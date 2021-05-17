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Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

NECATİ Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı’nın 2019 yılından bu yana süren çekişmeli boşanma davası sona erdi.

2012 yılında evlenen çift dün İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda boşandı. Karşılıklı olarak boşanma davası açan çiftten Necati Şaşmaz eşinden 5 milyon lira maddi, 5 milyon lira manevi tazminat ile iki çocuğunun velayetlerini talep etmişti.

Nagehan Kaşıkçı ise eşinden 20 milyon lira maddi ve manevi tazminat ile çocukları ve kendisi için aylık 60 bin lira tazminat talebinde bulundu. Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için tarafların tazminat talepleri reddedildi. Çiftin 8 ve 4 yaşındaki oğullarının velayetleri anneye verildi, baba ile yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Mahkemede yalnızca çocuklar için nafaka verilmesi kararı çıktı. Ünlü oyuncu bundan böyle çocukları için her ay 16 bin lira ödeyecek. 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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