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Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacak!

#Ece Erken#Nihat Doğan#Seyhan Soylu
Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacak
Özge Eğrikar

Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini öne sürdüğü Nihat Doğan ile Seyhan Soylu’dan şikâyetçi oldu.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti. Erken ayrıca Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda “Ece Erken aileye uğursuz geldi”, “Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?”, “Ece olayı biliyor”, “Ece’nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz” şeklinde açıklamalar yaptı.

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Mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacak

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, Ece Erken hakkında 1 ay konuşamayacak

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

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