Nesrin Cavadzade:Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum
Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te babasıyla kahvaltı yaptı. Oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.
Cavadzade 4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş,
“O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti. Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”
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