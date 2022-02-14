Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım!

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Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Yaklaşık üç hafta önce eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken sosyal medyadan isyan etti. "Neye yanayım" diyerek sözlerine başlayan Ece Erken konuşmasının devamında "Gece seni kimse düşünmese de sen herkesi düşünmüştün" dedi.

Ece Erken konuşmasının devamında ise "Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi?" diyerek sitem etti.

"KARDEŞ DEDİKLERİN KALLEŞ ÇIKTI"

Erken eşinin vurulduğu mekanın ertesi gün açılmasını da unutmadı. "Sen olsan 40'ını beklerdin hatta kapardın mekanı" dedi.

Ece Erken cenaze zamanıyla ilgili ise "Kardeşim diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende. Borcu olanlar 'borcu vardı' diye geziyor etrafta. Mesela Bülent Abim dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım" diyerek sitem etti.

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İşte Ece Erken'in tüm paylaşımları...

Neye yanayım bilmiyorum ki, hangi birine? O gün evden çıkmak istemeyen, playstation oynamayı isterken Fikret Orman, Serkan Yazıcıoğlu, Ahmet Ürkmezgil, Fatih Doğan’la yine Beşiktaşla ilgili toplantıya gitmene engel olmayan kendime mi?

‘Gel’ dedim. ‘Evin oralarda yapın’ dedim. Onda bile ‘A.Ürkmezgil’in eşi yoğun bakımda bizim balıkçıya yakın hastanede eşi, ne olur ne olmaz, eşine bir şey olur orda olsun demiştin’ onda bile yine başkasını düşünmüştü! O gece seni kimse düşünmese de, sen herkesi düşünürdün...

Hayatta bir şey olamamış, dışlanmış, hiç sevilmemiş anca silahla kendini adam sanan, mafyacıklar, katiller Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve diğer magandalara mı yanayım, verdikleri yalan ve trajikomik ifadelere mi?

Yoksa senin aslan gibi tek başına mücadelene sessiz kalan sözde masada oturduğun arkadaşlarına mı? ‘Adam’ diye geziyorlar ya hala şaka gibi… Senin yanında birine bunlar yapılabilir miydi? Ah Şafak’ım ah…

HİÇ KORKAK OLMADIN!

Neye yanayım yine sessiz kalan ekmek verdiğin Cundalı personeline mi? Sen kan kaybederken dakikalarca ambulans beklenmesine mi? Kimse mi arabasına almamış, akıl edememiş? Sanki boynuna bir şey olmuş, al arabana götür işte!

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Ya ikinci gün Cundalı’nın açılması? Sen olsan 40’ını beklerdin hatta kapardın o mekanı öyle adamdın sen sevgilim, sen de maddiyat değil maneviyat vardı. Senin yanında başkasına, kime olursa olsun bunlar olsaydı yine kendini siper ederdin tıpkı yıllarca Beşiktaşla ilgili hiç suçun yokken kendini siper ettiğin gibi… Kongreye bile aslanlar gibi tek başına gidip suçlanmadığın şeyleri sahiplenmen gibi…

Hiç korkak olmadın, kimsenin arkasına saklanmadın aşkım sen! ‘Kardeşim’ diye her saniye seni arayanlar, senden bir şeyler isteyenler, senden alıp götürenler yoktu cenazende! Borcu olanlar, ‘borcu vardı’ diye geziyor etrafta..

Mesela ‘Bülent abim’ dediğin, kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkım! Benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi. Senin, benim için çok üzüldü çünkü senden çıkarları yokmuş hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı. Daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni... Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen Eymen’in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın! Her gün seni soruyor o da çok özledi seni benim gibi.

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NE OLUR ÜZÜLME

Herkesle sen ilgilenirdin, çevrendeki herkese maddi manevi sen bakardın, tanımadığımız SMA’lı çocuklara yardım ederdin, bir tane meleğin ilaç parasını sırf yaptığın yayınlarla topladın ve şuan çok sağlıklı. Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah’ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni… Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur. ‘Üzülme’ diyorlar aşkım ‘sen üzülürsen üzülür’ diyorlar… Ne olur üzülme ama ben çok zor dayanıyorum,5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden.

Keşke böyle olmasaydı ama rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım, çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim, Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun.

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Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek, seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.

Acımı ancak yaşayanlar anlar, gece olsun istemeyenler, ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hayatına mutlu mesut devam ediyor! Benimse her günüm aynı. Allah düşmanımın başına bile vermesin, sabır diliyorum kendime, sevdiklerinin yokluklarıyla sınanan herkese. Geçmeyecek ama azalacak, sabır.