Nikah masasına oturmadan önce düğünü iptal etmişlerdi… Ünlü oyuncu evleneceği gün bir başka erkekle el ele gezdi!

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Büyük bir mutlulukla nişanlandıktan ve düğün günleri için hazırlık yapmaya başladıktan sonra ise şoke eden haberi duyurup ayrıldıklarını açıkladılar.

Summer House adındaki çok izlenen reality şovun yıldızları Lindsay Hubbard ve Carl Radke, programda tanışıp arkadaş olduktan sonra aralarındaki ilişki büyük bir aşka dönüşmüştü. Ünlü çift geçen yıl ağustos ayında nişanlandı.

Lindsay Hubbard'ın büyük aşkı Carl Radke tarafından verilen pırlanta nişan yüzüğüyle verdiği mutluluk pozları artık acı veren bir anı haline geldi...

Pırlanta nişan yüzüğünü parmağına takan Lindsay Hubbard, düğün için giyeceği gelinliği seçmiş hatta arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi bile düzenlemişti.

Ünlü çift bütün düğün hazırlıklarını tamamlamış, davetiyeleri de konuklara yollamıştı... Giyeceği gelinliği de hazır eden Lindsay Hubbard'ın düzenlediği bekarlığa veda eğlencesine Carl Radke de sürpriz yapıp katılmıştı

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Düğün konuklarına davetiyeleri yollandı. Düğün Meksika’da gerçekleşecekti. Büyük gün için hazırlıklar tamamlanmaya çalışılırken Lindsay Hubbard ve Carl Radke’den gelen haberse herkesi şaşkına çevirdi. Her şey ünlü damat Carl Radke’den davetlilere yollanan bir email ile ortaya çıktı.

Meksika'da yapılacak düğün için tüm hazırlıklar tamamlanmışken Carl Radke evliliğin iptal olduğunu ve nişanı attıklarını duyurdu

Radke "Son haftaların ben ve Lindsay için ne kadar zor olduğunu anlatmaya kelimeler bile yetmez" diyerek başladığı mektupta "Konuklarımızdan bu karışıklık ve iletişim eksikliği için özür dileriz. Ne yazık ki düğünümüzü iptal etmek zorundayız” yazmıştı.

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Carl Radke, düğünün iptal edildiğini ilan ederken “Lindsay perişan durumda ve tüm bunların yaşanmış olması beni de mahvediyor" demiş ancak ayrılığın nedeni konusunda daha fazla bir bilgi vermemişti. Uzun yıllardır tanışan çift 2019’da aşk yaşamaya başlamıştı.

Hayalleri yarım kalan ve düğünün iptal edilmesinin ardından çok üzgün olduğu söylenen Lindsay Hubbard, her şey yolunda gitse evleneceği günde bir başka ünlü televizyon yıldızı Johnny Bananas ile romantik bir randevuya çıktı, ardından da sokaklarda el ele gezdi

Çiftin yakın çevresi ayrılık kararının Carl Radke tarafından alındığını iddia etti. Ünlü televizyon yıldızının bir süredir nişanlısı Lindsay Hubbard’a duyduğu hisler konusunda şüpheye düştüğü iddia edildi. “Carl’ın beni gelinlikle görünce ağlamasını istiyorum” diyen gelin adayı Hubbard’ın ise iptal edilen düğünden sonra yıkıldığı ve büyük bir üzüntü yaşadığı söyleniyordu.

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BAZI KONUKLAR İPTAL EDİLEN DÜĞÜN İÇİN YİNE DE MEKSİKA'YA GİTTİ

Büyük bir aşk ve mutlulukla planlandıktan sonra iptal edilen düğünün geçen Cuma yapılması gerekiyordu. Düğün davetlilerinden bir grup önceden alınan uçak biletlerini en iyi şekilde değerlendirdi ve yine de Meksika'ya gitti.

Bunların arasında ünlü çiftin televizyon şovundan rol arkadaşlarının bazılarının yanında Carl Radke’nin annesi ve üvey babası bile vardı. Yapılmayan düğünün konukları ve damadın annesi ve üvey babası nikahın kıyılacağı mekanda parti yaparken görüntülendi.

DÜĞÜN GÜNÜNDE BİR BAŞKA ERKEKLE EL ELE!

Bu üzücü günü şaşırtıcı bir şekilde değerlendiren bir diğer isimse üzgün gelin Lindsay Hubbard oldu. Lindsay Hubbard’ın evlenmesi gereken o büyük günde bir başka ünlü televizyon yıldızı Johnny Bananas ile ilk randevusuna çıktığı ortaya çıktı!

Lindsay Hubbard ve Carl Radke 2019'dan beri büyük bir aşk yaşıyordu... Ayrılık kararını veren Carl Radke'nin tam düğün kapıya gelmişken hislerinden emin olamayıp bu kararı aldığı konuşuluyor

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Hubbard ve Bananas’ın önce lüks bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedikleri sonra da Los Angeles sokaklarında el ele tutuşup gezinti yaptıkları haberi basına yansıdı. Lindsay Hubbard’ın yakın çevresi ünlü yıldızın iptal edilen düğünden sonra çok üzgün olduğunu söylemişti.

İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPMIŞ OLABİLİR

Lindsay Hubbard’ın, yapılamayan düğün günü geldiğinde zorluk yaşayacağı ve bu yüzden “dikkatini dağıtacak” şeyler bulmaya çalıştığı söyleniyordu. Bu romantik akşamın da Hubbard tarafından dünyasının başına yıkıldığı o günü başka şekilde geçirmek istemesi hatta belki onu yüzüstü bırakan eski aşkından intikam almak için yaptığı konuşulmaya başlandı.

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Lindsay Hubbard kısa süre önce yaptığı bir açıklamada "yeni bir talip için hazır olduğunu" söylemişti. Ünlü oyuncunun ismi ayrılıktan sonra Country müziği yıldızı Dustin Lynch ile anılmıştı ancak bu iddialar gerçek çıkmadı. Lindsay Hubbard’ın iptal edilen düğün gününde el ele dolaştığı Johnny Bananas’la gerçek bir ilişki yaşayıp yaşamadığı henüz belli değil…