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Haber Giriş: 11.08.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı

Nişantaşı’nda bir apartman önünde maskesiz görüntülenen Nesrin Cavadzade, ortalığı birbirine kattı! Oyuncu, kapıyı açın talimatı verirken gazetecilere de “o fotoğrafları silin” diye bağırdı...

Sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlanan son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’nda bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz görüntülenince ortalığı birbirine kattı.

Nesrin Cavadzadenin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı


Objektiflerden kaçan ve binanın önünde bekleyen turistlerin arasında kalan oyuncu büyük panik yaşadı!

Apartman girişinde cep telefonuyla görüştüğü sırada maskesiz olarak görüntülenen oyuncu, objektifleri fark edince hemen koşar adım binaya geri kaçmak istedi. Kapısı kapalı olan binanın girişinde turist kafilesiyle kalan oyuncu, zile basarak kattakilere “Çabuk açın, burada kapıda kaldım” diyerek çıkıştı.

Nesrin Cavadzadenin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı


YEDEK KIYAFET BEKLEDİ

Basın mensuplarına da “O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum” diyerek bağırıp tepki gösteren ve turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektife takılan oyuncunun üzerine kahve döküldüğü ve kapıda yedek kıyafet beklediği öğrenildi.

Nesrin Cavadzadenin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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