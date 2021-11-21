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Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek

#Nevzat Aydın#Zeynep Zenel#Maldivler
Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek
Mehmet Üstündağ

Nevzat Aydın, modacı sevgilisiyle 23-27 Şubat’ta 4 gün sürecek bir eğlenceyle Maldivler’de evleniyor.

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Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, ikinci kez nikah masasına oturmak için kesenin ağzını açtı! E-ticaret uzmanı sevgilisi Zeynep Zenel ile evlenmek için Maldivleri seçen Aydın, 150 konuğunu düğün yerine özel uçakla götürecek. 4 gün 4 gece sürecek düğün için 23-27 Şubat tarihlerini belirleyen iş adamı, misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacak. Çift, düğün hazırlıklarını yerinde görmek geçtiğimiz hafta Maldivlere uçtu.
Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD’de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015’de dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.

Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek


 

 

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#Nevzat Aydın#Zeynep Zenel#Maldivler

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