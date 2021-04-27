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Haber Giriş: 27.04.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım

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Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'ın yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

BAŞKA BİR HAYAT YAŞIYORUM SANKİ...

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım

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