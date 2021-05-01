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Haber Giriş: 01.05.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumun anlattı

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Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumun anlattı

3 hafta önce evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, solunum güçlüğü çekince entübe edilmişti. Ünlü oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ve sevenleri umutlu gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

HALA ENTÜBE DURUMUNDA
3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu hurriyet.com.tr'ye anlattı: Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda...Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM

Çok zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Ünsal " Ben de çok iyi değilim. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey dua etmek" dedi.

Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım
Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım

 

 

 

 

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