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Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Necati Şaşmaz cephesinden ses kaydı açıklaması

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Necati Şaşmaz cephesinden ses kaydı açıklaması

“KURTLAR Vadisi” adlı dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın kendini ‘mehdi’ ve ‘seçilmiş kişi’ olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği iddia edilen ses kayıtları gündeme geldi.

Şaşmaz’ın avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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