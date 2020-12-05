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Haber Giriş: 05.12.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı

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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın fotoğrafını paylaştı
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Yaklaşık iki aydır meslektaşı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Oyuncu paylaşımına, “Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın” notunu düştü. Çiftin arkadaşları fotoğrafa, “üşüteceksiniz” yorumunda bulundu. Kaslarıyla dikkat çeken Alkan ise, “Günde 10 bin adım kalbimizi korur” yorumunu yaptı.

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkanın fotoğrafını paylaştı


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