Neredeyse ikinciyi doğuracak, ilk çocuğunun adını yeni açıkladı

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Kendisi gibi ünlü müzisyenlerle aşk yaşamış, Travis Scott ve Drake gibi yıldızlarla yaşadığı ilişkiler unutulup gitse de rapçi Crhis Brownd’dan dayak yediği yıllarca konuşulmuştu. 4 yıl boyunca Suudi iş insanı Hassan Jameel’le yaşadığı aşk yüzünden adı manşetlerden inmeyen Rihanna sonunda mutluluğu aslında uzun yıllardır arkadaş olduğu bir başka rapçi ASAP Rocky’de buldu.

İknici kez hamile olduğu şubattaki Super Bowl'da ortaya çıkan Rihanna Oscar törenindeki bu elbisesiyle karnını tüm dünyaya iyice göstermiş oldu

2020’nin başlarında aşkları ortaya çıkan çiftin koronavirüs pandemisi döneminde yakınlaştığı ve hatta karantinaya da birlikte girdikleri biliniyor. Rihanna o dönemi anlatırken sevgilisi için “O benim ailem gibi oldu” sözlerini kullanmıştı. Aslında geçen yıl bu zamanlar verdiği bir röportajda “Aile kurmadan önce hep evlenmiş olurum” diye düşünmüştüm diyen Rihanna, henüz evlilik kararı almadı ancak sevgilisinden ikinci kez çocuk doğurmaya hazırlanıyor.

Rihanna, özel davetlerde giydiği bu giysilerle hamileliğini sergilemeye iyice ısındı

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35 yaşındaki güzel yıldız 34 yaşındaki sevgilisi ASAP Rocky’yle çocuk yapmayı planlamadıklarını ancak çocuk yapmamak için de herhangi bir önlem almadıklarını açıklamıştı. Nitekim doktor kontrolüne giden Rihanna hamile olduğunu öğrenmiş ve haberi telefon ederek sevgilisine doktorun muayenehanesinde vermişti. Rihanna oğlunu, gazeteler hamile olduğunu ilk kez yazdıktan 6 ay sonra, 13 Mayıs 2022’de doğurdu. Ancak uzun süre bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayan çift adını da hiç açıklamadılar.

Met Gala için seçilen bu beyaz kostüm de bir gelinliği andırdığı için yıldız ismin nihayet ASAP Rocky'yle evlenmiş olduğu söylentilerine yol açmıştı

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Rihanna, doğumunun üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra Şubat 2023’te Super Bowl gecesinde sahneye çıktığında dünyaya bir kez daha hamilelik haberini sürpriz bir şekilde vermiş oldu. Daha ilk kez anne olalı aylar geçtikten sonra kocaman karnıyla sahneye çıkıp şarkı söyleyen Rihanna yeniden bebek bekliyordu. İkinci hamilelik haberiyle birlikte Rihanna, ASAP Rocky’yle gittikleri her davette kocaman karnını sergileyen giysiler giydi, Oscar töreninde de göz kamaştıran güzelliğiyle bir kez daha sahne alıp şahane bir performans sergiledi.

Rihanna ve ASAP Rocky'nin oğluna isim babası olan ünlü rapçi RZA: Özellikle Rihanna'nın RZA hayranlığı dillere destan. Hayranları, bebeğin ismi açklanır açıklanmaz hemen nasıl telaffuz edilmesi gerektiği konusunda tartışmalara başladı

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Daily Mail’de yer alan habere göre ilk çocuğunun doğumundan neredeyse tam 1 yıl sonra Rihanna ve ASAP Rocky nihayet oğullarının adını açıkladı. Çift oğullarına “RZA Athelston Mayers” adını verdi (sahne adı olarak ASAP Rocky’yi kullanan rapçinin gerçek adı Rakim Athelstone Mayers). Peki çift neden çocuklarına Elon Musk gibi sadece harflerden oluşan ilginç bir isim verdi derseniz onun sebebini de açıklayalım.

Hayran teorilerine göre bebeğin adı R-Z-A şeklinde harfler tek tek söylenerek, Razor ya da Rizza şeklinde telaffuz edilecek

RZA artık yaşayan bir efsane haline gelmiş rapçi ve müzik yapımcısı Robert Fitzgerald Diggs’in adının kısaltması. Sahne adını olarak da RZA’yı kullanan ve 80’lerinb başından beri rap müziğe yöne veren önemli figürlerden biri olan müzisyen aynı zamanda sayısız rapçinin parçası olduğu ve bu müzik kültürünü dünyaya yayan “Wu-Tang Clan” topluluğunun da başı. Kendileri de iki ünlü müzisyen olan Rihanna ve ASAP Rocky’nin oğullarına RZA adını vermelerinin, bu büyük müzisyene duydukları saygı ve sevgiden ve onu bu yolla onurlandırmak istemelerinden kaynaklandığı sanılıyor.