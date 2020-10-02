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Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nesrin Cavadzade:Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Nesrin Cavadzade:Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum
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Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te babasıyla kahvaltı yaptı. Oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.

Cavadzade 4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş,
“O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti. Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Ediyor ve ben hâlâ biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”

Nesrin Cavadzade:Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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