş farka rağmen daha o ilk tanışmada aralarında bir çekim oluştu.

Tanıştıkları o kahvaltı buluşmasının ardından Jose Luis ile Teresa romantik bir ilişki yaşamaya başladı.

Bu ilk adım da ilginç bir şekilde gelişti. Jose, Teresa'ya elektronik posta adresini verdi. Sonra da Teresa ona bir daha ne zaman buluşabileceklerini soran bir e mail gönderdi.

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Jose'den gelen yanıt İspanyol Hola dergisine göre şöyleydi: "Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar."

Jose Louis Martinez Almeida bu şekilde onunla haftanın yedi günü buluşabileceğini belirtti.

Çiftin ilk buluşması geçen yıl 12 Mayıs'ta gerçekleşti. Zaten ondan sonra da hiç ayrılmadılar. Birlikte çıktıkları Bask bölgesi gezisinde görüldü öncee Jose ile Teresa. Ardından yine birkaç gün sonra San Isidro Fuarı'nda görüntülendiler. Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ise artık aşklarını ilan ettiler.

72 TANE KIRMIZI GÜL VE AİLE MÜCEVHERİYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

Damat Jole Luis Martinez Almeida, sevgilisi Teresa'ya geçen Noel'de de evlenme teklif etti. O sırada da gelin Teresa'nın büyükannesi Piru'nun Los Molinillos adlı malikanesinde bulunuyorlardı.

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Jose'nin sevgilisine verdiği 72 tane kırmızı gül ve aile yadigarı bir mücevher eşliğinde evlilik teklifi ve ardından nişan geldi. Zaten 2024'ün nisan ayında da evlendiler.

GELİNLİĞİ ONDAN ÖNCE BÜYÜKANNESİ VE ANNESİ GİYDİ

Gelin Teresa, geçen hafta yapılan düğünde kendisi için çok anlamlı bir gelinlik giydi. Çünkü aynı gelinliği odan önce anneannesi ,sonra da annesi giymişti. Tabii ki beyaz gelinliğin üzerinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Teresa'nın günümüz modasına uygun olarak şekillenen gelinliğini ilk giyen İki Sicilya Prensesi Teresa yani büyükannesiydi, 1961 yılında Inigo Moreno de Arteaga ile hayatını birleştirirken üzerinde bu gelinlik vardı.

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Ondan yıllar sonra 1995 yılında bu kez annesi Beatriz Moreno bu gelinliği giydi.

Onun üzerinden 29 yıl geçtikten sonra bu kez de Teresa aile yadigarı gelinliğiyle hayatının aşkıyla evlendi.

Aradan geçen zaman içinde gelinliğin üzerinde bazı değişiklikler yapıldı ve Teresa'nın bedenine hem de moda anlayışına uygun hale getirildi.

DAMADIN ANNE VE BABASI DA BURADA EVLENDİ

Arkadaşları tarafından tanıştırılan Teresa Urquijo ile Jose Luis Martinez Almeida, geçen hafta damat için anlamı büyük olan bir mekanda evlendi.

Nikah için seçilen Madrid'deki Iglesia San Francisco de Borja Kilisesi de damadın anne ve babasına bir saygı duruşu niteliğindeydi.

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Çünkü her ikisi de artık hayatta olmayan Martinez Almeida çifti yıllar önce aynı kilisede birbirlerine ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma sözü vermişti.

Bu ayrıntı hakkında damadın kız kardeşi Magdalena; İspanyo basınına epey dokunaklı sözler sarf etti. Magdalena kardeşinin ruh eşini bulup onunla evlenmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kardeşinin de anne ve babalarıyla ayrı yerde evlenmiş olmaktan dolayı biraz hüzünle karışık büyük bir mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

HİÇBİR DÜĞÜNÜ KAÇIRMAYAN ESKİ KRAL DA ORADAYDI

Gelin Teresa'nın İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunuyor. Prenses Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma'nın torunu. Gelinin büyükannesi bugün 87 yaşında.

Durum böyle olunca İspanya'nın eski kralı Juan Carlos da kızları Elena ve Christina ile torunlarından Juan Urdangarin eşliğinde törene katıldı. Eski kraliçe Sofia nikah törenine gitmedi ama akşamki kutlama yemeğinde yerini aldı.

Bu arada İspanya'nın şu anda tahtta olan kralı Felipe ile eşi Letizia ise ne törende görüldü ne de yemekte.

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos, neredeyse hiçbir önemli düğünü kaçırmıyor. Kelimenin tam anlamıyla iki eli kanda olsa da dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın önemli düğünlerde yerini alıyor.

Kral Juan Carlos, geçen yıl haziran ayında da Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Alsaif'in düğününe katılmıştı.

Yürüme zorluğu çeken eski kral o törende de kimi zaman tekerlekli sandalyede kimi zaman da bastonuyla ayakta durmuştu.

Gelin Teresa, nikaha babasının kolunda gitti.





Teresa düğünde önce anneannesinin sonra da annesinin giydiği gelinlikle evlendi. İlk kez 1961 yılında giyilen gelinlik, Teresa'nın beğenisine ve bedenine göre elden geçiriydi.