Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı

Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Oyuncu paylaşımına, “Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın” notunu düştü. Çiftin arkadaşları fotoğrafa, “üşüteceksiniz” yorumunda bulundu. Kaslarıyla dikkat çeken Alkan ise, “Günde 10 bin adım kalbimizi korur” yorumunu yaptı.





