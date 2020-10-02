Nesrin Cavadzade:Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum

Cavadzade 4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş,

“O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti. Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”





